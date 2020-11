Frida Modén-Treichl om den dagliga kampen mot ADHD

Jag undrar hur många berättelser vi hört om diagnoser, funktionsvariationer och framgång de senaste åren. Det är modigt att ställa sig upp och vittna, men finns inte en risk att inte fullt lika framgångsrika personer får det ännu tuffare: om hon kan, borde inte jag också klara av det?

Så går mina tankar när jag hastar till Gävle Teater i ösregnet, för att se musikalartisten Frida Modén-Treichl i en föreställning om drömmar, ADHD och kärlek.

Men det är mysigt att komma in i salongen. Många biljetter är sålda, luften fylls av stilla sorl. Publiken är glest placerad på varannan rad, som vanligt numera.

När Frida gör entré tycker jag först att allt är lite för gällt, lite för grällt, att scenen är för liten för en musikalartists stora röst och uttryck. Men min tveksamhet kommer snart på skam.

Allt eftersom blir Fridas silhuett mer mångfasetterad, och scenljusets vackra färger avtecknar sig mot ett personligt upplevt mörker, allt uttryckt i berättelser och starka egenkomponerade sånger, svängigt och lyhört kompade av pianisten Carl Flemsten.

Fridas berättelse handlar om den dagliga kampen för att få ihop det yttre livet och de inre krafterna. Det är en berättelse om att komma ut och hem som sakta vecklar ut sig.

Vi möter förebilderna Dolly Parton och Whitney Houston, vilkas största hit ”I will always love you” ramar in föreställningen. Vi möter också kärleken Sofia, men mest möter vi Frida i mörker och ljus. Det finns flera sorters ADHD, får vi lära oss. Fridas är av den sort som pendlar vådligt mellan höjder och djup.

Att hitta en balans är viktigt. Det finns hjälp i medvetenhet och meditation, i att skaka ur sig allt negativt innan dagen börjar. Och det går att våga förlåta och välja livet, trots de nattsvartaste trauman.

Fridas berättelse och självklara scenkarisma fångar publiken som än applåderar och visslar, än sitter gripen och tyst.

Några viktiga ord har jag med mig när jag går hem längs regnvåta gator. Tänk om flickor med ADHD kunde få mer uppmärksamhet för sin kreativitet och mindre för att de är slarviga och pratar för mycket. Det är uppenbarligen inte bara människor med diagnoser som har svårt att fokusera på rätt sak. Och upplevs inte kreativitet ofta som något besvärligt, oavsett? Måste det vara så?

Fotnot: "Above all this" spelas även i Sandviken under tisdagen.

MUSIK

"Above all this – en musikalisk resa"

Gävle Teater, 2/11

Medverkande: Frida Modén Treichl och Carl Flemsten

Manus: Frida Modén Treichl och Kajsa Isakson

Originalmusik: Frida Modén Treichl och Nils-Petter Ankarblom

Regi: Kajsa Isakson

Musikaliskt ansvarig: Nils-Petter Ankarblom