Fridays for Future firar Mariakyrkan i Sätra som fyller 50: "Utlys klimatnödläge"

Hon är präst i Gävle norra, det vill säga Sätra och Strömsbro. Tillsammans med kollegor, Sätrabor och andra har hon firat en fullspäckad jubileumsvecka fylld av aktiviteter för 50-åringen Maria – kyrkan mitt i byn. En av veckans kanske viktigaste pågick under fredagen när Fridays for Future samlades igen utanför Mariakyrkan. Det är första gången sedan mars 2020 som deltagarna har mötts i det här sammanhanget.

– Innan pandemin kom jag hit en stund varje fredag. Ibland åt till och med min man Sten sin lunchlåda här, säger Birgitta Jagell.

Baksidan av kyrkan, ner mot bäcken till, är kanske inte är den plats där det rör sig mest med folk men det gör ingenting tycker de tiotal som dök upp i början av sittningen.

– Det går förbi en hel del skolelever här. De får fika och ofta uppstår det samtal med dem, säger Sten Jagell.

Hela gänget är överens om nödvändigheten i att ta itu med klimatfrågan på allvar – för planetens skull och för kommande generationers skull.

– Jag är rasande på klimatförnekarna. Det är bedrövligt vilka saker de vräker ur sig. Men det gör att jag blir eggad att strida mer, säger Siw Lind.

Ulla Hamrén ändå hoppfull när hon ser att det händer positiva saker.

– Visst görs det saker i Gävle men det görs för lite. Det går för sakta. Men jag tror på ketchupeffekten. Goda exempel driver på utvecklingen. En annan sak är att det pratas om klimatförändringarna i nästan alla nyhetssändningar nu, säger Ulla Hamrén.

Marianne Udd anser att det behövs krafttag från politiskt håll.

– Vi har lämnat in ett medborgarförslag om att politikerna i Gävle ska utlysa klimatnödläge. Men de tycker att de gör så mycket ändå att det inte behövs. Tyvärr är det bara ekonomin som styr. Det är bedrövligt. Transporterna är akilleshälen – där går omställningen för långsamt. Människor har köpt myten om evig tillväxt med hull och hår. Men det är omöjligt med en begränsad planet. Utan tillväxt ingen välfärd, säger de. Men då måste vi väl byta ekonomiskt system, säger Marianne Udd.

I yngre dagar kämpade Eva Krunegård mot kärnkraft.

– Politikerna låtsas som att kärnkraften är miljövänlig. Inte trodde jag på den tiden att det skulle ta sådan här tid innan det kom fossilfria alternativ på bred front, säger Eva Krunegård.

Alla samlade är överens om att det inte bara är manifestationen i sig som är betydelsefull. Det handlar även om gemenskap.

– Att komma hit är en social grej också. Det blir fantastiska och djupa samtal när man bara sitter ner så här och pratar med varandra och inte "gör någonting" samtidigt, säger Curre Hamrén.

Efter en stund ansluter Gunvor Lindberg med stöd av sin rollator.

– Allas steg räknas även mina som är lite stapplande, säger hon.

Detta händer i helgen:

Lördag 11 september

10:00 Melodikryss.

10.00 Pilgrimsvandring för klimatet. Gästriklands Pilgrimsnätverk bjuder in till en vandring för en hållbar framtid och med anknytning till Walk for Future. Samling med morgonbön i Heliga trefaldighets kyrka. Vandringen går sedan genom Boulognerskogen via Valls hage fram till Sätra och Mariakyrkan där dagen avslutas med en andakt eller mässa.

11:00 Kyrkan bjuder på jubileumsrulltårta.

12:00 Musikpärlor under 50 år. Möt några av Mariakyrkans tidigare kyrkomusiker och körsångare. Medverkande Mari Dahl, Gudrun Raccuja, Elisabet Nilsson med flera.

14:00 Pilgrimsmässa med Marianne Udd, Tomas Jönson, Eva Huhta.

16:00 ”Så kan vår viskning höras genom ropet” Psalmer genom tiderna i bild, tal och ton. Sjung med i kända och okända psalmer. Ellen Weiss har vernissage av sina tavlor som alla har psalmer som motiv. Medverkande Ellen Weiss, Eva Huhta, Karolina Risberg och Leif Nahnfeldt.

18:00 Stefan Sjöman och kören The Gospel Project med band.

Söndag 12 september

11:00 Jubileumshögmässa med Ing-Marie Lundberg. Visuell kör och Psalmorkestern medverkar. Invigning av andaktslunden. Eva Huhta, Karolina Risberg och Ellen Weiss medverkar.

12:15-13:30 Kaffeservering.

Mariakyrkan 50 år

Tack min Gud för vad som varit,

tack för allt vad livet ger,

dem som kommit,

dem som farit,

dem som inte lever mer.

Tack för allt vi gjort i slöjden,

allt vi vet och allt vi tror,

allt som ryms på Sätrahöjden.

Tack för alla Sätrabor:

Unga och sköna,

gamla och fria,

tack för änglarna i skyn,

Tack min Gud för Gävle Maria,

tack för kyrkan mitt i byn.

Psalmorkester,

seniorer,

Superhjältar,

Trivselkör,

regnbågsmässa,

miniorer,

dubbel trädgård utanför.

Vad som än i livet händer,

så finns något som består.

Vi till Sätra återvänder.

Kyrkan fyller femtio år!

Jubileumsvers av prästen Sven Hillert