I sommar möter Viktor Jonsson världseliten i discgolf – på unik bana: "Den är galet svår, till och med proffsen har svårt men den"

Viktor Jonsson från Gefle Frisbee Disc Club har spelat discgolf sedan 2010. Vi möts under en av vårens ljuvligaste dagar och banan i Boulognerskogen är full av spelare på olika nivåer som vill fånga solen som tränger sig igenom trädtopparna. Klockan är bara 10 men Gävleborna är ivriga när det är närmare 20 grader så tidigt på morgonen i april.

I nio år har han gått den här banan. Det började som för många som en rolig grej tillsammans med ett gäng polare men utvecklade sig snabbt till något mer.

– Jag fick med mig några av mina egna kompisar och vi började att köpa bättre grejer och det eskalerade ganska snabbt när väl världen öppnade sig med allt material och grejer man kan prova för att förbättras.

– Jag träffade senare de som var mer rutinerade och bytte sakta med säkert ut vännerna mot proffsen för att utvecklas ännu mer. Jag har fått många pushar åt rätt håll som gjort att jag kört på.

Var det roligt eller var du duktig?

– Det var nog en blandning, det kändes som att jag hade hyfsad koll tidigt och att jag kunde få iväg disken långt.

Sedan dess har han hunnit prova flera banor i Sverige, spelat ett antal SM, deltagit i olika nationella tourer och tävlat utomlands.

Ifjol placerade han sig tvåa i totalen på Origotouren som går i Mellansverige. I år ska han istället spela den nationella touren.

För tre år sedan spelade han European Masters som gick i Stockholm. Dit fick han ett wild card och fick genom det chansen att spela mot världseliten i discgolf. Nu är siktet inställt på European Open som går i Finland i sommar där han återigen får chansen att spela mot världens allra bästa.

– För att vara för tre år sedan så är jag rätt nöjd med den tävlingen. Det hade kunnat gå sämre men det är tufft.

Vad har du för målsättningar för European Open i sommar?

– Oj, där är jag rankad ganska lågt. Världseliten växer sig bara större och större. Det är säkert över 100 tävlande jag kommer att möta. Jag kanske kommer dit som rankad en av de sämsta även om min ranking i Sverige är högre.

– Målsättningen får bli att komma topp 100 av de cirka 150 som kommer att spela.

Banan som ska spelas under European Open i finska Nokia sätts upp endast för denna tävling och går under namnet "the beast".

– Den är galet svår, till och med proffsen har svårt men den. Den sätts bara upp för denna tävling så det är inte alla som får möjligheten att spela den.

Förutom det har han spelat SM sex-sju gånger där hans bästa placering har blivit en sextondeplats.

– Jag slutade på sextondeplats av 90 spelande. Jag har också två gånger slutat på plats 22.

– Jag var tidigt ut på SM, ofta brukar man vänta med det några år men jag körde SM redan efter två-tre år.

Vad har du för målsättningar?

– Jag vill växa så mycket jag kan och höja lägstanivån mycket. Sen vet jag inte, nivån, det vore coolt att placera mig topp 10 i SM och spela på den nivån man tänker sig.

Är det utom rimlighet att drömma om ett SM-guld?

– Ja, det är en lång resa dit. Det är så många som blir så otroligt bra i den här sporten nu. Det är jättesvårt. Det finns så många talanger. Discgolf är verkligen på uppsving. Det ser man ju bara här just nu.

Och det han säger stämmer. Vi blickar ut. Överallt syns morgonpigga spelare. Det verkar vara populärt med discgolf.

– Jag tror inte det är någon mer än jag här just nu som faktiskt satsar på det här, jag tror de som är här är här för att de tycker att det är kul. Det är en så fin park och den ger ett så bra intryck av den här sporten.

Förutom discgolfbanan i Boulognerskogen åker Viktor Jonsson även till Falun, Söderhamn och till Uppsala för att variera sig. Favoritbanan finns i Göteborg berättar han. Men arbetet med att förbättra banan som finns här i Gävle ligger på klubben Gefle Frisbee Disc Club.

– Vi har hållit det uppe väldigt bra här. Det enda som är synd är att den inte är så svår för oss som är här ofta. Det är väldigt öppet och platt. Det skulle göra mycket om det var mer kuperat. Men sen är man rätt hemmablind.

Gävlebanan innehåller dock väldigt många inslag av vatten.

Hur ofta tvingas du bada på en runda?

– Jag badar ingenting, skrattar Jonsson och fortsätter:

– Kanske om det gäller en speciell disc som man tycker extra mycket om. Alltså discarna badar, det händer men det är inte ofta jag hämtar dem. Jag tror de tycker om vatten.

Men han ger hemmabanan ett rätt högt betyg ändå.

– På en skala på 0–10 får den ändå en åtta. Vi har ändå rustat länge på den och bytt korgar och grejer så den växer hela tiden.

Vad är det som är så kul med discgolf?

– Det känns som att man kommer in i en annan värld där man kan koppla bort allt annat när man kastar. Det är bara fokus på detta och just att få komma ut också, det är fantastiskt.

– Sedan är det någonting med att se discarna flyga som man tänkt sig. Ofta har man en tanke i huvudet hur det ska se ut och hur den ska flyga, och så blir det så.

Mycket i discgolf handlar om tajming, sikte och teknik.

– Många tror att man måste vara stark. Men tajming och teknik är viktigare. Den bästa träningen är att stå i många olika miljöer och försöka kasta samma kast flera gånger. Det svåraste är att kasta rakt, konstigt nog.

En dålig dag på banan handlar mest om det mentala.

– Det sätter sig lätt i huvudet. Börjar jag kasta snett en dag kan det vara svårt att skaka av sig det. Då kan det sätta sig hela rundan. Det kan bli en ond cirkel. Det handlar mycket om dagsform.

Vad har sporten betytt för dig?

– Den betyder jättemycket, jag vet inte vad jag hade gjort annars. Jag trivs så mycket här och kan vara här en hel dag bara för att jag tycker att det är så skönt. Det kan bli upp mot tre-fyra rundor på en dag.

Viktors rekord på Gävlebanan är 11 under par. Med det tror han sig ha näst bäst resultat här.

– Det är kul. Vi är ett gäng som tävlar nationellt för klubben men jag skulle säga att jag tillsammans med två-tre till är de enda som åker på Europatourer.

Resorna ut i Europa är de han värdesätter allra mest.

– Det är sjukt inspirerande att träffa spelare från andra städer eller länder. Ifjol var vi i Tjeckien och spelade en bana som jag sett på Youtube i flera års tid och tänkt att den ser helt galen ut, så får man helt plötsligt uppleva den själv och tävla där. Det är sådant som man aldrig kommer att glömma.

– Banan där var som en golfbana. Tänk att försöka kasta en frisbee lika långt som man ska slå en golfboll. Det kommer man inte få uppleva så många gånger igen.

Viktor Jonsson är glad att det är så många som spelar i Boulognern och ibland händer det att han ser folk som kastar med en vanlig frisbee från någon leksaksaffär. Då händer det att han i all välmening går fram och ger bort en av sina egna discar.

– Mest för deras skull, så att de ska tycka att det är extra roligt att spela och kunna uppleva hur kul det kan vara med en riktig disc. Men alla är välkomna och det är såklart jättekul att det är så många som kommer hit, framför allt när det är bra väder. Det är kul att försöka vara en förebild.

– Men man borde komma hit för att se den fina miljön och prova på för att få se att det inte bara behöver vara en lek utan att det faktiskt är en riktig bana. Vissa tror att korgarna är till för att mata djur, men det är ju faktiskt en riktig sport.