Friskolan saknar skolgård – kan tvingas stänga

Magelungen är ett personalägt företag som bland annat driver grundskola för elever som inte klarar av en vanlig skolmiljö. Företaget har drivit skola i Gävle sedan 2010. Inför höstterminen 2016 flyttade Magelungen från Nedre Åkargatan till sina nuvarande lokaler på Norra Skeppsbron.

En flytt som skolan enligt miljöbalken skulle ha anmält till samhällsbyggnadsförvaltningen. Men det gjordes aldrig.

När anmälan nu inkommit, i efterhand, står det klart att eleverna inte har tillgång till någon skolgård.

– Det bedöms vara en såpass stor olägenhet enligt miljöbalken att vi med de uppgifter vi har nu kommer att föreslå att verksamheten förbjuds, säger Frida Wiklund, miljöinspektör på Gävle kommun.

Hon som tjänsteman ska alltså föreslå för politikerna i samhällsbyggnadsnämnden att förbjuda skolan att driva undervisning i sina nuvarande lokaler. Ett sådant beslut kan fattas tidigast på nämndens oktobermöte.

Under tiden ska de omständigheter som skolans ledning skickat in till kommunen bedömas och vägas in.

- Vi får göra en helhetsbedömning. Det kan ju vara så att de beskriver verksamheten som så speciell att det inte finns några alternativ. Det är något vi får titta på, säger Frida Wiklund.

Kan det påverka om ni alls lämnar ärendet till nämnden?

– Det kommer att överlämnas oavsett.

Aiman Jihar, skolchef på Magelungens grundskolor, hoppas att kommunen har förståelse för skolans speciella förutsättningar.

– Först och främst behöver man förstå vår verksamhet. Vi är en väldigt liten skola, och vad jag vet den enda resursskolan i länet. Vi har just nu tolv elever i årskurs 6-9. Och endast en av dem går i årskurs sex, som berörs av kravet på skolgård.

– Självklart vill vi leva upp till regelverket. Och det tycker vi att vi gör med närheten till friytor, skateparken, en fin lekplats och promenadstråk längs ån. Vi är som sagt inte en vanlig skola, utan har speciallösningar kring varje elev. De kan ha varit hemmasittare som har negativa upplevelser av skolgårdar – platser som de förknippar med mobbning. Det är några av aspekterna, säger Aiman Jihar.

Han understryker även fördelarna med att ligga nära centralstationen, eftersom flera av eleverna pendlar från intilliggande kommuner.

– Och enligt Skolinspektionens rapporter har vi väldigt goda resultat. Vi anser att våra barn får det de behöver, och har till exempel möjlighet till en egen vuxen när de går ut på rast. Vi har väldigt hög personaltäthet.

Men ni har gjort fel som inte lämnade in anmälan om att ni flyttade 2016, det kostar er 3000 kronor i böter.

– När man gjorde flytten blev det uppenbarligen en miss. När vi upptäckte felet gjorde vi den här anmälan och det är därför vi är i den här processen nu. Det är korrekt att vi ska betala och göra rätt för oss, där har vi inga invändningar, säger Aiman Jihar.

