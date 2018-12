Schimpansernas utrymme för litet – men länsstyrelsen vill inte kontrollera: "Vad de där stackars individerna har lidit"

Under sommarens granskning av situationen kring Furuviks schimpanser avslöjades att inomhusytan var påtagligt mindre än vad djurskyddslagen kräver. Furuvik bemötte uppgifterna.

– Det är inte vår intention att bryta mot några föreskrifter, men då vi såg en situation där våra djur for illa, gjorde vi detta som en temporär lösning, skrev parken i ett uttalande.

Under sommaren kom även flera anmälningar in till Länsstyrelsen Gävleborg, om att schimpanserna inte hade det bra, hade för liten yta, saknade tillgång till utevistelse varje dag samt att de tappat hår.

En schimpansgrupp ska enligt djurskyddslagen ha åtminstone 150 kvadratmeter, med minst 5 meter i takhöjd. När Lena Scharin, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg, räknar ihop ytan i Furuviks tillstånd landar siffran på 224 kvadratmeter.

Problemet är bara att Furuvik sedan snart fyra år tillbaka har haft två schimpansgrupper. Våren 2015 införskaffade parken ytterligare en hanne, men misslyckades med att introducera in honom i den befintliga gruppen. I stället för att skicka tillbaka honom till djurparken i Ungern, har Furuvik särat på den befintliga gruppen, vilket inneburit två grupper med tre schimpanser vardera.

Hälften av 224 blir 112 kvadratmeter per grupp. Dessutom har utrymmet som exponeras för Furuviksparkens gäster, med glasrutor där besökarna kan titta in, för lågt i takhöjd. Det innebär att den ytan, 50 kvadratmeter, inte får räknas med. Därmed får varje schimpansgrupp endast 87 kvadratmeter, vilket är långt under 150 som djurskyddslagen kräver. Furuvik har inte dispens för att ha schimpanserna på en för liten yta.

Efter tidningens granskning och anmälningarna som kommit in gjorde länsstyrelsen den 27 augusti en kontroll i Furuviksparken. De tre anmälningarna bedömdes som obefogade.

Trots att Lena Scharin tidigare uppgett att länsstyrelsen skulle mäta upp utrymmet, görs inte så.

– Man kan inte mäta utrymmen när det är schimpanser där, säger hon.

Eftersom det var sommar hade länsstyrelsen kunnat mäta utrymmet genom att alternera de två grupperna utomhus. Det gjordes inte heller.

– Jag begärde inte det.

Varför inte?

– Jag ansåg inte att det var nödvändigt.

Nu menar länsstyrelsen plötsligt att ytan är mellan 250 och 330 kvadratmeter, inte 224 som Furuvik har tillstånd för. Tidningen har säkra uppgifter på att den godkända ytan inte överstiger 174 kvadratmeter, alltså 87 kvadratmeter per grupp.

Att Furuvik hade två schimpansgrupper, vilket är orsaken till att de nu har det för trångt, kände länsstyrelsen till redan 2016 när de anmärkte på att båda grupperna behövde mjuka golv. Det säger sig nu Lena Scharin inte ha vetat om och det var heller inget hon förhörde sig om vid besöket.

Är det inte intressant för dig att veta hur länge de har haft två grupper på för liten yta?

– Jag kan bara veta vad jag ser där och då. Jag frågade inte hur länge de varit två grupper, eftersom det var en situation som jag såg skulle lösas. Vi kollar utrymmen och sätter det i relation till hur djuren har det. Då är historiken hur de har haft det kanske inte relevant, säger Lena Scharin.

Enligt henne skulle Furuvik snart flytta två schimpanser för att få ihop de två grupperna till en grupp.

18 december har Furuvik varken varit i kontakt eller lämnat in någon ansökan till Jordbruksverket för att flytta schimpanserna. Att få ett sådant tillstånd tar minst fyra veckor.

Det innebär att schimpanserna Linda och Manda, som Furuvik vill flytta, inte kommer att lämna parken inom närmsta tid. Dessutom flyttas sällan tropiska djur på vintern, eftersom det är för kallt under transporten.

Länsstyrelsen Gävleborg konstaterar även, tvärt emot anmälarna, att schimpanserna i Furuvik ser ut att må väldigt bra.

– Det var ingen jag reagerade på som hade dålig päls eller som verkade ha ett avvikande beteende eller sjukdomstecken.

Ni reagerade inte på att Tjobbe tappat mycket päls?

– Nej, han hade full päls, säger Lena Scharin.

Ett par veckor efter kontrollen gjorde SVT ett reportage om Furuviks primatforskningstation. På bilderna ser tittarna att Tjobbe, som kom till Furuvik våren 2015, tappat mycket päls.

Även Santino såg ut att vara i prima skick, enligt Lena Scharin.

– Så välmående som man kan förvänta sig av en schimpans på en djurpark. Pälsad, musklad och pigg, säger hon.

Ni har den expertisen att se hur bra en schimpans mår?

– Ja, det har vi, säger Lena Scharin som var den som bedömde.

I somras lät det dock annorlunda, när Gefle Dagblad presenterade granskningen om schimpanserna.

– Du har kanske pratat med sådana som är experter på beteenden. Jag är bara etolog och har inte studerat de här djuren.

Hennes bedömning av Santinos välmående är motsatsen till vad flera andra bedömare som tidningen har varit i kontakt med tycker. I fem år bodde Lisa Widorson i Furuviksparken med dåvarande vd Tom Widorson. I somras anmälde hon parken till länsstyrelsen.

– Santino mår skit och jag tycker han ser apatisk ut, säger hon.

Ing-Marie Persson, som levde med Furuviks schimpanser i 35 år, reagerade starkt när Furuvik lade upp en Instagrambild på Santino.

– Han ser förskräcklig ut! Han är tunn, har tappat muskler, ser håglös ut, är torr i pälsen och har enormt lite päls kvar. Allmänheten förstår kanske inte och tänker att apor kan se ut så här. Men kan man schimpanser så ser man att något är fel, säger hon.

Även en tidigare djurvårdare tror att splittringen av gruppen orsakat ett sämre mående hos bland annat Santino.

– De får inte vara tillsammans längre och det skapar en otrolig stress och oro som gör att de inte vill äta. Herre gud vad de där stackars individerna har lidit, säger hen.

Efter att Länsstyrelsen Gävleborg fått läsa den här artikeln hävdar de att schimpansernas yta är 297 kvadratmeter. De skickar dock ingen dokumentation, samt räknar flera utrymmen som har för låg takhöjd, enligt djurskyddslagen.

I ett skriftligt svar till tidningen skriver Furuviks vd Nina Tano att det inte finns något aktuellt datum för att flytta parkens schimpanser Linda och Manda.

"Vi arbetar kontinuerligt och prioriterat med att lösa situationen för våra schimpanser på bästa sätt för alla inblandade. Detta sker genom en transparent och löpande dialog med länsstyrelsen och EAZA. När det finns något nytt att rapportera i frågan, vilket det inte gör i dagsläget, kommer vi att informera om detta".