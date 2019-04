The Sounds gör debut på Furuviks stora scen i maj

Rockgruppen The Sounds bildades 1999 i Helsingborg och slog igenom 2002 med albumet "Living in America" där låtar som "Hit me", "Living in America" och "Seven Days a Week" blev kända hits.

Bandet har firat internationella framgångar, i synnerhet i USA, och toppat listor över hela världen och släppt totalt fem album.

Sångerskan i bandet, Maja Ivarsson, var en av deltagarna i TV4:s "Så mycket bättre" säsongen 2012.

Om bara en och en halv månad kliver The Sounds upp på Furuviks stora scen för första gången – närmaste bestämt 25 maj.

Följande artister är klara för Furuviks stora scen i sommar:

18 maj (18.00): Benjamin Ingrosso och Felix Sandman

25 maj (20.00): The Sounds

1 juni (20.00): Mares och Victor Leksell

8 juni (20.00): Tjuvjakt

5 juli (20.00): Di Leva tolkar Bowie

6 juli (20.00): Peter Jöback

10 juli (20.00): Whitesnake

12 juli (20.00): Molly Sandén och Peg Parnevik

13 juli (20.00): Norlie & KKV

19 juli (20.00): Ulf Lundell

20 juli (20.00): Miriam Bryant

27 juli (20.00): Samir & Viktor

2 augusti (20.00): Jill Johnson

9 augusti (20.00): Movits!

17 augusti (20.00): Miss Li