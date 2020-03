Furuviksparken och Gefle Metal Festival kör som planerat – men Dragon Gate-festival är inställd

Nöjesevenemangen i närtid ställs in ett efter ett. I synnerhet efter onsdag 11 mars då regeringen förkunnade att folksamlingar över 500 personer förbjöds från och med 12 mars. Exakt när coronavirusets värsta spridningsperiod kommer vara över vet ingen, men det är inte omöjligt att problemen fortsätter i någon form i sommar.

Edward Janson på Triffid And Danger Concerts som ligger bakom tre evenemang på Gasklockorna i Gävle i sommar understryker att det inte finns några planer på att blåsa av Vi som älskar 90-talet den 4 juli. Förvirring uppstod på Facebook under måndagen 16 mars efter att ett av de två evenemang som leder till samma händelse ploppade upp som inställt efter att E-Type tills vidare hoppat av turnén och ställt in alla sina planerade spelningar för nu. Men Vi som älskar 90-talet-turnén ska alltså bli av och det gäller även stoppet i Gävle. Samma för Avantasias konsert den 8 juli och Gefle Metal Festival 9 till 11 juli.

– Vi arbetar för att allt planerat ska bli av, säger Edward Janson.

Hans bolag Triffid And Danger Concerts har dock tvingats boka om spelningar närmre i tid och utanför Gästrikland. Antingen är nya datum i höst bokade eller på gång och det är också enligt Triffids filosofi att hellre skjuta fram än blåsa av helt.

– Som arrangör blir det en konstig vår då allt vi jobbar med skjuts upp till hösten, men det känns ändå okej, det hade kunnat vara värre.

Hur påverkar det er ekonomiskt?

– Det blir ett avbräck, men inget vi inte klarar av.

Med en sommarfestival som Gefle Metal Festival är det förstås mer komplicerat än en enskild konsert då den har fasta datum med uppemot 50 akter och massor av logistik som vid ett folksamlingsförbud troligen skulle göra det svårt att göra annat än att ställa in eller skjuta upp till nästa år. Janson undanber sig dock från att spekulera i den hypotetiska frågan men försäkrar att så fort en eventuell ändring kring ett evenemang sker, kommer biljettköpare och följare att meddelas omedelbart.

Regeringens förbud mot sammankomster över 500 personer har direkt påverkan på Furuviksparken som om förbudet kvarstår, inte kommer att kunna öppna 16 maj. Under onsdagen 18 mars sköt ägarbolaget Parks And Resorts upp premiärerna i april på Gröna Lund och Kolmården. Men 16 maj anses vara så pass långt bort att premiären i Furuvik än så länge är ohotad.

– Vi arbetar med grundscenariot att vi ska kunna öppna 16 maj och att vi ska kunna genomföra alla konserter. Det är två månader kvar till premiär, mycket har hänt på bara en vecka nu men mycket kan också hända framöver, säger Furuviksparkens tillförordnade vd Christer Fogelmarck som också är koncernchef för ägarbolaget Parks And Resorts.

Han lägger till att parken har en löpande dialog med artistbolagen, så som Live Nation, men att ingen artist har bokat av sin spelning.

Technostate Sweden meddelade redan 10 mars att de ställer in den andra planerade upplagan av Scandinavia Electronic Festival på Dragon Gate som skulle ha hållits 12-13 juni. På Facebook skriver Technostate att corona är orsaken och att det är oklart om ett nytt datum eller plats är möjliga att hitta:

"Detta kanske lägger sig men det är inte det som är grejen. Det skall bokas flyg, betalas gager, göras betald reklam, bokas massa underentreprenörer vilket inte går i dagsläget. Betalar vi och sen går det ändå inte att genomföra så är vi bankrutt. Vi kan tyvärr inte ta risken att spendera mer pengar nu som vi kanske aldrig får tillbaka.".

Technostate är även inblandade i den nya technofestivalen Gate på Dragon Gate planerad till 10 till 11 juli, men där stoppades biljettförsäljningen i måndags 16 mars. På Facebook skriver arrangören att uppdateringar kommer om någonting förändras.