Åttatusen golvplattor, 1 600 spelare och ledare – och en miljon i klubbkassan: "Ett gigantiskt projekt"

När det väl börjar dra ihop sig är det tajt om tid.

På torsdagen började golvet inne i jättearenan läggas, på fredagen klockan 16 spelas de första matcherna.

– Det är en hetsig slutspurt. Men för mig personligen började jobbet redan för fem månader sedan. Och på riktigt allvar när anmälningstiden gick ut i november, säger Anders Eriksson.

Det tog sex, sju timmar för mellan uppåt 40 personer att lägga de där åttatusen golvplattorna som förberett Göransson för inomhusfotboll.

– I år gick det faktiskt väldigt fort, vi gjorde på ett annorlunda sätt den här gången och la golvet från ett annat håll. Sedan ska planerna linjeras upp och teknisk utrustning på plats, vi sänder omkring 550 matcher direkt på våra plattformar med fasta kameror. Men egentligen är det det lilla jobbet, att färdigställa planerna. När cupen börjar gäller det att få till allt runt omkring också. Det är ett pressat schema, och ett gigantiskt projekt, säger Eriksson.

Här är några fler siffror att begrunda:

323 lag, 1 600 spelare och ledare, drygt 500 ideella och inhyrda funktionärer – och 15 000 besökare utifrån i Sandviken under veckoslutet.

– Antalet lag utifrån har ökat rejält. Spelarna och ledarna bor bland annat på åtta skolor runtom och där behövs lagvärdar och bespisningspersonal. Mellan 350 och 400 föräldrar till spelare i SIF ställer upp i femtimmarspass och hjälper till under cupen, det ingår när man spelar i SIF. Sedan hyr vi in folk från både SAIK och Stensätra också, som på så vis får in lite pengar till sin egen klubbkassa.

Genom sponsring, deltagaravgifter och entréavgifter gör SIF en förtjänst på drygt en miljon kronor på Göransson cup.

– En otroligt välbehövlig intäkt för ungdomssektionen. Tidigare har vi inte haft nån del i försäljningen inne i arenan under cupen, men nu får vi en liten del där så det ger också en intäkt.

– Men framför allt stärker ju den här cupen varumärket SIF.

En speciell känsla när första matcherna drar igång kan man tänka sig?

– Ja, när resultaten börjar matas in av planvärdarna och man ser att allt börjar rulla på och fungera!