Galna fotbollshelgen – här är all livedramatik du kan se hos oss

Två gästrikelag har chansen att vinna fotbollstrean på söndag. Vi sänder alla tre matcherna som avgör toppstriden. Dessutom som vanligt Sandvikens IF i Elitettan samt Gefle IF och Sandvikens IF i Ettan Norra.

All denna dramatik får du som pluskund och prenumerant live hos Gefle Dagblad till helgen.