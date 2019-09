Gangsterpoesins förkunnare – N.W.A använde de förbjudna orden för att skildra den verkliga verkligheten

Compton är en förstad till Los Angeles med knappt hundratusen invånare, omkring 45 av dem faller varje år offer för gängvåldet. Stadens medelålder är endast 25 år jämfört med den genomsnittliga för USA på 38 år. Det är inte ett mått på ungdomlig vitalitet, utan på att Comptonborna i hög grad dör i ung ålder.

Eric Wright föddes i denna förbannade stad och växte upp i ett enkelt arbetarhem, hans pappa var brevbärare och hans mamma jobbade med administrativa uppgifter på en skola. Tidigt introducerade Wrights kusin honom för narkotikans ekonomiska förtjänster och han försörjde sig i praktiken själv sedan barnsben på att langa och slutade därför gå till skolan. I en stad som Compton innebar bara ryktet om att vara langare eller gangstern särskilda privilegier, ett skydd, inte minst för en liten tunn kille som Wright. Under 80- och 90-talet var uppemot var tredje Comptonbor medlem i ett kriminellt gäng.

Vid 22 års ålder bestämde han sig för att lämna langarlivet efter att hans kusin och partner blev ihjälskjuten. Han hade vid det laget byggt upp ett ansenligt kapital på narkotikaförsäljning och bestämde sig i stället för att satsa på musiken.

Wright kunde först varken rappa eller skriva musik, men hans vän Andre Young, en ung discjockey och producent verksam under namnet Dr. Dre, lyckades locka fram det ur honom. Tillsammans med den unge poeten O’Shea Jackson, kallad Ice Cube, bildade de gruppen Niggaz Wit Attitudes (N.W.A och under namnet Eazy-E började Wright också spela in egen musik. På sitt debutalbum ”Eazy-Duz-It” (1988) skildrar han en del av det amerikanska samhället som ingen ville kännas vid med grova berättelser om prostitution, narkotikahandel och gängvåld. Eazy-E blev ignorerad av de stora medierna, men ryktet om plattan spreds på gatorna och han sålde över två miljoner plattor och letade sig högt upp på albumlistan. I dag räknas Eazy-Es debut som ett gyllene exempel från den då ännu unga hiphopens guldålder.

Men det var genom N. W. A som Eazy-E tillsammans med Dr. Dre och Ice Cube spelade in plattan ”Straight Outta Compton” samma år som de tre unga och extremt begåvade männen skrev in sig i musikhistorien. I dag betraktas albumet som ett av de bästa någonsin inom populärmusiken. Skivan ingår nu i USA:s kongressbiblioteks samling över estetiskt och kulturhistoriskt ovärderliga verk och är skyddat som en omistlig del av det amerikanska musikarvet.

Dr. Dre växte också upp i Compton tillsamman med sin ensamstående mamma och flyttade ständigt runt på grund av det eskalerande gängvåldet i staden. Tidigt, redan som 16-åring, blev han själv pappa och fick därmed försörjningsansvar, en inte en optimal sits för ett ungt geni med stora konstnärliga drömmar. Dr. Dre gjorde inget vidare från sig i skolan, men hade en sällsam musikalisk talang som gjorde honom till en skicklig dj och epitetet "Dr. Dre," som syftade på att han var en expert på ”mixologi”, att kunna sätta samman ljud och musik i nya egenartade kompositioner. Genom att klippa ihop gungande basgångar och svängigt blås från 60- och 70-tals funk- och soulartister som Isaac Hayes, Curtis Mayfield och George Clinton med samtida trummaskiner och tungt spelade synthesizers målade han med extrem perfektion och precision upp ett tå en och samma gång både vacker och skrämmande ljudlandskap som återgav våldet och den sociala misären på Comptons gator.

Dr. Dre hade lärt känna den unge poeten Ice Cube, som till skillnad från de andra N.W.A. inte var från Compton, utan från södra Los Angeles, men som ändå fått smaka sin beskärda del av gatuvåldet. Redan vid 12 års ålder hade han förlorat sin bror till gängens kulor. Ice Cube blev N.W.A:s främste lyriker, med en nattsvart humor berättade han om gängvåldet och med en skarp blick för och egna erfarenheter av det amerikanska samhällets orättvisor framförde han också en sylvass kritik mot framför allt polisens rasism och övergrepp på de allra svagaste.

Med Eazy-E:s hårdhet, kontakter med den undre världens kapital och sinne för affärer, Dr Dre enorma musikaliska talang, som kom att jämföra honom med demonproducenter som Phil Spector eller Brian Wilson, och Ice Cubes brinnande poesi på gatans språk, slog N.W.A. stort.

Med eget kapital skapade Eazy-E skivbolaget Ruthless för att få kontroll över och ge ut musiken. Först gav N.W.A- singeln ”Panic Zone” (1987) med den uppmärksammade låten “Dope Man”, om en välkänd lokal langare i Compton, samtidigt med Eazy-E:s debutsingel “Boyz-n-the-Hood”, som var den mest musikaliskt intressanta av dem och visade prov på Dr Dres fantastiska produktioner. I ett sprakande musikkollage satte han samman stycken från äldre hiphopgruppers verk som Whodinies låt ”I’m a Ho” (1986) och Beastie Boys ”Hold It Now, Hit It” (1986) med funksångerskan Jean Knights ”Mr Big Stuff” (1970) och gospelgruppen The Staple Singers ”I’ll Take You There” (1972). Ice Cube skrev texten och låten har beskrivits som en hymn för de faderlösa, likgiltiga, polistrakasserade och tungt beväpnande ungdomen på amerikanska västkustens skuggiga bakgator.

Trots att ”Straight Outta Compton” (1988) sålde i miljontals exemplar spelades dess låtar i stort sett inte i radion eller på tv. Ett viktigt skäl till det var förstås texterna. Framförda med ett språk rikt på svordomar och tillmälen, referenser till gängbrottslighet, sexuellt våld och direkta verbala angrepp mot polisen och myndigheter, fick snart gruppen Los Angeles poliskårs, den federala polisen FBI:s och till och med amerikanska säkerhetstjänstens ögon på sig, som med indirekta hot försökte kväsa gruppens yttrandefrihet.

Samtidigt blev med tiden den stora lyssnarskaran ungdomar från amerikansk medelklass, som levde långt från Comptons dödliga gator. Det är än i dag omdiskuterat huruvida N.W.A. glorifierade våldet och narkotikan i sina texter eller om det handlar om skarp samhällskritik. Termen ”gangsterrap” etablerades för att beskriva den musikriktig N.W.A företrädde, men själva kallade de den för ”verklighetsrap”, de berättade om en tillvaro få i det amerikanska samhället ens mäktade med att känna till. Somliga kritiker beskrev skivan i ordalag som ”den mest groteska musik som spelats in”, medan andra uppfattade den som en ofiltrerad rappande direktrapport om gängen, drogerna, drive by-skjutningarna, den brutala sexismen, polisvåldet och rasismen.

Samtidigt diskuteras det huruvida N.W.A. själva glorifierade det rasistiska våldet, inte minst genom deras frekventa användning av ordet ”nigger”. Vi ställs inför problematiken ifall det spelar någon roll vem som använder ordet och om viljan att förbjuda den typen av yttryck också handlar om att förneka en del av verkligheten.

Titelspåret betraktas i dag som en av de absolut bästa hiphop-låtarna som gjorts. Till ljudet av skottlossning kastas vi i rasande fart in i gängens Comptons helvete där skurarna från avsågade hagelgevär och smattret från insmugglade kalasjnikovs får kropparna att staplas på hög. Musikaliskt byggs den bland annat upp på Clyde Stubblefields klassiska improviserade trumspel i James Browns ”Funky Drummer” (1969) och Gregory Colemans trumsolo i soulgruppen The Winstons ”Amen, Brother” från samma år. Ett grepp som är genomgående i Dr. Dres ljudvärld är att blanda det sexigt profana från funk, disco och soul med gospelns djupa religiositet. På så vis binder han samman verkligheten i ett, andligheten och moralen kan inte skiljas från kroppen och det sinnliga, en existentialism som beskriver tillvaron i en extrem tillvaron där de dödliga våldet alltid är närvarande och ett rimligt eller rent av livsnödvändigt handlingsalternativ.

Det djupa hatet mot polisen kommer i uttryck i låten ”Fuck tha Police”, som skrevs efter att gruppen under inspelningen av skivan trakasserats av ett gäng konstaplar och handlar om rasprofilering och polisövergrepp. Los Angeles poliskår beskrivs som: ”…redneck, white-bred, chickenshit motherfucker”. Dr. Dre för här samman trummorna och gitarrerna från James Brown hit ”Funky President (People It’s Bad)” (1974) med William DeVaughns jazziga soulgospellåt ”Be Thankful for What You Got” (1972).

I ”Gangsta Gangsta” fångar Ice Cube gansterlivets dubbelhet, hur det förstås är förenat med faror och död, men också varför många unga män och kvinnor dras in i det. Själv förlorade han sin bror i våldet, men kan själv inte heller helt ta avstånd från det. Gängen både för samman och sliter isär och är vägen till ett liv och en identitet i ett samhälle som annars inte har någon plats för en. Dr. Dre lånar de högt tjutande syntharna från funkgruppen Ohio Players ”Funky Worm” (1973) med hiphop-låtar från 80-talet som Doug E. Fresh och Slick Ricks ”La Di Da Di” (1985) och Beastie Boys ”Girls” (1987).

”Express Yourself” bygger i stort sett på Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Bands stora funkhit med samma namn från 1971 och är ett kraftfullt ställningstagande för den absoluta yttrandefriheten och en kritik av dem som inte vågar eller vill berätta om det amerikanska samhället som det är. Medvetna om sina rättigheter använde sig N.W.A ständigt av den långt gående yttrandefrihet som konstitutionen slår fast i sina konflikter med polisen och olika delstaters försök att stoppa spridningen av deras musik.

I Felix Gary Garys film ”Straight Outta Compton” (2015) skildras gruppens öde på ett gripande vis. De stora pengarna, det gränslösa våldet och drogexcesser skulle raskt slita sönder gruppen och göra gamla vänner till dödsfiender.

Ice Cube lämnade N.W.A redan 1989, han var missnöjd med att få så lite av gruppens intäkter. Eazy-E och Dr. Dre spelade därefter in den kritikerrosade, men inte alls lika betydande uppföljaren ”Niggaz4Life” (1991), och splittrades strax därefter när även de blev oense om pengar.

Dr. Dre startade det egna skivbolaget Death Row Records tillsammans med Comptongangstern Marion "Suge" Knight, en man med stort våldskapital som nu avtjänar en 28 års lång fängelsestraff för dråp (Knight har också efter att ha blivit skjuten med sju skott beskyllt Dr. Dre för att försökt lönnmörda honom, men det har inte kunna bevisas). Death Row blev hem för 90-talets stora hiphopartister som Snoop Dogg och Tupac, var skivor producerades av Dr. Dre.

Själv släppte han mästerverket ”The Chronic” (1992) i vilken han in till perfektion förfinar sin musik med rullande basgångar, gotiska spöklika synthar och rått socialrealistiska texter. Skivan blev en av de bäst säljande i USA det året och brukar i dag omnämnas bland de bästa som gjorts.

Dr. Dre lämnade sedan Suge Knight och Death Row och startade det egna skivbolaget Aftermath och har därefter som perfektionist kommit med ett par album med långa mellanrum, men däremot producerat och skrivit musik åt en rad kända och populära artister och är i dag en av musikindustrins rikaste och inflytelserika personer.

Ice Cube fick en egen enormt framgångsrik karriär som artist och räknas till de mest inflytelserika rapparna någon, men har också utmärkt sig som skådespelare och filmskapare. Framför allt har han uppmärksammats för sin roll i John Singleton flerfaldigt Oscarsnominerade film ”Boyz n the Hood” (1991) om gängkulturen i Los Angeles som fick en särskilt utmärkelse vid filmfestivalen i Cannes, och när han skrev manuset till och spelade i Gary Garys kritikerrosade ”Friday” (1995), vilken av mästerregissören Quentin Tarantino har nämnts som en av 90-talets bästa filmer.

Eazy-E fortsatte att göra egen musik och ge ut andra artister genom det egna bolaget Routhless, men gick under tragiska omständigheter bort i aids 1995, bara 31 år gammal.