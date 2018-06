Händer i dag 22 juni 2018

GÄVLE

Arrangemang

Böna gamla fyr. Öppet 11 juni-3 augusti. Måndagar -fredagar mellan kl 11.00-15.00. Fyrvärd finns på plats.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen kl. 12 – 19 alla dagar. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Ny regim Lions Club Gävle Norra.

Furuviksparken. Midsommarfirande med ringdans 15:00. Nassim Al Fakir på Lilla Scen 16:00. Parken stänger 17:00. Öppettider 19 maj-24 juni kl 10:00-17:00. Tivoli 11:00-17:00. Djurmatningar/aktiviteter (varje dag): 11:00 Schimpans, 12:00 Orangutang, 13:00 Kamel, 14:30 Lemur, 15:00 Fäbodvallen.

Sveriges Fängelsemuseum. Stängt hela midsommarhelgen 22 juni-24 juni.

Midsommarafton är Länsmuseet Gävleborg stängt.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Fortfarande här. Utställning av konstnären Vincent Persson, Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 26/5-24/6. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen ställer ut Peter J. Kautzky ”Akvareller”. Utställningen pågår fram till den 29 juni 2018. Öppet alla dagar kl: 11 - 14.

Ami Widahl ställer tillfälligt ut 24 målningar på Eira Hälsocentral Slottstorget 3 i Gävle.Utställningen är delvis förnyad och pågår till 31 augusti. Eira har även köpt in 9 målningar av Ami Widahl som visas permanent. Eira HC har öppet mån-fred kl 7.30-17.

Anna Nyberg Pudelzon, Shasha Berglund, Anders Larsson, Mårten Tollin, Bodil Lennartsson, Forsbacka. Månd-fred öppet 11-17, Lörd-sönd 12-15. Slut 24/8.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré. OBS Sommarstängt i juli.

SANDVIKEN

Utställning

Projektet Ishavspirater 14 juni-19 augusti. En utställning om Kulturcentrums litteraturprojekt för åk.5. Kulturcentrum Sandviken, Tillgången. Måndag-fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

OCKELBO

Arrangemang

Älgparken öppen idag 11-16.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Koversta Gammelby. Servering öppen 13.00 - 17.00.

GYSINGE

Utställning

Utställningar: Wij Trädgårdar, ATELJÉN 2/6 – 22/7 Ur jorden - Utställning av Greger Ståhlgren och Hannah Streefkerk om människans förhållande till naturen öppet 10-16. Wij Trädgårdar, WIJ VALSVERK 9/6 – 19/8. Utställningar av Maria Forsling-Jenke, Narek Aghajanyan och Unna Katz öppet 10-16. Wij Trädgårdar, EKO-TORGET - Grön expo i Tröskladan av föreningen Konst & Landskap, öppet 10-16.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Utställning

Textilkonst hos Café Furiren Laxön under juni månad öppet dagligen 10:00-18:00 Kerstin Andersson.

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Mänsklighet - Lars Givell. Lars Givell debuterade på Galleri Svarta Katten i Gävle 1960. I utställningen Mänsklighet har äldre och nyskapade verk samlats till en helhet med utgångspunkt från ett gemensamt idéinnehåll. Möjliga Världar - Gudrun Åhlberg. Målningar och collage 1947-2002. En monografisk utställning med 50 konstverk från ett drygt 50-årigt konstnärskap. Utställningarna pågår 2 juni-12 augusti.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Sommarutställning Rörelsemönster i Mackmyra brukspark. Lånekartor över parken och konstverken finns vid parkens två entréer.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.