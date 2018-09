Händer i dag 29 september 2018

GÄVLE

Arrangemang

Barnteater: Filifjonkan som trodde på katastrofer med Skottes Musikteater. Filifjonkan behöver verkligen en vän. Hon behöver någon att prata med, om katastrofen, stormen som hon känner är i antågande. Text Tove Jansson. Begränsat antal platser. Gratisbiljetter finns att hämta på Stadsbiblioteket, Barn & Unga, från 14 september. För barn 4-9 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 12. I samarbete med Kulturutveckling Gävleborg.

Konserthuset. Jenny Wilson, Kakel kl 21.00 Jenny Wilsonavslutar sin framgångsrika ”Exorsism-turné” på Kakel. Förutom Wilson så medverkar även Gävledansarna Exorsisters.

Gävle biblioteks vänner anordnar Högläsning kl 14-14.45. Gun Lundberg läser ”Förbjuden frukt i svampskogen” och några andra essäer ur Fredrik Sjöbergs bok Den utbrände kronofogden, som fann lyckan. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen.

Söders källa kl 12.00-17.00 Smaka på Söders Källa. 13.00 Föreläsning med Christofer Ekman (kock från Fotografiska i Sthlm) Fri Entré. 14.00 Matlagning på torget med Stefan Ehrin, Söders Källa (vinnare av smakkampen 2018). Hans-Erik Holmqvist, Matvärden och Christofer Ekman. Gröna Källan (Älvkarleby) och Söders Källa Träning kommer oxå att finnas på plats med erbjudanden tävlingar och smakprover

Gör konst av återvinning! Lördagsateljé – för barn i alla åldrar. Skapa i kartong och andra material tillsammans med konstnär Riitta Tjörneryd. Av papper, färg, kartong och annat ”skrot” kan du skapa fantastiska konstverk! Använd din fantasi och skaparlust tillsammans med Riitta i vår ateljé! Medarrangör: Gävle musei vänner. Kl 13-15 Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20 - Fri entré!

Skottes Musikteater, Spegeln, Norra Köpmansgatan 11. 11-15 Kafé & Skaparverkstad. Kl 13:00 Teater IMBA: ”Vår version av Tarzan” Biljetter bokas via Turistcenter 026-17 71 17

Gästriklands flora. Alternativboden Lyktan,Bergrenska Gården, Gävle Mån-fre 11-18, Lör 11-15. Provläs och bläddra i Gävleborgs botaniska sällskaps nyutgivna flora.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Galleri Pär Kock. Drottninggatan 28 1 tr, Gävle. Öppet: lö 29 sept och sö 30 september. Alla dagar kl 12-17. Det här är Pär Kocks sista stora utställning!

”Närhet…” på Sätra håller öppet. Vinbärsvägen 51 i Brf. Gävlehus 34. Sista dagarna.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, öppnar idag en utställning med fotografi av Marcel K. Bisdorf, ’Starka, självständiga och orädda kvinnor’. Konstnären närvarar på vernissagen, kl. 12. Utställningen pågår tom. 14/10. Öppet mån-fre kl. 10-16, sön kl. 13-15.

IDKA Kulturkiosken visar internationellt konstutbyte med Norwich. Verk av bl.a. Chris Summerfield (tidigare assistent till skulptören Henry Moore). Timmermansg 4, Gävle.Kl 11-15.

Konsten vi (snart) äger tillsammans, 15/9 – 28/10 Gävle Konstcentrum, Kungsbäcksvägen 32. Medverkande är: Anna Abrahamsson, Catrin Andersson, Catti Brandelius, Backa Karin Ivarsdotter, Marie Jäderberg Vasdekis, Matti Kallioinen, Gunilla Klingberg, Linnea Rygaard, Nacho Tatjer och Johan Thurfjell.

Torun Eliasson i Galleri K. Konstnären visar måleri och grafik. Utställningen pågår till 15/9 - 30/9. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Gunilla Löfgren och Ami Widahl visar mixed media och måleri i en konstutställning på Elite Grand Hotel, Gävle. Utställningen pågår tom 21 dec kl 12. Alltid öppet!

SANDVIKEN

Arrangemang

Klädfyndardag 9-14 Sockenstugan i Årsunda.

Familjelördag: Hunden. En morgon när Lola och Cous-Cous ska öppna sin kebabvagn får de besök av en mycket ensam hund. Familjeföreställning. Ålder: 4 - 8 år. Fri entré! Kl. 15, Musikverket, Kulturcentrum. Arr: Sandvikens Teaterförening.

Soul Classics. Teatern, Kulturcentrum Sandviken kl 18.00. Soul Classics är en konsert där Sandvikens Symfoniorkester bjuder på några av de främsta låtarna ur den klassika soulskatten. Medverkande: Solister: Frank Ådahl och Ida Sand. Sandvikens Symfoniorkester. Dirigent: Ulf Wadenbrandt.

Kl 16:00 ger sopranen Kristina Elfersson och pianisten Stellan Alneberg en konsert i Ovansjö kyrka. Det utlovas nordiska sånger och kända sånger och arior ur operan och operettens värld.

Sällskapet Släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

Ewa Szamborska ställer ut sina färgsprakande tavlor i Kvarnen i Gästrike Hammarby ”Husligheter och Höstligheter”. Vernissage kl 15.00-18.00.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok, Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lyckeskolan. Kl 11.00-15.00.

HOFORS

Utställning

Elvy Drugge, Hofors, målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Vernissage kl 12-15. Utställningsperiod: 29/9 – 19/10 öppet må-fre 10-18.

Målningar av Emil Eriksson, Hofors. Lördag, söndag kl.13.00-16.00. Galleri BGB.

OCKELBO

Arrangemang

Järnbläster. Från malm i myren till järn i smedjan. Forntida järnframställning i blästerugn. Servering kolbullar, kaffe mm 9-15. Vägbeskrivning: Järbo mot Ockelbo sväng v mot Hålldammen/Järnbläster. Följ skyltar Hälltjärn ca 5 km www.helltjern.se

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Folket Hus i Skutskär anordnar en gala för Världens Barn på Rio Bio. Meningen är att samla in så mycket pengar som möjligt till Radiohjälpens insamling för Världens Barn. Kl 16:00 Auktion på gods som företag, föreningar och privatpersonen skänkt. Visning fredag 28/9 17-19 och lördag 29/9 15-16. 17:45 Musik Ella och Lea Hallgren. 18:15 Trollkarlen Gabriel visar sin nya show. 18:45 Musik Ella och Lea Hallgren. 19:15 Information om Världens barn. 19:30 Stand Up med Jenny Nilsson, vinnare av Gastas nykomling 2016. 19:50 Stand Up med Hans Carstensen. 21:00 Slut för kvällen.

Melodikrysset Vi lyssnar på P4 och löser krysset tillsammans. Vi öppnar kl. 09.45. Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. id:TRANS Från Kung Kristina till idag. Elisabeth Ohlson Wallin arbetar ofta normbrytande i sina utställningar. Här vill hon lyfta transpersonerna, deras liv och rättigheter. Utställningen består av bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner samt en historisk del där besökaren får möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen. Utställningen pågår 6 september – 4 november.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar. Pågår till 4/11.