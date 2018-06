Händer i dag 30 juni 2018

GÄVLE

Arrangemang

Kom och fika i mysig miljö mellan 11-15 vid torpen i Tolvfors hembakt bröd och lotteri Gävle slöjdare. Inställt vid regn.

Sommarkafé i Ansgariikyrkan, Sevallbo, Hedesunda Lördagar och Söndagar kl. 15.00-17.00 hela juli.

Idag är jag rom. En utställning skapad av en grupp unga romer från Gävles romska förening. De har skapat och reflekterat kring sin romska identitet och vad det innebär att vara rom i Sverige idag. Utställningen handlar också om drömmar och lusten att skapa. Utställningen pågår 30 juni – 26 augusti. Välkommen till invigning! kl 13 Länsmuseet Gävleborg, STUDION. Fri entré.

Män ändå kl 16.00 Boulognercaféet Sommargläntan Vi sjunger låtar vi gillar. Vad händer när tre gamla vänner börjar prata om låtar, livet, känslor, glädjor och sörjor? -Jo, det uppstår en trio som tolkar gamla och nya favoriter på sitt eget sätt.

Kl 12.00 Sommarkonsert i Musikpaviljongen i Esplanaden. Gavle Kammartrio Irene Silverstone, violin, Nils-Erik Blomme, cello och Stellan Alneberg, piano bjuder på underhållningsmusik. Allt från tango till smäktande Wienermusik och svenska sommartoner.

Bangolfen i Stenebergsparken öppen kl. 12 – 19 alla dagar. Stängt vid regn. All behållning går till Lions hjälpverksamhet. Ny regim Lions Club Gävle Norra.

Furuviksparken. Hov1 kl 20:00. Öppettider 25 juni-12 augusti 10:00-19:00. Tivoli 11:00-19:00. På konsertdagar stänger parken 23:00 (även Tivoli). Alla konserter är på Stora Scen. Djurmatningar/aktiviteter (varje dag): 11:00 Schimpans, 12:00 Orangutang, 13:00 Kamel, 14:30 Lemur, 15:00 Fäbodvallen. Furuviksbarnens Veteranförening visar Minnenas Loge med dräkter, foto och rekvisita. Ons-lör-sön 11:00-15:00.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Anna Nyberg Pudelzon, Shasha Berglund, Anders Larsson, Mårten Tollin, Bodil Lennartsson, Forsbacka kl 12-15. Månd-fred 11-17, Lörd-sönd 12-15. Slut 24/8.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré. OBS Sommarstängt i juli.

Sommaröppet konstnärshem i Gamla Gefle:Johnny Mattsson-gården. Visning av utställning, hem och verkstad. Bildspel visas med registrerade och dokumenterade JM-föremål. En mycket vacker miljö med ett hus delvis från ca år 1800. Öppet lördagar och onsdagar från och med 9/6- 11/8 kl 13:00-15:00. Rettigsgatan 6 Gamla Gefle.

Konstutställning av Maria Rask Grau hela Juli, lördagar och söndagar kl. 15.00-19.00 i Ansgariikyrkan, Sevallbo, Hedesunda. Vernissage kl 15.00-19.00.

AXMAR

Utställning

Trädgårdarna i Axmar Bruk. En utställning om bruksträdgårdarna och trädgårdsarkeologi. För att säkerställa skötseln av Axmar bruks trädgårdar behövdes ett vårdprogram. Inom det arbetet gjordes växtinventeringar och arkeologiska undersökningar av trädgårdarna. Historiska kartor visar också ett system av trädgårdsgångar men även odlingsytor som kryddgård, kålhage och fruktträdgård. Utgrävningarna gjordes både vid den gamla, nu rivna, huvudbyggnaden och vid det före detta växthuset. De fynd som gjordes var bland annat skärvor av handdrejade planteringskrukor och glaserade blomkrukor. Arkeolog Inga Blennå, Länsmuseet Gävleborg, inviger. Utställningen pågår 30 juni -19 augusti. Invigning kl 12. Axmar Bruk, Båthuset nära Axmarbrygga Havskrog. Fri entré.

SANDVIKEN

Arrangemang

Vernissage för utställningen Tom Benson & Rut Hillarp. Två surrealistiska fotografer av två olika generationer möts i en retrospektiv utställning. Invigningstalare: författare Birgitta Holm. Fri entré! Kl 13, Konsthallen, Kulturcentrum.

Utställning

Projektet Ishavspirater 14 juni-19 augusti. En utställning om Kulturcentrums litteraturprojekt för åk.5. Kulturcentrum Sandviken, Tillgången. Måndag-fredag 10-18, lördag-söndag 11-15.

TALLBO

Utställning

Utställare period 2, 16/6 – 15/7: Emmy Renelid, Gävle. Tallbostipendiat, utsedd av Konstskolan i Gävle. Huvudbyggnaden. Annika Erixån, Gävle. Måleri, skulptur. Galleri Uthuset. Christer Circle Linde, Norrsundet. Galleri Loftet. Linda Ell Zachrisson, Gysinge. Akvarell. Timmerstugan. Konstverk av elever från Gullhedsskolan, Järbo. Åstugan. Hela sommaren. Öppet: Lördagar och söndagar 19/5 – 12/8, kl 13 – 17. Entré: 50 kr, barn/ungdom t om 17 år gratis. Medlemmar fritt inträde. Kaffeservering – Hembakat bröd.

OCKELBO

Arrangemang

Älgparken öppen idag 11-16.

Bunges Kapell, Åmotsbruk, en unik byggnad från slutet av 1700-talet, är öppet varje dag kl 14-19. Här finns servering med hembakat bröd, försäljning av hemslöjd, utställningar, lokalhistoriska samlingar mm. Upplev den vackra bruksmiljön genom en vandring längs Bruksslingan som utgår från kapellet.

Utställning

Wij Trädgårdar: I Wij Valsverk; Unna Katz, skulptur i glas och sten, Narek Aghajanyan, abstrakt måleri och Maria Forsling Jenke, ’Att dekonstruera en Ockelbodräkt - cirka 100 objekt’. I Ateljen; Greger Ståhlgren, trä, Hannah Streefkerk, textil. Öppet dagligen kl. 10-16.

Utställning i Bunges Kapell, Åmotsbruk: Helena Linder, Åmotsbruk, ”Poesi och drama” (blandteknik). Vernissage kl 14.00. Utställningen pågår tom 19 juli. Kapellet är öppet varje dag kl 14-19 med servering med hembakat bröd, försäljning av hemslöjd, utställningar, lokalhistoriska samlingar mm.

HOFORS/TORSÅKER

Utställning

Sommarsalong. Fyra kvinnliga konstnärer visar olika tekniker. Galleri Boken biblioteket i Hofors bjuder till vernissage kl 13-17. Utställningen pågår 30/6-17/8 då biblioteket är sommaröppet.

Gammelstilla Bruk Café. I Caféets utställning visar Anna Östergren målningar, akvarell och betong. Uppe i Höskullen är det två olika utställare, Helena Nyberg visar akrylmåleri, ståltrådsskulptur och keramik samt Mari Svedberg visar foto, grafik, akvarell, keramik. Öppet kl. 11.00-16.00.

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: ons-fre 10-18, lör-sön 10-15, Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

GYSINGE

Utställning

Sommarkonst i Gysinge. Åtta konstnärer. Målningar av Eva Friskman, NiinaCaroliina Toste, Maria Molander, Lena Enflo och Caj Söderberg. Glaskonst av Agneta Sahlander, keramik av Lisa Ekenkrona och järnsmide av Ingvar Grau. Stora Järnboden i Gysinge lördag 30 juni - söndag 15 juli. Vernissage kl 11. Öppet varje dag klockan 11-15.

Konstutställning på galleri Övervåningen och i kaféet vid Centrum för Byggnadsvård i Gysinge på Byggesvägen 12. Fem konstnärer ställer ut på Kafé och matbod. Limpmacka, våffla och konst varje dag 10.00-16.30 till den 5 augusti.

ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Koversta Gammelby. Servering öppen 13.00 - 17.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Flottarkojan i Marma vid Dalälven. Lördagar kl. 12-15 lördagar under juni, juli och augusti. Gratis inträde till unika flottningsutställningen! Möjlighet att åka på tur med flottarbåten.

Guidning av utställningen Forget Me Not med Leicy Olsborn Björby kl. 14 Konstkuben, Rullsands camping. Tillsammans med konstnären Leicy Olsborn Björby tar vi del av utställningen Forget Me Not i Konstkuben samt installationerna på Billudden och Leicy berättar om arbetet med framtagandet av utställningen och förhållandet mellan konst och natur. Guidningen tar ca 40 min.

Prova på Orientering tisdagar-söndagar kl 11–15 Rullsand. Gå en enkel orienteringsbana på ca 2 kilometer med 7 kontroller. Stämpelkort och karta fås av personal på plats.

Utställning

Textilkonst hos Café Furiren Laxön under juni månad öppet dagligen 10:00-18:00 Kerstin Andersson.

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

Inga-Britt Westlen och Inger Styrmo visar ”Våra uttryck i Raku” ons och lör-sön kl 12-16 i Johan Thunbergs gästgalleri på Laxön.

Söderhällgården. Visning av tomteverkstad, folklivsmuseum och kaffestuga. Öppet alla dagar 11-17.

Kl 12.00-16.00 Johan Thunberg visar Målningar från Kust och inland samt från Italien och Provence.Vernissage på Österlen. Signerade kort och affischer.

Konstkuben Rullsand. Forget me not, Leicy Olsborn Björnby visar bilder av växter och rörlig bild. Möjlig att se dygnet runt. Personal på plats onsdag – söndag 12 -16.

LÖVSTABRUK

Utställning

Leufsta Handkraft öppnar årets utställning med 22 konstnärer och konsthantverkare i Lilla Magasinet i Lövstabruk. Öppet 11 - 17.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Mänsklighet - Lars Givell. Lars Givell debuterade på Galleri Svarta Katten i Gävle 1960. I utställningen Mänsklighet har äldre och nyskapade verk samlats till en helhet med utgångspunkt från ett gemensamt idéinnehåll. Möjliga Världar - Gudrun Åhlberg. Målningar och collage 1947-2002. En monografisk utställning med 50 konstverk från ett drygt 50-årigt konstnärskap. Utställningarna pågår 2 juni-12 augusti.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Sommarutställning Rörelsemönster i Mackmyra brukspark. Lånekartor över parken och konstverken finns vid parkens två entréer.