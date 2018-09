Händer i dag 8 september 2018

GÄVLE

Arrangemang

Forsbacka hembygdsförening deltar i Kulturarvsdagen med aktiviteter i gamla verket. Forsbacka bruk- ett bruk i förvandling. Föreläsningar av författaren Per Forsell. Guidade turer i parken och i verket med Peter Sundqvist och Lena Boox. Cafe med hembakat. Öppet kl 11-16.

Välkomna att upptäcka Lars-Orsgården i Oppala! Kl 10-14 är gården öppen för alla som är nyfikna på att se en av Hille sockens mest unika gårdar. Det blir dessutom fika & lotteri.

Skottes Musikteater, Spegeln, Norra Köpmansgatan 11. 11-15 Kafé & Skaparverkstad. Kl 13:00 Premiär ”Filifjonkan som trodde på katastrofer” Biljetter bokas via Turistcenter 026-17 71 17.

Innanför murarna på Gävleborgs läns cellfängelse i Gävle skedde länets sista avrättning år 1893. På Kulturarvsdagen kl 13.00 – 14.00 får intresserade, på samma plats, möjlighet att veta mer om de offentliga avrättningsplatserna i länet och om sommarens arkeologiska undersökningar på dessa. Kl 13.00 håller Desirée Kjellberg, projektledare och intendent, en kortare visning av platsen och berättar även om de offentliga avrättningsplatserna i Gävleborgs län. Efteråt finns tid för frågor.

Ted Gärdestad – signerat Peter Nordahl med Gävle Symfoniorkester. Gävle Konserthus kl 18.

Keramik i kubik 2018. Mässa och utställning med svensk keramik 8 – 16 september.Mässan öppnar kl 12. Nu är det dags igen för Keramikmässa/utställning på museet. För fjärde gången finns nu chansen att lära mer, samla mer eller bara titta mer på keramik från många – kanske de flesta – av de svenska keramikfabrikerna som en gång funnits i vårt avlånga land som Gefle Porslin, Bo Fajans, Upsala-Ekeby, Rörstrand, Gustavsberg, Steninge med flera. Medlemmar i föreningen Geflekeramikens vänner ställer ut och säljer flera hundra föremål. Främst föremål från Gefle Porslin och Bo Fajans men även från flera andra av de svenska keramikfabrikerna som en gång funnits i landet. Allt är till försäljning med hämtning utställningens sista dag. Kom och titta, lär och samla – allt är till salu! Ett samarrangemang mellan Geflekeramikens vänner och Länsmuseet Gävleborg kl 12–16 Hörsalen, Länsmuseet Gävleborg. Fri entré!

Kl 10-15 Modellbåtträff. Gästrike Skalabåtklubb, GSBK, visar och kör med medlemmarnas modeller av skalariktiga fartygsmodeller och små ångmaskiner. Båtmodellerna har verkliga förebilder och ofta samma funktioner som dessa, ljus, ljud, winschar osv. Alla har radiostyrning, de flesta drivs elektriskt, men några har ångdrift. Intill Harnäsbadet i Furuvik. Infart från Rv 76 vid skylt ”Harnäsbadet, följ vägen förbi badet.

Kl 10-15 Gävle Varvs Historiska Förening har eldat upp pannan och kör Ångmaskinen med Slipspelet vid f.d. Gävle Varv. Spelet var i drift 1883-1967. Besök ett historiskt kulturarv och se Europas enda kvarvarande ångdrivna spel för torrsättning av fartyg. I vår utställningshall finns föremål och bilder från arbetet på och livet kring Gävle Varv från förr och med sjösättningar av fartygen. Ångslipspelet på Atlasområdet (intill f.d. Gävle Varv). Infart från Atlasgatan vid skylt ”Gasklockorna”. Följ skylten nere vi ån fram till nästa skylt intill slipen.

Väljer du folkrätt eller handel? Information, utställning, omröstning för Västsahara mot Marockos ockupation. Måndag till fredag 11-18, Lördag 11-14, Berggrenska gården.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Galleri Elixir, Gävle sjukhus intill matsalen, ställer ut hälsingekonstnären Elisabet Lundwall, ”Heligt Trä”, träskulptur. Vernissage mellan kl 13-14 med konstnären närvarande. Utställningen pågår fram till den 28 september. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, öppnar idag en utställning med måleri av Birgitta Rådberg, ’Energi - Magi’. Utställningen pågår tom. 14/9. Öppet mån-fre kl.10-16, lör-sön kl. 12-15.

Vasaskolans HBTQ-samfund ställer ut verk på Galleri Mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1, i samarbete med ABF Gästrikebygden. Utställningen pågår 16/8-12/9. Öppettider mån-fre 11-21, lör-sön 12-16.

Leif Nyström visar ”Sjöliv från den tid som flytt”, olja. Karin Lepistö visar ” Naturen och landskapet”, akvarell. Forsbacka bruk, Labbis. Utställningen pågår till den 16 september, öppettider 10-15 varje dag.

Just nu visas Free or Safe/Trygg eller fri av Issa Touma och Hagop Jamkochain. Utställningen är en sammanfattning av Issa Toumas tid som fristadskonstnär i Gävle. Den uppmärksammar Toumas många aktiviteter under de två år han varit vår, Gävle kommuns, fristadskonstnär. Vi visar ett urval av Issa Toumas verk, foton och filmer. Tillsammans med Touma kommer även konstnärskollegan Hagop Jamkochain visa sina målningar. Till skillnad från Touma stannade Jamkochain kvar i Aleppo – konsten blev Jamkochains fristad i ett annars krigsdrabbat område. Öppettider: kl 12-16 tis-sön. Fri entré.

SANDVIKEN

Arrangemang

Sällskapet Släktforskarna har öppet hus med handledare i föreningslokalen kulturcentrum/folkbiblioteket Sandviken. Kl 11.30-13.30.

Utställning

Sandviken IF fyller 100 - det ska vi fira! Fem veckor lång utställning på Kulturcentrum med anledning av Sandvikens IF:s 100-års jubileum. Fri entré!, Torget, Kulturcentrum kl 11 - 15.

Sömngångarens Sagor II - collageutställning av Hilda Hellwig. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12 - 15.

Barnen i Lyckeskolan: från idé till bok, Kulturcentrum Sandviken, Folkbiblioteket, Tillgången, fri entré. Utställningen rymmer skisser och färgglada illustrationer, tankar om skrivprocessen, enkla fakta om bokproduktion och inte minst en stor dos normkreativitet! Utställningen består av affischtavlor som beskriver hur en bok blir till och ger frågor som barnen kan klura på, pyssel och ramar så att barnen kan ta en selfie och själva bli ett barn i Lyckeskolan. Kl 11.00-15.00.

GYSINGE/ÖSTERFÄRNEBO

Arrangemang

Kulturarvsdagen i Koversta. Familjedag i historiens tecken. Kl 12–16 Hantverksmarknad med försäljning. Öppet hus med kolbullar och fika. Pyssel, lekar och hantverk för små och stora barn. Träffa länsmuseets arkeolog och titta på föremål och få svar på frågor. Ta gärna med egna föremål för datering! Kl 13 Föreläsning om traktens arkeologi och historia. Kl 14 Demonstration av forntida eldslagning med flinta, fnöske och eldstål.Kl 12-16 Koversta Gammelby, Österfärnebo. Kostnadsfritt!

Utställning

Länskonst i Gysinge Stora Järnboden. Fred - lörd - sönd kl. 13 -16. Utställningen avslutas söndagen den 16/9.

OCKELBO

Utställning

Wij Trädgårdar:

I Ateljen; ’Växlingar - Bondeliv i bild’ av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén. I Tröskladan; TURBIN Konsthantverk. Sista dagen, Skördefest 8/9.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Kulturarvsdagen. Gammelgården Älvkarleby mittemot Älvkarleby kyrka kl 14.00-17.00. Spillertillverkning, slipa knivar, karda, väva band, tvåändsstickning, virkning, linoljefärgning, rams- och krontillverkning. Gamla redskap/tekniker, tidsenliga kläder. Husen öppna. Kaffe.

Melodikrysset Vi lyssnar på P4 och löser krysset tillsammans. Vi öppnar kl. 09.45. Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 26 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Annica Spjuth, Bengt-Ove Furfeldt, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Larsgöran Svensson Christian Bertéus, Fredrik Värnebjörk, Gunnar Eriksson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Joel Eriksson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Lotta Lund, Mattias Boström, Anna Nygren, Niklas Grönlund, Patric Norlin, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Nils-Olof Engberg, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson.

TIERP

Arrangemang

Loppis i Untra kraftverksby kl. 11-15. Loppis, retrobarnkläder och stickning. Hembakt fika, mackor och våfflor. Vi tar swish och kontanter.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. id:TRANS Från Kung Kristina till idag. Elisabeth Ohlson Wallin arbetar ofta normbrytande i sina utställningar. Här vill hon lyfta transpersonerna, deras liv och rättigheter. Utställningen består av bilder, videoinstallationer och intervjuer med nutida transpersoner samt en historisk del där besökaren får möta ”Kung Kristina” och andra historiska förebilder för transrörelsen. Utställningen pågår 6 september – 4 november.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Skutt18 - gerillaslöjd utomhus på två platser: På Kulturhusets gård, Hamiltong 1, Gävle, öppet alla dagar kl. 11 - 16. På Kungsbäcks IP öppet dygnet runt alla dagar. Pågår till 4/11.