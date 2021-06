Gästriklands järnvägshistoria – i väntan på Järnvägsmuseet

Det kanske inte bara är jag som undrar när Järnvägsmuseet i Gävle ska öppna igen? Vi är visserligen fortfarande i en pandemi, men museet har nu varit stängt för renovering av lokalerna sedan september 2017, i snart fyra år! Varken på huvudmannens eller Järnvägsmuseets hemsida ges någon information om när museet kan tänkas öppna igen.

I media har det cirkulerat uppgifter om år 2022 eller 2023, men ingen tycks veta! Trist och anmärkningsvärt att en av världens främsta tågsamlingar, en kulturskatt av yppersta klass och utan tvekan Gästriklands mest unika besöksattraktion, håller stängt för renovering i fem-sex år (eller vad det nu blir).

Nåväl, vi får väl tills vidare hålla till godo med egna expeditioner i Gästriklands samhälls- och industrihistoria som formligen badar i DNA från järnvägens påverkan. En viktig milstolpe var när Gävle Dala Järnväg (GDJ) öppnade trafiken för hela sträckan mellan Gävle och Falun den 13 juli 1859. Då hade järnvägsbygget pågått i fyra år från det att de första spadtagen togs vid Sätraåsen utanför Gävle den 29 maj 1855. Järnvägslinjen Gävle – Falun var den första längre järnvägslinje som färdigställdes i Sverige.

Initiativtagare till järnvägsbygget var två av Gästriklands viktigaste samhällsbyggare och industrialister, Per Murén och Göran Fredrik Göransson. Syftet med bygget var att knyta ihop industrierna i Gästrikland och Bergslagen med Gävle som var en av Sveriges mest betydande hamn- och handelsstäder med flera stora handelshus och omfattande internationell handel. Utbyggnaden av järnvägen har sedan dess format Gästrikland, dess samhällen och dess industrier, ja till och med pekat ut platsen för grundandet av Gästriklands idag största industri och Gästriklands andra stad, Sandvik och Sandviken.

Samtidigt som bygget av Gävle Dala Järnväg pågick var Göran Fredrik Göransson även ivrigt engagerad i försöken att få bessemermetoden att fungera för framställning av stål. Göransson som var född 1819 var vid den här tiden chef för grosshandelsfirman Daniel Elfstrand & Co i Gävle, en firma med många järn i elden, bland annat ägare av Högbo Bruk och Edske Masugn utanför Hofors.

Under en affärsresa i England våren 1857 kom Göransson i kontakt med uppfinnaren Henry Bessemer som två år tidigare hade tagit patent på sin nya stålframställningsmetod, bessemermetoden, en metod som ännu inte var industrialiserad. Göransson köpte den 20 maj 1857, för 2 000 pund, en femtedel av patentet för Sverige och Norge (som då var i union), och tänkte sig att utveckla metoden vid Edske Masugn.

Dessvärre sammanföll patentköpet med en uppseglande finanskris, den som brukar kallas den första världsomspännande finanskrisen. Krisen kom efter flera år av högkonjunktur, med lysande affärer för svenska skogs- och stålprodukter. Krisen började med att Ohio Life Insurance and Trust Company i Cincinnati, USA, ställde in sina betalningar den 24 augusti 1857, det blev en dominoeffekt som fällde andra amerikanska banker, sedan vidare till London och Hamburg med den forna Hansans alla handelshus i Nordeuropa.

Det fanns ingen möjlighet att rädda Elfstrands som var hårt finansiellt sammanflätad med både London och Hamburg. Företaget ställde in betalningarna den 29 november 1857. Som tur var hade Göransson mer solida affärsvänner i Gävle som ordnade så att Göransson kunde fortsätta med försöken vid Edske Masugn. Vännerna var Robert Rettig och Per Murén.

Den 18 juli 1858 lyckades Göransson lösa problemen med bessemermetoden vid Edske Masugn. Det blev startskottet för nya stora planer. Göransson med kompanjoner ville bilda ett nytt företag som samlade några befintliga bruk och tillika skulle investera i ett nytt bruk för tillverkning av produkter i bessemerstål för den expansiva järnvägssektorn i Europa. Efter att ha lyckats samla tillräckligt med finansiärer, fastställdes bolagsordningen för det nya aktiebolaget, Högbo Stål & Jernverks AB, den 31 januari 1862. Detta räknas som Sandviks födelsedag.

Var skulle då det nya bruket för tillverkning av bessemerstål ligga? Man siktade som sagt på stora exportvolymer till den expanderande järnvägssektorn i Europa, bra kommunikationer var därför ett krav. Gävle Dala Järnväg som fanns på plats sedan 1859 hade ändstation vid hamnen på Alderholmen i Gävle och var därför idealisk för ändamålet.

På ett ställe tangerade järnvägen mellan Gävle och Falun en av Storsjöns sandiga vikar i Gästrikland. Där fanns även möjlighet att ordna vattenkraft genom att gräva en kanal från Jädraån till Storsjön. Det blev platsen för det nya bruket. Det nya bruket, Sandvikens Bruk under Högbo Stål & Jernwerks AB, blev en av de första större svenska industrier vars lokalisering så tydligt inspirerades av en järnvägslinje.

Företagets första år blev stökiga och konkursen var ett faktum redan 1866. Planen blev då att konkursboets tillgångar, efter olika turer, skulle ropas in av Gävle Dala Hypoteksförening som ville skydda sina inteckningar. Konkursauktionen kom att bli en lika märklig som lycklig episod, ett bevis på att rena tillfälligheter kan få mycket stora konsekvenser. Auktionen bevistades både av ett ombud för Hypoteksföreningen som hade sin gräns för vad han fick bjuda, och även en verkställande ledamot i Hypoteksföreningen, grosshandlare Wilhelm Elfbrink, för övrigt en god vän till familjen Göransson.

Det berättas i jubileumsboken från 1937 att auktionen var välbesökt och eftersom ombudet var påfallande kortväxt såg inte Elfbrink honom i folkmassan, han befarade därför att ombudet inte var på plats. Vid budgivningen blev Elfstrand då ivrig och räknade snabbt ut i huvudet vilket bud som kunde motiveras för att skydda Hypoteksföreningens inteckningar. Som tur var råkade han i hastigheten räkna fel och bjöd en högre summa än både ombudet och konkurrerande intressenters bud. Elfbrink vann på det viset budgivningen till Hypoteksföreningen. Nu kunde familjen Göransson med en ny krets investerare och med det nybildade företaget, Sandvikens Jernverks Aktiebolag, den 9 november 1868 köpa tillbaka bruket. Denna gång med sonen Anders Henrik Göransson som frontperson då fadern Göran Fredrik fortfarande var satt i konkurs. De goda kontakterna inom Gästriklands affärskretsar hade åter burit frukt.

Redan vid den första starten 1862 var järnvägsmarknaden i fokus för det nya bruket vid Sandviken. Förutom utrustning för smältning och en stor ånghammare var den första större och mer komplicerade investeringen ett valsverk för tillverkning av ”tyres”. Det var järnvägshjulringar, alltså ”ståldäck”, en förbrukningsvara för lok och järnvägsvagnar. Marknaden för tyres i Europa exploderade i och med järnvägens expansion under den här tiden. Både ånghammaren och några hjulringar kan för övrigt fortfarande beskådas, nu i parken nedanför SMT:s huvudkontor i Sandviken.

Tyres till lok och järnvägsvagnar var under de första decennierna den största produkten från Sandvikens Jernverk. Inte minst far och son Göranssons egna resor i Europa fyllde orderböckerna med beställningar av tyres. Ryssland, som GF Göransson besökte flera gånger, blev under en period brukets största marknad för tyres. Valsningen av tyres lades ner först 1906. Då hade tillverkning av sömlösa rör som startade 1889 tagit över i Sandviken. Sömlösa rör är fortfarande den största produkten vid Sandviks stålverksamhet i Sandviken.

En annan industri i Gästrikland med järnväg i sitt DNA var AB Gävle Vagnverkstad, eller som företaget senare kom att heta, AGEVE. Företaget finns dessvärre inte längre kvar, men många Gävlebor har tillbringat hela eller delar av sitt yrkesliv i företaget.

Uppsala-Gävle Järnväg och Ostkustbanan hade sedan 1919 ett gemensamt bolag, AB Trafikförbundets Verkstäder för underhåll av lok och vagnar. När UGJ och OKB förstatligades i SJ 1933 fick underhållsbolaget bli ett eget dotterbolag till SJ med namnet AB Gävle Vagnverkstad. Inriktningen blev att bygga godsvagnar och sedermera även gruv- och industrilok. Verkstadslokalerna hade uppförts 1923–1925 öster om Uppsala-Gävle järnväg, granne med UGJ:s lokstallar, nuvarande Järnvägsmuseet.

1986 sålde SJ AGEVE till ABB Traction AB som drev företaget i Gävle till 1992 då verksamheten lades ner och en 60-årig järnvägsepok upphörde i Gävle. Under sin tid tillverkade AGEVE cirka 30 000 järnvägsvagnar i Gävle. Det motsvarar ett mer än 40 mil långt tågsätt, eller om man så vill, när loket når Åre i Jämtland, då är sista vagnen i Gävle.

Idag har Gästrikland ingen betydande roll inom tillverkning av järnvägsmateriel. Däremot har Gästrikland en mycket viktig roll i det svenska järnvägsnätet. Om man tittar på en järnvägskarta ser man att Gästrikland med Gävle och Storvik som knutpunkter är som en getingmidja för all järnvägstrafik mellan södra och norra Sverige, en järnvägstrafik som dessutom kommer att öka kraftigt. Detta både av miljöskäl och som en effekt av de jättelika industriinvesteringarna i norra Sverige.

Järnvägsinvesteringar i mångmiljardklassen är också planerade i Gävle och i Gävles närhet. Det gäller till exempel en ny järnvägsstation, Gävle Västra, flytt av godsbangården från Näringen till Tolvforsskogen, dubbelspår med ny sträckning för Ostkustbanan från Gävle norrut, nytt spår till Gävle hamn – och en utbyggnad och upprustning av Gävle Centralstation. Där blir det nya spår och förhoppningsvis även en uppdatering av hela området kring Centralstationen till en nivå som platsen förtjänar – Gävles nya downtown i en ny storhetstid för järnvägen.

Järnvägsmuseet skulle också bli ännu mer intressant om man kompletterar utställningarna av tåg med utställningar om de stora effekter på samhälle och näringsliv som järnvägen har haft – och kommer att få. Ungefär som Tekniska Museet arbetar. Det finns en ocean av berättelser att ösa ur. Järnvägen är ju inte bara vår gemensamma historia utan även vår gemensamma framtid. Men viktigast av allt är förstås att Järnvägsmuseet öppnar igen!

Lennart Svensson

Källor: Sandviks 75-års & 150-års jubileumsböcker 1937 & 2012, AGEVE 50-års jubileumsbok 1983, Wikipedia, Hemsidor- Gävle Kommun, Statens maritima och transporthistoriska museer, Järnvägsmuseet.