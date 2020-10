Gävle-aktuellt mord i överklassmiljö

* Deckaren "Mordet i Midlands" på Gävle Teater, onsdag. En överklassfamilj dras in i ett morddrama när en ung kvinna hittas död under mystiska omständigheter. Teater Västernorrland gästspelar i Gävle med den "nervkittlande engelska deckaren" som är en adaption av "An Inspector calls".

* Författarbesök av Carin Hjulström i Valbo, måndag. Mer mysrys blir det när Carin Hjulström kommer till Valbo bibliotek för att berätta om sin nya romanserie som kallas för "cosy crime". Agatha Christie är en tydlig inspirationskälla.

* EP Uggla om dystopier, tisdag. EP Uggla, eller Emmelie Pettersén Uggla som förkortningen utläses, har skrivit dystopier som "Första hösten: Blå gryning" och "Första hösten: Röd skymning". Hon kommer till Gävle för att i ett samtal med bibliotekarien Daniel Gustavsson bland annat prata om hur det är att finansiera bokskrivande genom gräsrotsfinansiering.