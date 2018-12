Blå scenen, miljöfika, julmusik – det händer i dag 5 december 2018

GÄVLE

Arrangemang

English Book club/Bokcirkel på engelska. The English Book club are open to and suitable for everyone, regardless of your level of English. Feel free to join in by leaving your inquiry online at susanne.harris@gavle.se or phone 070 082 66 78. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl 17:30 Julie Cohen: Together.

Blå scenen litteratur: Göran Thybäck. Göran Thybäck har bland annat skrivit böckerna ”Brottskod 391 Häxprocessen i Krokom” och ”Den emergenta organisationen” . Hör honom diskutera sina böcker tillsammans med bibliotekarien Daniel Gustavsson.

Miljöfika. Kom och prata om miljö och hållbar utveckling över en fika. Naturskyddsföreningen Gävle anordnar. Wayne’s Coffee Söder, Södra Kungsgatan 12, kl. 18-20.

Julblås 2018 med Kulturskolans blåsorkestrar kl 18.30. Aulan Kulturskolan.

Samling i Hemlingbystugan kl 10.00. Vandring 2-3 km Friluftsfrämjandet.

Kl. 13:30 Stig Pålhammar visar ”Naturliga och onaturliga bilder” . Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10.

Träffpunkt BK. Språkcafé kl 17:30-19:30 i Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1. Vi börjar med att fika tillsammans (fikat är gratis), sjunger en sång eller två, sedan pratar vi! Papper och pennor, spel, böcker, tidningar mm finns som stöd. Vill du kan du få hjälp med läxor. Det finns också möjlighet att spela volleyboll inne i vår gymnastikhall.

I Mariakyrkan Sätra. Sjung för hälsan kl. 13:00-15:00, Körledare Eva Huhta. Öppen allsångskör för daglediga. Blandat sånginnehåll, mycket efter deltagarnas önskemål. Fika 10 kr. Barnkör 4-6 år, kl. 16:00-16:40. Tillsammans sjunger vi enkla sånger, leker och har roligt. Enkel Måltid kl. 17:00, Frivillig avgift. Ingen föranmälan krävs. Veckomässa kl. 18:30 mässa ”Öppet samtal om Tro och Liv – inför söndagen” kl. 19:00.

Amerikansk roots, Bluegrass och Old-time i Gävle Konserthus onsdag kväll

Gävle Konserthus. The Goodbye Girls spelar kl. 19.00 Gävle Konserthus, Gourmét Blå.

Kl 13 Sjung för hälsan i Tomaskyrkan. Allsånger, önskesånger och fika.

Vill Du väva! Välkommen till Hemslöjdens vävstuga som öppnar i nya lokaler Styrmansgatan 4 in på gården. Närmaste busshållplats, Steneberg. Öppettider måndag t.o.m. torsdag 9-12 samt onsdagar 17-20.

Promenad i Boulognerskogen. Vi har två grupper: en lätt/kortare promenadgrupp och en rask/längre promenadgrupp längs Hälsans Stig. Samling utanför Kyrkans hus kl 10.30. Arr. Svenska kyrkan i Gävle.

Idag serveras Sopplunch i Kyrkanshus Kaplansgatan 1 kl 11:30. Soppa, sallad ,bröd. Kaffe/te, kaka 40 kr.

Tai Chi, Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 11:00. Ledare: Kia Nilsson. Tai Chi Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59 kl. 12:15. Ledare: Kia Nilsson.

Sagostund. Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Onsdagar från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 10:15.

Digital första hjälpen på Bomhus bibliotek kl. 13-14. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. Drop-in.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa taltidningar. Drop-in. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl. 13-15.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Kulturutveckling, Region Gävleborg, visar utställningen Från rot till barr i Rågången på Silvanum, Gävle. Öppet tisdag – söndag klockan 12:00 – 16:00.

Akrylmålningar av Nathalie Gunnarsson. 10 november till 5 december. Öppet: mån-fre 11-20:00, lö-sö, 12-17:00 Galleri mittskeppet, Kulturhuset, Hamiltongatan 1.

På Galleri BRYNÄSTORGET, Brynäs Centrum, visas BRYNÄSSALONGEN 2018, med måleri, foto, grafik, skulptur mm. Utställningen pågår tom. sön 16/12. Öppet mån-fre kl 10-16, lör-sön kl. 13-15 (OBS! Måndag o torsdag pågår språkcafe i lokalerna, besök gärna på övrig tid).

Konstutställning på Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28. Ami Widahl och Gunilla Löfgren ställer ut måleri och mixed media till 21 dec. Alltid öppet!

Jessika Jarl – Akryl – Komma hem. Sotlugg & Linlugg (Drottninggatan 34). Utställningen pågår mellan 13 oktober – 13 december.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9-9.30 9.00-9.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson. (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

BERGBY

Arrangemang

Kl 18.00-20.00 Brandförsvaret genom tiderna i Bergby/Hamrånge. Visning och samtal kring utställningen. På plats kommer att finnas nuvarande Stationschef och brandmän och även fd brandmän och Anna Stina Å Hammarberg. Kaffe å kaka finns att köpa. Utställningen finns på Träffpunkten. Måndag-fredag dagtid i december.

SANDVIKEN

Arrangemang

Julsånger med Kanalkyrkans gosskör vid terminsavslutning av Förmiddagsträffarna i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10.00-11.30.

Drömfabriken kl 19-21. Becka ihop grop - Beckas texter lever vidare, tack vare denna grupp. Kvällens intäkter går till cancerforskningen.

Luciaflöjt. Luciatåg med Kulturskolans flöjtelever. Kl 18.00, Kanalkyrkan, Sandviken.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Miniatyrer. Utställning av Rola Kalash som skapar hela miniatyrvärldar av delvis återvunnet material. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 10 - 19.

Utställning med Helen Törnhult och Gunilla Larsson som visar sina akryltavlor. Utställningen pågår till och med den 20/12. Utställningen kanalkyrkan i kyrktorget är öppen måndag - torsdag mellan kl 10-20.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Svärdsjövägen 268. Öppet mån-tors kl 09.00-12.00.

G/HAMMARBY

Arrangemang

Traditionsenlig syföreningsauktion Hammarby Missionshus, Allén 13, Gästrike-Hammarby kl.1800. Kaffeservering.

HOFORS

Utställning

Liselotte Fluhr, Gävle, målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 24/11 – 14/12 öppet mån, tisd, onsd, fred. 10-18.

OCKELBO

Arrangemang

Grötlunch med skinksmörgås, pris: 50 kr, i Kyrkans hus, Ockelbo, kl 11.00 med efterföljande lunchmusik kl 12.30 av Personalkören. Alla välkomna.

Bingo på Träffpunkten Uret kl. 10.00.

Aktiva Kvinnor i Ockelbo håller månadsmöte på vävstugan Bysjöbacke kl. 15.00, med Jultema.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Julmusik med Linnékvintetten. Brassmusik i vintertid, musik som får oss att längta till jul . Kl 11 Fyrklövern, kl 14 Tallmon.

Utställning

Skutskär 150 år. Norrmännen som lade grunden till sågverkssamhället. Foton, tavlor, föremål mm. Utställningen, gjord av Conny Blomberg, Karl Åke Lindblad och Britt-Marie Strand, pågår tom fredag 4 januari 2019. Skutskär bibliotek kl 9 -19.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-18.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Multiversum. En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman. Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Pågår 1 december – 3 februari 2019.

Allting föreställer – Ingenting är. Ingmar Bergman och konsten. 17.11.18-17.2.19. Tillsammans med Ingmar Bergmanstiftelsen, Fotografisk Center Köpenhamn och Kunstcentret Silkeborg Bad producerar Gävle konstcentrum en utställning med konstnärer som på olika sätt tar avstamp i Ingmar Bergmans konstnärskap. Konsten är alltid närvarande i Bergmans filmer och tätt förknippat med livet självt. Medverkande konstnärer: Joseph Beuys, Maria Finn, Axel Fridell, Ragnar Kjartansson, Hanna Ljungh, P. A. Lundgren, Magdalena Von Rudy och Ylva Snöfrid. Konstcentrum.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.