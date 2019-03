Boktips, Fredagsmys, Utställningar - Det händer i dag 15 mars 2019

GÄVLE

Arrangemang

Kl 13:30 Musikunderhållning med Lars Ädels kvintett. Med arr: Anhörigstöd Gävle Kommun. Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10.

Kl. 17:00 – 19:30 Fredagsmys i Mariakyrkan. Välkommen till en stunds gemenskap för alla åldrar. Vi äter TACOS, leker och umgås. Sällskapsspel finns. Ta med familjen eller kom på egen hand. Kostnad 40 kr/vuxen, gratis för dig som är under 21 år. Ingen föranmälan.

Boktips på Hille bibliotek. Tre fredagar under våren tipsar vi varandra om böcker. Vill du inte tipsa får du gärna komma och vara med ändå. Vi bjuder på kaffe/te. Kl 14.

Varje fredag kommer Anna-Karin och läser en ny saga. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Andersberg kl 10:00.

Hemlingbybacken. Här finns lekfulla utmaningar för både stora och små i backens snowpark och barnområde. Måndag-fredag: 16.00-21.00. Lördag & Söndag: 10.00-16.00.

After school i Hemlingbybacken är varje fredag 16.00-21.00. Ta med dig kompisarna och häng i Hemlingbybacken. Under dessa kvällar kan du som ungdom (8-20 år) köpa ett endagskort för 30 kronor mellan klockan 16.00-18.00. I samband med After School finns det speciella erbjudanden på fika/mellanmål i Hemlingbystugan.

Fredagsmys på Sätra bibliotek. Varje fredag efter skolan har vi fredagsmys på Sätra bibliotek. Idag klipper och klistrar vi ihop kollage av färgglada papper, tidningar, paljetter och annat roligt.Sätra bibliotek kl. 14-15.30.

Fredagsmys på Andersbergs bibliotek. Varje fredag gör vi något extra; det kan vara pyssel, brädspel eller tävling. Kom in och kika! Andersbergs bibliotek kl 14-15.30.

Sagostund på familjecentralen i Sätra. Varje fredag kommer Gun och läser en spännande bok. För barn i alla åldrar. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen, Sätra kl 10:00.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

’Att dekonstruera en Ockelbodräkt - cirka 100 objekt’, som är ett konst- och hantverksprojekt av Maria Forsling Jenke, visas på Silvanum, Kungsbäcksv. 32. Öppet mån - fre kl 10-16, lör & sön 12-16. Guidning av konstnären torsdagar kl 12. Utställningen pågår tom 24/3.

Konstcentrum. Fredrik Söderberg 9.3.19-14.4.19. I hans målningar finner man allt från ljusa, sirliga, detaljrika akvareller till minimalistiska oljemålningar där den geometriska formen står i centrum. Han arbetar metodiskt i akvarell med andlighet som genomgående tema, där han har intresserat sig för en föreställningsvärld som befinner sig i de andliga gråzonerna, ockultism, psykoanalys och olika andliga gemenskaper.

På Galleri Brynästorget visas utställningen I HOP av Margareta Tideström Persson med bla textil och keramik. Utställningen pågår till 17/3. Öppet mån - fre 10-16, lör & sön 13-15.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen ställer ut vårens vinstutställning 5 mars till 27 mars. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

Flickors Utbildning i Kamerun visar bilder från sin verksamhet i byn Bandja. Alternativboden Lyktan - Berggrenska Gården. Under mars månad. kl 11.00 -18.00. Lördagar 11.00 - 14.00.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

13:00 - 16:00 Radio Nattsudd.

SANDVIKEN

Arrangemang

Fantasifabriken. Upplev och skapa berättelser med ord, bild, musik och rörelser. För barn 3-5 år tillsammans med vuxen. Kl 10-12 Trampolin /Kulturcentrum Sandviken. Fri entré.

Utställning

Prognostica - Catrin Andersson, Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

Li Österberg och serier. Serieteckningar inspirerade av myter och berättelser i det antika Grekland. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum kl 10 - 18.

Hitförda av krigets stormar - finska krigsbarn i Gävleborg. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 10-18.

Kanalkyrkan i Sandviken, konstutställning, ”Drömmar” olja på duk av Karin Winblad Ungefärliga öppettider varje dag 10 - 16.

HOFORS/STORVIK

Arrangemang

Bio - The Post. Film för daglediga kl. 14:00. Pris: 100 kr inkl. fika i paus. Åldersgräns: Från 11 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Utställning

Qiqi Qraft. Mjuka leksaker för stora och små barn. 11/3-29/3 på Storviks bibliotek kl 10-15.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Fredagsträffen. Alla är välkomna till en stunds gemenskap för att träffas och prata. Varje fredag diskuteras olika ämnen. Kl. 13-15 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Mellan skog och hav – Roland Lenströmer. Fotografier från min hembygd. Roland Lenströmer har sedan 1970 talet fotograferat natur och fåglar och gav ut boken Limön inte bara en sommarö 2017. Han har inspirerats av många fotografer från vår kommun. Här visas fotografier i svartvitt och färg från Järbo i norr till Billudden i söder. Biblioteket i Skutskär kl 9 -16.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Frvi entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Du är inte ensam – Ella Tillema. Ella Tillema, mottagaren av Rettigs Konstnärsstipendium 2017, visar sitt konstnärskap i museets stora salar. Hon arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik. Utställningen visas 2 mars – 12 maj 2019.

Målningar av Johan Thunberg ”Paradiset som fortfarande finns kvar” visas på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid Öppet.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.