Dansgruppen från Gävle gick vidare i Talang: "Det var mest nervöst bakom scenen"

Vi får träffa dansgruppen på hemmaplan och spänningen är olidlig inför fredagens avsnitt. Det är då man får veta om man gått vidare till semifinal eller inte.

Men hur började allt egentligen? Flera i gruppen pekar på Flora Liv när frågan ställs.

- Det var Floras idé att vara med, säger de unisont.

För att vara med i Talang behöver man skicka in videor på det man vill visa, så de började spela in när de dansade och tränade. I år var det 3000 bidrag som sökte till Talang, och av de 200 som kom in var The Mini Rockets en av dem.

Se här när Mini Rockets övar:

De valde att bidra med discodans eftersom att det var något som de inte hade sett på Talang förut. Till det valde dem låten Shuffla. Ett val som kan ha påverkats av en av årets programledare som är Samir Badran, vilket också var en av höjdpunkterna på resan.

- Det var nog roligast att träffa Samir, säger Alex Ramovic.

De andra i gruppen hade blandade åsikter om vad som var roligast, men att stå på scen var definitivt en av anledningarna. The Mini Rockets medlemmar är mellan 9 och 11 år, de tränar fem till sex dagar i veckan och är på tävlingar i stort sett varje lördag. Så egentligen var det bakom scenen som det kändes mest nervöst.

- Mina ben kändes som gelé och de bara skakade, berättar Flora Liv.

När det kommer till juryn var det roligast att få träffa Bianca Ingrosso och Alexander Bard.

- Jag trodde att Alexander skulle vara strängare, men han var ganska snäll, säger Skilla Ekerfeldt.

Nu var det cirka sex månader sedan programmet spelades in, men The Mini Rockets ligger som vanligt i hård träning.

- De flesta dansar runt 10 timmar i veckan, berättar deras tränare Irina Golomysova Ramovic.

Ofta åker de tidigare till Ackes bara för att få umgås innan träningen börjar, och de flesta av dem dansar även mer än disco. Som grupp har de dansat tillsammans i över ett och ett halvt år.

Hur kommer det sig att ni valde namnet The Mini Rockets?

– För att vi är så små och är som raketer! säger de och skrattar.

Se deras framträdande i Talang här: