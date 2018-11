Från isprinsessa till skönhetsdrottning – Karin från Gävle är Miss Earth Care: "Vill lyfta könsstympning"

Vi möter Karin Törnblom på hennes jobb under en ledig dag: Elite Grand Hotel Gävle, där hon är frukostvärdinna sedan två år. Inga problem för Karin som älskar sitt arbete. Främst går det ut på att fylla på frukostbuffén, plocka disk och sortera sopor. En hel del matsvinn blir det som sig bör på en frukostbuffé. Något som Karin fått fundera på då hon precis blivit utsedd till Miss Earth Care.

– Vi försöker ställa ut lite i taget på buffén i stället för allt direkt, så folk ska slänga mindre. Vi jobbar inte med skyltar, det hade nog inte passat här, men vi är med i miljömärkningen Green Key, säger hon.

Som det brukar vara i såna här sammanhang halkade Karin Törnblom in i branschen via det berömda bananskalet. Det var Gävlebaserade flickfotografen Thomas "Edde" Edlund som kom fram till henne då hon jobbade här under en brunch i april.

– "Hur lång är du?" var det första han frågade. "1 och 76" svarade jag. Och sen: "vill du tävla i Miss World?". Jag vart väldigt paff förstås och trodde det var ett skämt först. Men han gav mig sitt kort, jag funderade några veckor och så tänkte jag: "varför inte". Vi körde en plåtning och sen blev det uttagning i Stockholm i september.

Karin Törnbloms presentationsvideo inför Miss Global City inspelad i Gävle:

Det är nog många som har missat att Gävle har fått en ny skönhetsmiss. Allt gick så snabbt att Karin inte hann göra någon större balett av det publikt, utan fick fokusera på att fixa visum och annat praktiskt. I fjol var det Hanna-Louise Haag Tuvér även hon upptäckt av "Edde" - som vann Miss World Sweden och fick tävla i Kina (hon fortsatte i år i den ännu större tävlingen Miss Grand International i Myanmar där hon slutade på topp 20).

Den obligatoriska "nu åker vi"-bilden:

Lustigt nog hade Sverige hamnat i en diplomatisk kris med Kina precis innan Karin Törnblom skulle dit i mitten på oktober. Detta på grund av satirprogrammet Svenska nyheters inslag om kinesiska turister, baserat bland annat på en incident med några kinesiska medborgare på ett hotell i Stockholm. Detta var dock inget som skulle ligga Karin Törnblom i fatet under hennes vistelse. Vissa kulturskillnader blev det dock. Som att ordet "miss" i Kina, har en negativ klang. Därför fick de visa sig med den kinesiska sidan av sashan (axelbandet).

De fick inte heller låta sig fotograferas av privatpersoner hursomhelst. Knivigt nog, eftersom trycket var stort. Och helst skulle de gå i klackar och alltid sminkade närhelst de visade sig publikt.

– Tydligen fanns det folk som skulle kunna sälja bilder på oss.

Karin Törnblom åkte ensam till Kina och miljonstaden Jinan i provinsen Shandong, men kunde få stöd av den skandinavisk-baltiska koordinatorn på plats. Annars tydde hon sig till Miss Danmark, som hon också delade rum med.

– Vi pratade mest på engelska, men om det var nåt vi var missnöjda med och inte ville att någon skulle förstå, typ make-upen vi fick, så tog vi det på våra modersmål, säger hon med ett skratt.

Ännu en lustighet är att Karin Törnblom på plats i Kina fick byta till Miss Stockholm. Tävlingen heter just Miss Global City. Av de 40 misser som tävlade var tio representanter för olika kinesiska städer. Mexiko vann.

– Helst hade jag velat vara "Miss Gävle" förstås, men de tänkte väl att Stockholm var kändare, berättar hon.

Temat för årets Miss Global City var "You Can", alltså "Du kan". Momenten som de tävlade i var nationell dräkt, där Karin Törnblom bar en stiliserad version av den svenska folkdräkten. Därefter bikini och aftonklänning. Sedan följde segmentet talang, då Karin visade 40 sekunder av en film där hon gör svåra konståkningspiruetter. Sist ut: ett tal.

– Vi hade först fått veta att vi skulle hålla ett tal på 40 sekunder. Men någon dag innan det var dags var det tio sekunder som gällde, säger hon och läser upp sitt korta och kärnfulla tal där "snällhet" var nyckelordet.

Det gick vägen, även om hon inte hamnade på topplacering. Hon blev Miss Earth Care.

– Det kändes bättre än att få "Miss Sweetheart" som någon annan fick.

Framöver hoppas Karin Törnblom ställa upp i Miss Grand International eller Miss Universe. Hennes budskap kommer handla om att lyfta fram kunskap om kvinnlig könsstympning. Insamlingen skulle kunna gå till organisationen Desert Flower.

Annars har Karin Törnblom siktet inställt på att komma med i Disney On Ice. Du ser hennes färdigheter på isen i samband med Brynäs herrars matcher den 8 och 21 december i Gavlerinken.