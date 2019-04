Körkonsert, teater och utställningar – det händer i dag 7 april 2019

GÄVLE

Arrangemang

Kl 18.00 Staffans kyrka. Romansafton: Vägmärken och Södergran. Fabian Düberg, tenor, Joakim Andersson, piano. Musik satt till dikter av Edith Södergran och Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”.

Bomhus kyrka kl 18.00 Invid källan. En stilla stund för att hämta kraft ur musiken, orden och ljusen. Gunilla Winther, musik, Tomas Folkegård, textläsning. Man kan också vila ögonen på tavlan ”Vägen till källan” av Liselotte Fluhr.

Körkonsert. Northern Lights av O Gjeilo. Mässa i f-moll av H Kössler. Alleluia av C Franck m.m. Ansgarskören, Per Ahlman, orgel. Dirigent Per Ahlberg. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 16:00.

Maria Lundqvist – Om att våga flyga. En galet rolig föreställning med tvära kast och mycket musik. Produktion: Audere Vivere. Gävle Teater kl. 16.00 – 17.30. Pris ordinarie: 460/415 kr inkl. serviceavgift. Föreställningen är slutsåld men kontakta vår biljettkassa för eventuella återbud, 026 -10 21 00.

Kl. 11:00 Välkommen till Högmässa i Mariakyrkan, Söndagens namn ”Femte söndagen i fastan” och tema ”Försonaren”. Präst Thomas Erixon och musiker Eva Huhta. Efter högmässan serveras kyrkkaffe. I Mariakyrkan. Kl. 13:00 Halvdags Tyst Retreat. Vi serverar en enkel lunch efter mässan så att man kan delta både i mässan och stanna kvar för Retreaten. Tyst Retreaten börjar kl. 13:00 med information och textläsning. Retreaten avslutas kl. 15:30 med en kort andakt. Enkel fika erbjuds under tystnaden. Ingen kostnad och igen föranmälan.

Kl. 10:00 Välkommen till Högmässa i Strömsbro Kyrka. Söndagens namn ”Femte söndagen i fastan” och tema ”Försonaren”. Präst, Marie Söderquist och musiker, Ellen Weiss. Efter högmässan serveras kyrkkaffe.

Utställning

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen, ställer ut Ulla Gerbrand, ””Små och stora berättelser . . .” måleri och grafik. Utställningen pågår fram till den 26 april. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

Galleri Ks Nya utställning visar måleri av Gävle konstnären Magnus Björklundh. Utställningen ”Between the lines”. Utställningen pågår till 30/3 - 14/4. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Måleri av Stefan Hedström, Furuvik. Olja på duk. Labbis, Forsbacka Bruk. Utställningen är öppen Lö/Sö 11-15 tom 7/4.

På Galleri Brynästorget visas fristadskonstnären Seywan Saedians första Gävle-utställning, med måleri och skulptur. Utställningen pågår till 7/4. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15.

Fredrik Söderberg 9.3.19-14.4.19 I hans målningar finner man allt från ljusa, sirliga, detaljrika akvareller till minimalistiska oljemålningar där den geometriska formen står i centrum. Konsthallen har öppet: tis-sön, 12-16. Fri entré.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

16:00 – 17:00 Bluesens historia med Sven-Erik Lundberg. Del 4 av 10 (repris).

SANDVIKEN

Arrangemang

Livsrum ”Nearness of you”. Ragna Vilander Quintet. Ragna Vilander sång, Mattias Henningson piano, Anders Hedberg bas, Tomas Hellquist trummor, Thomas Caudery på trumpet. Högbo kyrka 16.00.

Lunchvisning och finnisage för utställningen Prognostica - av Catrin Andersson. Konstpedagog Jan Annerborn visar utställningen. Fri entré! Kl. 13, Konsthallen, Kulturcentrum.

Och så levde de lyckliga... Spännande teaterföreställning med elever från Kulturskolan skriven av Manda Stenström. Där Disneys värld möter vår verklighet, lever de klassiska sagornas prinsessor om inte lyckligt så åtminstone lyxigt i alla i sina dagar. Men så inträffar en fruktansvärd olycka som ställer allt på ända och tvingar en efter en att konfronteras med sina livsval. Fri entré med biljett. Biljett hämtas i Kulturcentrums reception.Kl 15 och kl.18, Teaterbruket, Kulturcentrum Sandviken.

Utställning

Prognostica - Catrin Andersson, Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

Hitförda av krigets stormar - finska krigsbarn i Gävleborg. Fri entré! Torget, Kulturcentrum kl 11-15.

Ägg & Is. 28 mars - 5 maj. En utställning med skapade föremål av barn utifrån Lena Sjöbergs böcker, Hårdkokta fakta om ägg och Kalla fakta om is. Kulturcentrum Sandviken /Tillgången, måndag- fredag: 10-18, lördag-söndag: 11-15.

Galleri LarsPalm, Fredriksgatan 35, Sandviken. Utställning: Saara Kosonen - Ritualer. Måleri. Kl 12-16.

HOFORS/TORSÅKER

Arrangemang

Biomatiné - Sune vs Sune kl. 15:00. Pris: 80 kr. Åldersgräns: 7 år. Bio – Jurtjyrkogården kl. 18:00. Pris: 100 kr. Åldersgräns: 15 år. Folkets Hus och Park Hofors.

Utställningar

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: lör - sön kl. 10-15. Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Jurtjyrkogården kl 19:00. Biljettpris: 100 kr.

Utställning

Naturfotoutställning av Tord Bodin och Ulf Olsson i Johan Thunbergs Gästatelje på Laxön kl 11.00-17.00.

Kl 11.00-17.00 Johan Thunberg visar nya målningar i sin atelje på Laxön i Älvkarleby. Målningar från Upplandskusten och inlandet. En teknik i acrylmåleriet som framhäver ljuset.En teknik det talas om i USA. I Gästgalleriet: Fotografier Tord Bodin och Ulf Olsson.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Du är inte ensam – Ella Tillema. Ella Tillema, mottagaren av Rettigs Konstnärsstipendium 2017, visar sitt konstnärskap i museets stora salar. Hon arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik. Utställningen visas 2 mars – 12 maj

Målningar av Johan Thunberg ”Paradiset som fortfarande finns kvar” visas på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid Öppet.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.