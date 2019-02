Läxhjälpen, Vävstuga, Utställningar - Det händer i dag 5 februari 2019

GÄVLE

Arrangemang

Författare Birgitta Lundblom föreläser om Norrlandet hos Röda Korset i Bomhus centrum kl.17.

Öppna Förskolan på Gävle konstcentrum. Varje tisdag mellan 9-11.30 träffas vi och skapar, sjunger och leker. Drop in!

Trevlig tisdag. Gemenskapsträffar för daglediga. Andakt, underhållning och kaffeservering.30:- bet med swish eller kort. Hemlingby kyrka 14.00 - 16.00. Underhållning med skön sjungande Tomas Åström gitarr och sång. Hemlingby kyrka, Hemlingbyvägen 2.

Kl. 14.00. Trivselträff i Betlehemskyrkan. ”Här och nu- ögonblicksbilder från en pilgrimsvandring ”. Susanne Bodin Nordin. Servering!

I Forellplans vård- och omsorgsboende i Sätra. Kl. 11:00-11:30 Sittgympa. Gympapass med sittande övningar till musik med Lena och Karin. Ingen föranmälan krävs och gympan är kostnadsfritt och öppet för alla.

I Strömsbro kyrka. Kl. 18:00-18:30 Aftonbön-Vesper meditation. Varje tisdagskväll ber vi aftonbön i tidegärdens form (vesper) i Strömsbro Kyrka. Bönen har en fast struktur med växelläsning av psaltaren och andra bibeltexter, men också plats för fri bön. Efter vespern sitter vi i tystnad i 15 minuter – en tyst meditation.

Vill Du väva? Välkommen till Hemslöjdens vävstuga! Handledning finns. Öppen månd-torsd 9-12 samt onsd 17-20. Styrmansgat 4 Närmaste busshållplats Steneberg.

I Mariakyrkan Sätra. Kl. 18:30 Trivselkören. För dig som vill sjunga, men är ovan eller aldrig har sjungit i kör tidigare. Repertoaren är blandad med visor, populära och kyrkliga sånger.

Hemlingbybacken. Här finns lekfulla utmaningar för både stora och små i backens snowpark och barnområde. OBS! Snowparken är inte öppen för tillfället. Måndag-fredag: 16.00-21.00. Lördag & Söndag: 10.00-16.00.

Läxhjälpen. Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du att det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Andersberg bibliotek på tisdagar så hjälper vi dig. Andersbergs bibliotek kl 14-15.

Läxhjälpen. Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du att det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Sätra bibliotek på tisdagar så hjälper vi dig. Sätra bibliotek kl. 17-18.30.

Utställning

Fotoutställning Gävle hamn. Syftet är att öka medvetenhet om Gävle som hamnstad och dess vikt både ekonomiskt och som stor arbetsgivare. Låter det knastertorrt? Utställningen är både kort, rolig och informativ. Gävle stadsbibliotek 4 februari - 17 februari.

Galleri Ks Nya utställning visar Pia H. Bergvall måleri. Utställningen pågår till 8/12 - 26/2. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

På Galleri Brynästorget visas utställningen ’Bonader - tankar i text & tyg’, som en del i redovisningen av ett integrationsprojekt på Kulturum. Utställningen pågår till 17/2. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15.

”Skogens biologiska mångfald”. Alternativboden Lyktan, Berggrenska gården, Gävle. Utställningen pågår 14 januari-28 februari. Mån-fre kl 11-18, Lör kl 11-14.

Kultur Gävleborg, visar utställningen Från rot till barr i Rågången på Silvanum, Gävle. Öppet tisdag – söndag klockan 12:00 – 16:00.

Skapande som livlina. Många människor lider idag av psykisk ohälsa. Ett av Hjärnkolls viktigaste uppdrag är att belysa och informera om detta. Bakom utställningen står föreningen Hjärnkoll Gävleborg. Utställningen visas 23 jan – 17 feb. Länsmuseet Gävleborg, Studion.

RADIO GÄVLE

102,7 MHz

Kl 9-11 Seniorradion, repriser 16-18 torsd 9-11. Hans Öjmyr är Länsmuseets nye chef och besöker studion. Peter Öeberg, HIG, forskar om äldres relationer. Karin Forsgren Anderung berättar om jobbet som litteraturkonsulent. Nyhetspanel, konsumentupplysning. Programledare Mats Åmvall.

SANDVIKEN

Arrangemang

Politikfik på Hansens kafé, Köpmang 22, Sandviken kl 18:30-20:30. Kvinnoordningen - Ett samtal om det personliga och politiska med författare Helene Rådberg. Alla är välkomna, vi bjuder på fikat!

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Fotografi 2019 biennal - en jurybedömd utställning med fotografer födda och/eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Kl 12-17.

Bild och form. Kulturskolans bild- och formgrupper visar delar av läsårets produktion. Fri entré! Tillgången, Kulturcentrum. Kl 10 - 19.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

HOFORS/STORVIK

Arrangemang

Gästriklands hemslöjdsförening inbjuder alla slöjdintresserade till slöjdcafé på Wilhelminas café i Storviks Stationshus. Vi visar olika slöjdtekniker och slöjdar tillsammans mellan klockan 18:30-21.00. I dag har du möjlighet att slipa knivar, saxar och andra eggverktyg på föreningens slipsten.

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

Utställning

Lasse Bergwall, Stockholm/Järbo, akvareller. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod: 19/1 – 8/2, öppet mån, tisd, onsd, fred. 10-18.

GYSINGE

Arrangemang

Per Enflo spelar populära pianoklassiker – i kvällens program finns bland annat pianoversionen av Gershwins Rhapsody in Blue, Chopins Ballad i g-moll, Fantasi-impromptu, valser och tangon av Ernesto Nazareth. Per, som är internationell konsertpianist, flyttade för några år sedan hem till Östervåla från USA.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Åshammar. Öppet mån – tors kl 09.00 – 12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Glimtar och minnen från en skärgårdsmiljö – Ewa Nyberg. Boken Glimtar och minnen från en skärgårdsmiljö av Ewa Nyberg presenteras. Ewas dikter där hon vandrar i naturen och den berättande diktsviten om Tore Wiklund, fiskarbonden som genom generationer funnits på Rävsten. Kom och ta del av foton, ljud och berättande. Boken kommer att finnas till försäljning. Berättare: Bengt Söderhäll, Urban Forsgren, Helena Valdemarsson och Ewa Nyberg.Kl 18 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Färg - utställning. Måleri, glas och keramik i sprudlande färg. En blandning av tekniker utifrån Eva Friskmans experimentlusta, motiv med människor och natur. Eva är konstnär sedan 35 år med ateljé i Furuvik. Utställningen pågår 29 januari – 16 februari. Biblioteket i Skutskär kl 9-19.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 14-16 Söderfors församlingshem. Syförening. Välkommen till handarbete, fika och gemenskap!

Pågående...

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum.

Allting föreställer – Ingenting är. Ingmar Bergman och konsten. 17.11.18-17.2.19. Tillsammans med Ingmar Bergmanstiftelsen, Fotografisk Center Köpenhamn och Kunstcentret Silkeborg Bad producerar Gävle konstcentrum en utställning med konstnärer som på olika sätt tar avstamp i Ingmar Bergmans konstnärskap. Konsten är alltid närvarande i Bergmans filmer och tätt förknippat med livet självt. Medverkande konstnärer: Joseph Beuys, Maria Finn, Axel Fridell, Ragnar Kjartansson, Hanna Ljungh, P. A. Lundgren, Magdalena Von Rudy och Ylva Snöfrid. Konstcentrum.

Målningar av Johan Thunberg ”Paradiset som fortfarande finns kvar” visas på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid Öppet.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.