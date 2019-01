Mackmyras whiskyresa fortsätter – här ska det kunna puttra i hundra år: "Vi var före vår tid"

Vi tar trapporna ner från högsta punkten i Mackmyras gravitationsdestilleri i Kungsbäck. När vi blickar ut där uppe ligger havet som ett blått streck i den östra horisonten. Åt andra hållet sticker vattentornet i Valbo upp och inte långt därifrån finns bruksmiljön i Mackmyra där tillverkningen tog sin början.

Långt ner i det 35 meter höga destilleriet kliver vi in i det allra heligaste. Två jättelika kopparpannor är fyllda av det som ska bli det som på vissa språk kallas livets vatten. Magnus Dandanell lägger handflatan på ena kopparpannan. Det ser nästan ut som en välsignelse.

– Vi var före vår tid, världen har hunnit i kapp, hållbarhet är i dag ett centralt begrepp i alla verksamheter. När vi startade fanns en handfull destillerier, i dag finns runt 75 i Sverige. Men vi var först med att göra en svensk single malt, säger han och fortsätter:

– Det har varit en fantastisk resa. Det här är världens svåraste land med tuffa regler, ingen tradition och länge ett monopol. Ändå har vi nått ut till livsnjutare i Sverige, Norden och delar av Europa.

När Mackmyra växte ur det första destilleriet i bruksmiljön togs höjd för nästa steg. Det skissades för en whiskyby som besöksmål. Vännerna från fjällstugan satt vid motionsspåret i Kungsbäck, åt glass och såg platsen framför sig. Enskilt, men med hundra meter till E4 ändå lättillgängligt för besökare. Som klippt och skuren ur Gävle kommuns 25-årsplan för etableringar med grön ­profil.

– Visionen från generalplanen finns fortfarande kvar. Men vi är inget etableringsföretag. Om vi ska gå vidare måste det ske i samarbete med andra partners. Det viktiga vi ville säga var att platsen skulle vara anpassad för att kunna växa i hundra år.

När bygget var klart 2012 producerades whisky i sällan skådad omfattning. Nära två miljoner flaskor på två år fyllde upp lagret i Bodås. Men smakar det så kostar det. 2014 omsatte Mackmyra 52 miljoner men rörelseresultatet visade rött: – 30,8 miljoner.

– Vi fick ställa om och ta ett steg tillbaka och anpassa kostymen. Vi var alldeles för spretiga och började om med att arbeta inifrån och ut. Träffa ambassadörer i Sverige och välja ut ett av våra exportländer att satsa på. I Tyskland sålde vi 5 600 flaskor första året för att nästa år öka med 400 procent och därefter har tillväxten varit mellan 20 och 30 procent varje år.

För ett år sedan gjordes en nyemission, med målet nya aktier till ett värde av 27 miljoner kronor. Sådana åtgärder har Mackmyra återkommande tvingats till för att fylla på kassan.

– Vi klarar inte av att täcka amorteringar och räntor för egen maskin och om vi destillerar mer än vad vi säljer behövs extra finansiering, säger Magnus Dandanell.

Kungsbäck har i dag balansdestillering. 400 000 flaskor produceras varje år, det är lika mycket som säljs, men kapaciteten är 1,8 miljoner. Koncepttänket att sälja fat med direkt finansiering lever vidare. Hittills har 18 000 fat sålts.

I februari tillkännager det börsnoterade företaget bokslutet för 2018. Tredje kvartalet innebar det femtonde i rad med tillväxt, trots den heta sommaren som gav tvärstopp i försäljningen. Konsumenterna föredrog öl och rosévin. När värmen slår till nästa gång behövs en mer sommarlätt meny med olika drinkar, menar Magnus Dandanell.

2017 var omsättningen 81 miljoner kronor, men även om gapet minskar lyser det fortfarande rött om resultatposten.

Nu fortsätter satsningen på exportmarknader som Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I det senare har ett omtag gjorts under året och där finns också potential för nya produkter under märket Lab Distillery by Mackmyra som framställs på Mackmyra Bruk. Den första ginprodukten Kreatör har tagits fram av Rickard Ahlén, en tidigare sommarjobbare vid destilleriet i Mackmyra, och ligger i linje med Crafts Spirits, hantverksmässig produktion i liten skala. Den första batchen var klar i september 2017.

– Ekologiska enbär, mycket hantverk, hallon och lime som kokas för hand och vår gin är därför lite dyrare. Men efter bara ett år har den tagit sig in bland de fem mest sålda i Sverige. Vår andra ginprodukt är lite prisbilligare och börjar säljas nu.

Gin behöver inte lagras utan kan säljas direkt. En ny intäktsström och Magnus Dandanell öppnar för flera tänkbara komplement: akvavit, vodka, brandy, calvados (även om det inte får kallas så utanför Frankrike). Andra regler är kanske svårare att förstå. Sverige tillåter inte gårdsförsäljning eller spritreklam.

– Miljö, spårbarhet, besök och att involvera konsumenter – det är så vi är födda, det ligger i vårt dna. Vårt sätt att jobba är att träffa människor, vara med på mässor och ordna provningar. Det gamla men fräscha sättet att nöta skoläder. Vi hoppas att vi ska kunna utvecklas i Storbritannien i samma omfattning som i Tyskland. Det är en jättemarknad och lyckas vi där kan ingen dissa vårt sätt att jobba, säger Magnus Dandanell.

FAKTA Mackmyra Svensk Whisky

Bransch: Destilleri.

Startår: 1999.

Antal anställda: runt 50.

Vd: Magnus Dandanell

So: Carl Klingberg.

Mackmyra har cirka 7 000 aktieägare och B-aktien är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Omsättning: 81 milj, resultat: – 10,8 (2017)

Milstolpar

1999: 18 december första råwhiskyn destilleras.

2000: Första 30-litersfatet.

2003: Huvudlagret i Bodås öppnas.

2005: Första flaskorna säljs på System- bolaget.

2009: Planerna för Mackmyras whiskyby i Kungsbäck presenteras.

2010: Skogslagret invigs i Kungsbäck.

2011: Gravitationsdestilleriet invigs.

2012: Mackmyra utses till ”European Spirits Producer of the year”.

2015: Mackmyra utses till ”World Distiller of The Year.”

2016: Försäljningen ökar med 20 procent och får genombrott på prioriterade exportmarknader.

2017: Första produkten från Mackmyra Lab Distillery. Kreatör [jin].