Petra bytte den stora vindsvåningen mot en etta ovanpå butiken: ”Fjäderlampan har Pernilla Wahlgren tingat”

När det blev en lägenhet ledig i samma fastighet som butiken gick det inte att stå emot. Nu kan Petra Edlander springa mellan hemmet och jobbet på en minut. Att det bara var en etta på 40 kvadrat bekymrade henne inte. Hon hade bott i en takvåning på 105 kvadratmeter och letade efter något mindre. Hon har alltid älskat charmen i gamla hus.

Hon hann knappt flytta in i ettan innan hon dessutom fick en inneboende. Petras lillasyster skulle egentligen bara hälsa på i en vecka, men trivdes så bra i Gävle att hon blev kvar ett halvår. Hon bäddade i soffan och hade en hund i bagaget.

– Jag fick ärva hunden, men det känns tomt nu när hon har flyttat. Jag avskyr att städa och laga mat och hon styrde upp det åt mig. Det är också roligare när man är två. Just nu lever jag mest på havregrynsgröt, säger Petra.

Hon trivdes aldrig riktigt i takvåningen med vita väggar överallt. I en mindre bostad blev det lättare att göra om. Hon köpte en speciell färg som skulle likna cement. Efter bara en kvadratmeter gav hon upp.

– Jag höll på att bli knäpp. Färgen var jättesvår att måla, jag var nära gråten och fick ont i armarna. Då åkte jag tillbaka och bytte till en vanlig väggfärg i en smutsgrå nyans.

Det känns som att komma in i en mysig och ombonad grotta. Vägen till lägenheten går genom ett gammalt trapphus i sten, vidare ut på ett innertak med stor terrass och in genom nästa ytterdörr. Hallen är liten och smal med ännu en trappa ner till bostaden. Hon har hört att lokalen tidigare kan ha varit en syateljé som satt ihop med herrklädesaffären som fanns under.

Nu sitter vi i rummet med mycket ateljékänsla och dricker kaffe. Chippendale-soffan med lejontassar, rotting och sidenblank textil gör sig perfekt mot de murriga väggarna. Den orientaliska mattan i blågrått har hon ärvt från sin egen butik.

– Jag har längtat efter mörka väggar i mitt hem och nu älskar jag att vara här, säger Petra.

I hallen dignar hatthyllorna av skor och kläder. För att få in mer förvaring tog hon upp en butikshängare och monterade i hallen. I badrummet har hon skruvat upp hatthyllor och klätt gamla kartonger med tapet till enhetliga lådor.

Det enda hon saknar från takvåningen är braskaminen. Därför tillfredsställer hon behovet av fladdrande lågor med mycket ljus. På vardagsrumsbordet står en grupp fina oljelampor från Visby glasblåseri av återvunnet glas. Det var ägaren som tog kontakt med Petra och nu har hon dem i butiken. I förra bostaden hade hon en hel köpmandisk som ljus-förråd, i dag räcker det med en skål i bokhyllan.

– Det räcker bra för det går ju inte åt lika mycket ljus i en mindre lägenhet, ler hon.

I sommar tänker hon fortsätta inreda uteplatsen. Det ska bli en hammock eller någon annan skön utesoffa där hon kan ligga ner i solen och läsa.

– På förra stället fanns det ingen balkong och jag saknade att bara kunna ta en kopp kaffe och gå ut och sätta mig. Nu har jag fått en stor terrass mitt i centrum men ändå avskilt på en innergård. Kan det bli mycket bättre? Med tak också om det skulle regna. Där tänker jag ligga och lyssna när det smattrar mot taket.

Hon gör ofta om inredningen och byter ut. Hon tycker om att skapa egna prylar och är en storkonsument av sprejfärg. Lampan vid sängen var orange och nu har hon sprejat den grå. Hyllorna på väggen som kommer från loppis var vita, nu har de förvandlats till guld.

Butiken en trappa ner har samma ombonade stil med mörka väggar och detaljer av guld och sammet.

En dag före jul kom artisten Pernilla Wahlgren in i butiken. Hon stannade länge, tog bilder och handlade. Hon blev särskilt förtjust i en golvlampa med fluffig fjäderskärm, men den fick hon inte köpa.

– Jag hade gjort den av 300 fjädrar som jag satte fast en och en. Det var jättemycket jobb och jag ville inte sälja den på en gång. Men jag lovade att höra av mig om den blir till salu så Pernilla Wahlgren har tingat min fjäderlampa, säger Petra och ler.

Petra Edlander

Bor: Kompakt i en etta på 40 kvadrat ovanför sin egen butik, det tar en minut att gå emellan

Gör: Driver livsstilsbutiken Cotton & Steel på Drottninggatan i Gävle

Husdjur: Hundarna Jocko och Ludde

Inneboende i ettan: Petras lillasyster Elise skulle hälsa på en vecka i våras men flyttade in och blev kvar i ett halvår

Stil: Smutsgrå väggar, stilfullt med kulörer mellan grått och gråblått, äldre möbler i Chippendalestil, blå orientalisk matta och mörka trämöbler, detaljer med lyxig känsla i guld och sammet

