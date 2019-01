Så blir Olivias nya nedervåning efter Bastard Burgers flytt

I november gjorde Bastard Burgers sin sista dag på Olivias nedervåning och flyttade samma månad in i Nästets lokal. Under den dryga månad som gått har det anrika nöjespalatset blivit 100 procent Olivia, även på nedervåningen. Förhoppningen är nu att Olivias två etage ska kännas mer enhetliga och båda gå i nattklubbs-aura.

– Nedervåningen lirar bättre med övervåningen nu, konstaterar Andreas Lundin.

När krogen öppnade i Andreas Lundin och Mattias Petterssons regi i december 2016 kallades nedervåningen Ölbaren. I oktober 2017 blev den Bastard Burgers. Hamburgerkedjans inredning gick i vitt kakel med klistermärken på bord och tags på väggar. Nu är belysningen desto dovare och stolarna bekvämare. "Loungigt" är ledordet i lokalen där svenska 1700-talsmonarker tronar på väggarna.

På den nya menyn finns ett gäng smårätter från Asien, med en viss slagsida åt det japanska köket. Tempura, dumplings (gyoza), ramen med mera. Tanken är att ett gästen beställer in två till tre rätter som även kan delas med sällskapet, det som kallas social dining. Ingen av ägarna har stirrat sig blind på det konkurrerande utbudet i Gävle, menar de, utan har gjort sin grej.

– Men vi kan också konstatera att ingen annan kör det asiatiska på sättet vi gör i Gävle. Om vi räknar bort Kinakrogar och så vidare, men det är en annan grej. Framöver vore det även coolt att ha sushi, säger Andreas Lundin.

Nytt i personalen är att Mattias Pettersson kommer jobba som kock i köket. Det gör han med Alexandra Samgård som blev klar som kock i december 2016 och tidigare varit på Helt Enkelt och Erlandssons, samt Dexter Natnat, även på Elite Grand Hotel Gävle.

Som nytt koncept vill krögarna ta dinner club eller partymiddagar vidare, vilket de provat tidigare under namnet Bubbles and brunch. Gästen äter då i en nattklubbsmiljö sent på kvällen. En dj kan till exempel stå mitt i rummet och lira.

Olivia lägger mycket resurser på marknadsföring och sin profil.

– Du ska få en upplevelse här. Vi gör mycket tokiga grejor. Till exempel hade vi en tjej som gick runt och spelade fiol för publiken en gång. Vi har även haft en saxofonist och gogodansare. Vi vill att gästen ska få en wow-känsla. Det kan handla om ljud, ljus, service och artistbokningar, säger Andreas Lundin.

De senaste åren har svensk hiphop bara vuxit i popularitet och skåpat ut den tidigare edm- och dj-vågen. Även i Gävle är det hiphop som drar livepublik till krogen. Olivias mest hajpade bokning 2018 var Fricky, då det var definitivt fullbelagt med maxkapaciteten 700 personer. De närmsta månaderna väntar mer rap då Jireel gör ett återbesök 22 februari samt Stor, känd från "Så mycket bättre" lirar 22 mars. Uppträder gör därtill omtalade Victor Leksell 1 februari.