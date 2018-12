Syskonen Winberg skänkte gosedjur och pennor till Klappakuten

Högst upp i Flanörhuset jobbade på måndagskvällen flera lokalkändisar med att sortera och slå sin grejer som lämnats in för att bli julklappar till barn och familjer med knaper ekonomi.

Klappakuten som arrangemanget kallas är ett samarbete mellan Matakuten, den ideella organisationen Basket brigade och tidningarna i Gävle.

– Det är så enkelt att åka hit och hjälpa till några timmar, det gör jag med glädje. Lasse Wennman gör ett bra jobb med Matakuten och det stöttar jag gärna, säger skådespelaren Rolf Lassgård.

Brynäs IF:s hockeyspelare Simon Bertilsson och Joachim Rohdin slog in allt från böcker och kläder till barbiedockor och gosedjur.

– Det är kul att det går till någonting bra. Självklart är vi med på det, säger Joachim Rohdin.

Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson repeterar just nu en nyårsrevy i skånska Eslöv men lyckades klämma in Klappakuten under två lediga dagar.

– Jag vet inte om det är så märkvärdigt att man ställer upp, men det är vansinnigt kul att kunna glädja andra som inte har råd att handla så mycket, säger han.

Nina Tano, som till vardags är vd för Furuviksparken, gör sitt andra år som volontär för välgörenhetsorganisationen Basket brigade. Hon hjälpte till att sortera julklapparna.

– Det vi tar emot ska vara nytt eller i nyskick, sedan sorteras grejerna efter ålder. Om någonting är väldigt tjejigt eller killigt gör vi en markering om det på paketet. Sällskapsspel som passar hela familjen hamnar i en egen kategori, säger hon.

Johan Dahl är projektledare för Basket brigade i Gävle som delar ut mat till behövande familjer inför julen.

– Vi samarbetar med kyrkorna för att gåvorna ska hamna rätt. Ifjol delade vi ut 644 matkassar i kommunen, känslan är att behovet är dubbelt så stort, säger han.