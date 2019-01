Workshop, Vernissage, Vävning - Det händer i dag 31 januari 2019

GÄVLE

Arrangemang

Projektet GLOW gästar Konstcentrum! Tre samtida artister tolkar Bergmans estetiska värld soniskt. Kl 18:00 – 21:00 Furusalen. Under en kväll undersöker publiken och artisterna hur visuellt material kan översättas till ljudlandskap. Ett sätt att uppleva välkända verk från ett nytt perspektiv - från det filmiskt visuella till ljud som går in i kroppen, resonerar i den och ger en mer dynamisk upplevelse. Det sägs att Bergman ofta blundade under filminspelningar – ”han lyssnade på scenen, det enda sätt han visste för att verkligen avgöra om den var rätt eller inte”. Line-up: Sissel Wincent, Klara Lewis, Dan Vicente/Acronym. Dj under kvällen är Julia Gidlöw.

Kl 13:30 Dans som ej är pardans, sitta eller stå det väljer man själv och det går lika bra vilket som! Träffpunkt för seniorer Brunnsgatan 59. Ledare: Camilla Lucchesi från studieförbundet Vuxenskolan.

I Mariakyrkan i Sätra. Öppna förskolan/Musiklek. Kl. 09:30 – 11:30 Öppen förskola 0-5 år med vuxen. Lek, pyssel och sång. Kl. 10-10:30 Musiklek 0-2 år med vuxen. Sång, ramsor, rörelse och instrument. Ingen anmälan. Gemensam fika 20 kr/vuxen, gratis för barn. kl. 09:30 Stickcafé för alla åldrar. Vi fikar ihop med barn och föräldrar från Öppna förskolan kl. 10:30. I Forellplans vård- och omsorgsboende i Sätra. Kl. 11:00 Musikcafé. Underhållning med Roger Holmström. Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs. Kostnad för fika 20 kr.

I Strömsbro kyrka. Kl. 18:30 - Veckomässa. Präst: Petter Nordlander och Musiker Ellen Weiss.

Lunchmusik med Per Ahlman, orgel, Franska Noëller. Heliga Trefaldighets kyrka, Gävle kl 12:30.

Fantasy- och dystopibokcirkel. Gillar du att läsa fantasy och dystopier? Är du mellan 13-16 år? Då är det här bokcirkeln för dig! Vi väljer tillsammans vilken bok vi ska läsa och alla som deltar får en egen bok.Kl 16.15, Narnia Stadsbiblioteket. Vill du vara med? Anmäl dig till charlotte.strand@gavle.se eller tel 070-0840590.

Öppen läsestuga. Säg till om jag stör…”. Vi läser några av Eeva Kilpis dikter. Samtalsledare: Lena Ödeen och Elisabeth Björklund. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl. 17. I samarbete med Gävle biblioteks vänner.

Biblioterapi med Liselotte Fluhr. Valbo biblioteks populära biblioterapibokcirkel under ledning av Liselotte Fluhr. Välkommen att föranmäla dig till: valbobibliotek@gavle.se Valbo bibliotek kl. 14.00.

Workshop: Tonernas läkande kraft. Välkommen till en inspirerande kväll där tonterapeut Roxana Eriksson berättar om vad tonhealing är, hur det fungerar och hur vi blir påverkade av toner, ljud och oljud omkring oss. Valbo bibliotek kl 17.30.

Stickcirkeln i Överhärde Bygård startar kl 18:00-20:15. Terminens tema är förkortade varv och österrikiska flätmönster.

Vill Du väva? Välkommen till Hemslöjdens vävstuga! Handledning finns. Öppen månd-torsd 9-12 samt onsd 17-20. Styrmansgat 4 Närmaste busshållplats Steneberg.

Hemlingbybacken. Här finns lekfulla utmaningar för både stora och små i backens snowpark och barnområde. OBS! Snowparken är inte öppen för tillfället. Mån-fre 16.00-21.00, Lörd & Sön 10.00-16.00.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Andersbergs bibliotek kl. 14-15.

Slöjdcafé för barn. Kom och lär dig slöjda och handarbeta efter skolan. För barn 8-10 år, drop-in! Valbo bibliotek kl. 16-18.

Schackklubb med Kennet. Kom och lär dig spela schack. Kennet Wik från Gävle Schackallians är på plats för att ge tips & råd. Drop-in, för alla åldrar. Andersbergs bibliotek kl 15-16.30.

Handarbetscafé med te. Kom och umgås, fika och handarbeta tillsammans med oss på Valbo bibliotek. Alla är välkomna, vuxen som barn. Drop-in! Valbo bibliotek kl. 17-19.

Sjung för hälsan – öppen allsångskör under ledning av Anna-Sara Berencreutz. Ingen föranmälan eller förkunskapskrav – kom som du är! Fika efteråt till självkostnadspris. Björsjökyrkan, Bomhus kl. 13.30.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Klotterklungan 4life - en utställning om en kvinno/separatistisk graffiti/gatukonstgrupp i Gävle. 25 jan - 17 feb (ons 12 – 18, tors – sön 12 – 16) Kulturhuset Gävle vån 2, Hamiltongatan 1. Fri entré.

Kulturkiosken på Timmermansg 4, Gävle. Utställning: Werkstoff av David Lingvall, måleri & collage, pågår till 23/2. Kl 15 - 19.

Galleri K visar Pia H. Bergvall måleri.Pågår 26/1 - 10/2. Öppet lördagar och söndagar 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

På Galleri Brynästorget visas utställningen ’Bonader - tankar i text & tyg’, som en del i redovisningen av ett integrationsprojekt på Kulturum. Utställningen pågår till 17/2. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15.

Skapande som livlina. Många människor lider idag av psykisk ohälsa. Ett av Hjärnkolls viktigaste uppdrag är att belysa och informera om detta. Bakom utställningen står föreningen Hjärnkoll Gävleborg. Utställningen visas 23 jan – 17 feb. Länsmuseet Gävleborg, Studion.

Miniutställning: Romer under förintelsen. Romer är idag och har genom historien varit utsatta för diskriminering, förföljelse och hot. Under Förintelsen på 1940-talet mördades flera hundra tusen romer. Denna miniutställning består av text och fotografier. Gävle stadsbibliotek. 21 januari - 3 februari.

Kultur Gävleborg, visar utställningen Från rot till barr i Rågången på Silvanum, Gävle. Öppet tisdag – söndag klockan 12:00 – 16:00.

”Skogens biologiska mångfald”. Alternativboden Lyktan Berggrenska gården, Gävle. Utställningen pågår 14 januari-28 februari. Mån-fre kl 11-18, Lör kl 11-14.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9.00-11.00 Seniorradion (repris).

17.30-18.00 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson (repris) (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

SANDVIKEN

Arrangemang

Vernissage för Kulturskolans bild- och formgrupper som visar delar av läsårets produktion. Fri entré! Kl. 17-18, Tillgången, Kulturcentrum.

Musik Kanalen presenterar ”Visa & Jazz” med Annika Kandén - sång & piano, Gunnar Färdeman - gitarr & sång, Hans Blomgren - piano & sång. Kl 12.00-13.00 i Kanalgårdens vinterträdgård, Björkgatan 15 i Sandviken. Kombinera gärna konserten med en god lunch i Restaurang Kanalen.

Utställning

Fotografi 2019 biennal - en jurybedömd utställning med fotografer födda och/eller verksamma i länet. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum. Kl 12-19.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

HOFORS

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Åshammar. Öppet mån – tors kl 09.00 – 12.00.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Soumenkielinen/Finsk läsecirkel. Lukupiiri kokoontuu torstania 31. tammikuuta kello 17 Skutskärin kirjastolla. Tervetoula! Tiedustelut, Susanna puh. 831 87. Kl 17 Biblioteket i Skutskär.

SeniorNet. Äldre visar äldre om datorer, måndagar och torsdagar 10-12. Arrangör: SeniorNet, Kultur & Fritid. Kl. 10-12 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Färg - utställning. Måleri, glas och keramik i sprudlande färg. En blandning av tekniker utifrån Eva Friskmans experimentlusta, motiv med människor och natur. Eva är konstnär sedan 35 år med ateljé i Furuvik. Utställningen pågår 29 januari – 16 februari biblioteket i Skutskär kl 9 - 16.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 9.30-11.30 Söderfors församlingshem. Solstrålarna – vår öppna verksamhet för barn och föräldrar. Barn och föräldrar hälsas välkomna till en stund med lek, sång och fika.

Kl 9.30-11.00 Månkarbokyrkan. Solstrålarna – vår öppna verksamhet för barn och föräldrar. Barn och föräldrar hälsas välkomna till en stund med lek, sång och fika.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Multiversum. En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman. Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Pågår 1 december – 3 februari 2019.

Allting föreställer – Ingenting är. Ingmar Bergman och konsten. 17.11.18-17.2.19. Tillsammans med Ingmar Bergmanstiftelsen, Fotografisk Center Köpenhamn och Kunstcentret Silkeborg Bad producerar Gävle konstcentrum en utställning med konstnärer som på olika sätt tar avstamp i Ingmar Bergmans konstnärskap. Konsten är alltid närvarande i Bergmans filmer och tätt förknippat med livet självt. Medverkande konstnärer: Joseph Beuys, Maria Finn, Axel Fridell, Ragnar Kjartansson, Hanna Ljungh, P. A. Lundgren, Magdalena Von Rudy och Ylva Snöfrid. Konstcentrum.

Målningar av Johan Thunberg ”Paradiset som fortfarande finns kvar” visas på Elite Grand Hotel Gävle. Alltid Öppet.

Järnvägsmuseet har stängt och bygger om för nya, större upplevelser! Under tiden kör vi flera historiska tågresor i landet. Se hemsidan www.jarnvagsmuseet.se

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.