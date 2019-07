Gävle GK har toppkänning i lag-SM – men nu kommer utmaningen: "Där det kommer avgöras"

Gävle GK fanns med i toppen efter första dagens foursome och fyrboll där nyblivne lageuropamästaren Pontus Nyholm och Joacim Åhlund gjorde fina 62, nio under par.

Och efter torsdagens singelspel håller man sig kvar på en femteplats (delad med regerande mästarna AIK), sedan Pontus Nyholm gått två under par och gjort 69 på sin singelrunda.

– Det har gått ganska okej, ingen har spelat jättebra men ingen har spelat dåligt heller, säger Kasper Hedblom.

De två första dagarna har man spelat på en enklare bana – nu väntar Mastersbanan.

– Det är där och då det kommer att avgöras. Då krävs det bättre slag, den enklare banan är mer förlåtande, säger Hedblom, som dock är optimist.

– Vi kommer att vara med och slåss i toppen. Men det är långt kvar och otroligt jämnt, det kan gå fort åt bägge håll.

Högbo låg på nedre halvan efter första dagen – men tog sig uppåt till nionde plats under torsdagens singelspel. Mycket tack vare att både Oliver och Linus Lilliedahl gick sex under par och Kalle Andersson fyra under par. Däremot gick det tyngre för Jonas Svahn som hamnade åtta över.

Högbo ligger med 548 slag totalt fem efter Gävle GK (543) som i sin tur är nio slag efter ledande Upsala GK (534) .

FAKTA/Lag-SM i golf efter två dagars spel

1) Upsala GK 534, 2) Landeryds GK 539, 3) Karlstad GK 540, 4) Bro-Bålsta GK 541, 5) Gävle GK och AIK 543, 9) Högbo GK 548.