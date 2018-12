Bildextra: Så firar Gävlekändisarna jul

Hanna-Louise Haag Tuvér

Hon blev Miss World Sweden 2017 med hela Gävle. Under julen har man kunnat följa Hanna-Louise och hennes julprydda hund i Forsby. Hennes stora passion är resor och under mellandagarna har vi kunnat se via insta-story att hon taggat in sig på Arlanda.

Lars-Åke "Babsan" Wilhelmsson

Från den traditionsenliga rimstugan hos TV4 nyhetsmorgon till juldopp i det idylliska Furuvik och vidare till Paris. Lars-Åkes jul och decembermånad i synnerhet har varit som en färgsprakande adventskalender med aktiviteter, där man bland annat kunna se julklappsinslagning med Rolf Lassgård, vinkväll med komikern Per Andersson och möte med fotbollsspelaren Jimmy Durmaz.

Joel Åhlén-Nyström

Pepparkakshustävlingar, rullade snögummor och friåkning är ett par av alla saker som copywritern Joel och hans kända flickvän Anitha Clemens haft för sig under julen. På instagram kunde vi se att julen firades i den pittoreska byn Hille tillsammans med Joels familj.

Roger Nordin

Radioprofilen från RIX MorronZoo har firat jul tillsammans med hela Nordin-klanen i Hällnäset. Under julen har vi bland annat kunnat se samlingar vid lägerelden och stugan i Färnebofjärden, men även fått reda på att Roger fått sitt livs första selfie-pinne i julklapp.

Cecilia "Amazon" Benjaminsson

Tv-gladiatorn Amazon har bland annat ätit förstklassig mat och dryck tillsammans med träningsprofilerna Alex "tyngre" Danielsson och Carina Isaksson. Utöver det har hon spelat in podd, tagit promenader med hunden och tipsat föräldrar att ge barnen en utmaning i julklapp.

Rickard Olsson

Vi kan konstatera att även om den gamle Sätra-killen inte har det mest frekventa flödet, så har vi kunnat följa varje steg han tagit under bingolottos uppesittarkväll och kommande nyårsbingo. Miljontals kronor delas ut till olika föreningar och mellan raderna kan man ana vart Rickard vill att de ska hamna (Brynäs).

Frida Nordstrand

Sportjournalisten med rötterna i Sandviken har bland annat åkt ut med julklappar och mat till de familjer som har det extra tufft. Men även spelat fotboll, badminton, pingis, innebandy och dans med barn på sportfritids. Utöver dessa aktiviteter har hon även hunnit med att firat lite jul med familjen innan väskornas återigen packades mot nästa destination: juniorvärldsmästerskap i Kanada.

Linn Ahlborg

Gävles stora sociala medier-drottning har flyttat till Stockholm men lagom till julafton kunde vi konstatera att hon var tillbaka i Gävle hos familjen.

Gabriela Falkenström

Paradise Hotel 2017-deltagaren från Gävle bör kanske följas på snap eller insta-story för att få en klarare bild över hennes julfirande. Men vi kan konstatera att Gävletjejen lyfter upp problematiken som många förknippar med julen och dess firande.

Veera Kinnunen

Hon är Gävletjejen som gick och vann hela italienska upplagan av "Let's Dance" - där kallat "Ballando Con Le Stelle". Inte så mycket julig information förmedlas via hennes Instagram, dock får vi veta att hon älskar att spendera ledigheten i vinterparadiset. Och vem gör inte det.

Titti Schultz

Gävlebördiga Titti har man kunnat se på TV4 nyhetsmorgon under julafton där hon bland annat försökt rimma på diverse julklappar. Utöver det har man kunnat se henne sitta på afterwork och givetvis tagit en och annan selfie med Gävlebocken.

Täppas Fogelberg

Radioprataren Täppas växte upp i Gävle. Under julen har han bland annat tävlat i ”Fräsigast frisyr”.

Cecilia Ehrling

Brynästjejen mest känd från "Let's Dance" tycks ha haft en riktig härlig juletid med danskryssning tillsammans med Tony Irving och pulkapremiär med sin son Hugo.

Malena Ernman

Samhällsengagemanget - med klimatfrågan inte minst - är ständigt närvarande i Malenas flöde. Några familjebilder dyker dock upp här och där.

Kristin Rödin

Gävletjejen med över 500 tusen följare på Instagram har firat jul i Davos. Där hon utöver julfirandet verkar ha tillbringat stor del i skidbacken.