Billerud Korsnäs stoppas för årligt underhåll kommande vecka – flyttas från hösten till våren

Billerud Korsnäs samtliga produktionsanläggningar stoppas varje år för ett större underhåll. Från och med lördagen och en vecka framåt kommer anläggningen att vara stoppad för bland annat inspektioner, rengöring, service, reparationer och inkoppling av ny utrustning.

I år stoppas anläggningen under våren i stället för på hösten som fallet varit tidigare.

– Det årliga underhållsstoppet planeras ungefär ett år i förväg och cirka 7 000 åtgärder ska genomföras för att stärka vår driftsäkerhet. Vi mer än fördubblar vår arbetsstyrka när runt 1 100 entreprenörer kommer in för att utföra planlagda arbeten. Det är därför otroligt viktigt att se till att våra säkerhetsrutiner efterföljs och att vi tillsammans hjälper varandra att arbeta säkert, säger Krister Jonsson, avdelningschef inom teknik på Billerud Korsnäs, i ett pressmeddelande.

Under underhållsstoppet kan periodvis lukt- och bullerstörningar förekomma.

– Speciellt vid nedkörning och uppstart kan det förekomma. Detta är någonting vi arbetar hårt med att minimera både under vardaglig drift och under våra underhållsstopp. Men vi vill passa på att be om ursäkt för olägenheter det eventuellt kan medföra, säger Krister Jonsson.