Bjud på en bit citronkladdkaka till midsommarfikat

Halva juni har nu passerat och nästa helg är det redan midsommarhelg. Tiden springer i väg och det är snart dags att klä stången och äta sill. Undrar vilket väder vi kommer att bjudas på i år? Efter en trög start i maj har nu värmen kommit med besked. Och tyvärr också myggen. Men vad vore väl en sommar utan myggbett.

Kladdkakorna avlöser varandra. Förra veckan fick du en variant med After eight och den här veckan är det citron. Men är det något som är lättbakat och dessutom otroligt gott så är det just kladdkaka. Och det som också är bra är att man kan smaksätta med nästan vad som helst.

Citron tycker jag är jättegott i bakverk, det ger en fräsch och lite lättare smak och ska man dessutom ha bakverket till dessert efter en middag, passar det utmärkt med just citronsmak. Servera kladdkakan tillsammans med lite lättvispad grädde och sikta gärna över lite florsocker innan servering, så blir det genast lite festligare.

Det är ju som sagt midsommar nästa helg, varför inte servera citronkladdkakan till eftermiddagsfikat. Kakan kan ju dessutom förberedas och bakas dagen före, så den är färdig tills det är dags. Kan med fördel dekoreras med lite söta jordgubbar också.

Passar på att önska er alla en riktigt Glad Midsommar!

Tips och frågor mailar du till: helena.bjorklund@mittmedia.se

Citronkladdkaka

Cirka 8-10 portioner

2 citroner

4 1/2 dl strösocker

200 g smält smör

3 ägg

2 tsk vaniljsocker

3 dl vetemjöl

Lättvispad grädde

Gör så här:

Sätt ugnen på 175 grader. Smöra och bröa en form, cirka 24 cm.

Rör ihop socker och ägg. Tvätta citronerna och riv det gula skalet ner i smeten, se till att inte få med det vita, då blir det beskt. Pressa ner saften ur de två citronerna och rör runt. Rör ihop mjöl, vaniljsocker och vänd ner i smeten, rör runt tills allt är blandat. Vänd till sist ner det smälta, avsvalnade smöret.

Häll smeten i formen. Grädda mitt i ugnen cirka 25-30 minuter.

Låt kakan stelna lite kylen innan servering. Sikta gärna på lite florsocker innan servering och servera med lättvispad grädde.