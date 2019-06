Bob Hund till Furuviksparken

Indierockbandet Bob Hund består av Thomas Öberg, Conny Nimmersjö, Jonas Jonasson, Johnny Essing, Mats Hellquist och Christian Gabel. De bildades 1991 och gav ut sitt självbetitlade debutalbum "Bob Hund" 1994.

De släppte nyligen sitt nionde album 0-100 och kommer också till Gävle konserthus i december.

FURUVIKS STORA SCEN 2019

Följande konserter är hittills bokade till Furuviks Stora Scen:

Benjamin Ingrosso och Felix Sandman – 18 maj kl. 18.00

The Sounds – 25 maj kl. 20.00

Mares och Victor Leksell – 1 juni kl. 20.00

Tjuvjakt – 8 juni kl. 20.00

Hoffmaestro – 15 juni kl. 20.00

Arne Alligator – 21 juni kl. 16.00

Di Leva tolkar Bowie – 5 juli kl. 20.00

Peter Jöback – 6 juli kl. 20.00

Whitesnake – 10 juli kl. 20.00

Molly Sandén och Peg Parnevik – 12 juli kl. 20.00

Norlie & KKV – 13 juli kl. 20.00

Ulf Lundell – 19 juli kl. 20.00

Miriam Bryant – 20 juli kl. 20.00

Sarah Dawn Finer – 26 juli kl. 20.00

Samir & Viktor – 27 juli kl. 20.00

Jill Johnson – 2 augusti kl. 20.00

Markoolio – 3 augusti kl. 20.00

Movits! – 9 augusti kl. 20.00

Bob Hund – 10 augusti kl. 20.00

Miss Li – 17 augusti kl. 20.00

Millencolin och No Fun at All – 24 augusti kl. 20.00