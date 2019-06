Campese tror på mer pengar för arenanamnet: "Finns aktörer som vill sätta dit sitt eget"

Om man räknar med de kommunala bolagens bidrag får Brynäs IF idag 6,2 miljoner kronor per år från kommunen. Enligt det förslag till nytt avtal som kommunens politiska majoritet har tagit fram ska den summan sänkas till fyra miljoner kronor.

Tidigare har kommunen sett ett marknadsföringsvärde i att hemmaarenan heter Gavlerinken och har därför betalat en miljon kronor per år för namnrättigheterna. Men nu är det slut med det, enligt förslaget.

Brynäs IF:s klubbdirektör tar beskedet med ro.

– I grunden är vi jätteglada att kommunen vill fortsätta stötta oss och vi har full respekt för att de inte vill ha arenanamnet. Men vi står inte med händerna i byxfickorna, säger Michael Campese.

Enligt en extern konsultfirma som Brynäs IF har anlitat är arenans namn värt mellan 2,5 och 3 miljoner per år – betydligt mer än klubben har fått ut under de senaste åren. Michael Campese vill ändå inte säga att kommunen har kommit billigt undan.

– Nej, absolut inte. Man måste se till helheten och för oss har avtalet med kommunen varit fantastiskt bra. Nu får vi se det som en möjlighet att sälja arenanamnet vidare. Jag tror att vi kan hitta de pengar vi tappar, säger han.

Sannolikheten att Gavlerinken kommer att byta namn uppskattar han till 50-50.

– Det finns aktörer som vill att namnet blir kvar och andra som vill sätta sitt eget namn på arenan. Vi är redan inne i några processer och vill inte stänga någon dörr. Om det blir en företagsaktör som vi träffar avtal med är det viktigt att vi trivs med varandra och att företaget passar ihop med den verksamhet vi bedriver, säger Michael Campese.

I kommunens avtalsförslag dras också sponsringen av den reklamfria tröjan in. Men det betyder förmodligen inte att reklamen kommer tillbaks, enligt klubbdirektören.

– Nej, tröjan ingår i ett koncept som nästan alla våra partners bidrar till. Att ha åtta reklamloggor på en tröja har ett minimalt värde, alla trender går emot det. Men det är klart, om det kommer en sponsor och erbjuder en himla massa pengar om vi sätter dit deras logga så kanske det kan hända. Men det är ingenting vi pratar om i dag. Vår tröja är ren och kommer med största sannolikhet att fortsätta vara det, säger Michael Campese.

Att hälften av elitstödet på en halv miljon kronor öronmärks till damhockeyn och att effekterna av "En bra start"-aktiviteterna utvärderas noggrannare tycker Michael Campese är självklart. Att komma överens med kommunen blir nog inga problem, menar han.

– Gävle är en stark idrottskommun som månar om idrotten på ett jäkla bra sätt, det ska man vara stolt över. Brynäs genererar enormt mycket till kommunen och det känns skönt att vi kan bidra på andra sätt än att spela ishockey, säger Michael Campese.

Fakta / En bra start

Enligt avtalet med kommunen ska Brynäs IF utföra en rad aktiviteter för barn och ungdomar vid sidan av isen.

* Spelarbesök på skolor där barnen uppmuntras till läxläsning och fysisk aktivitet.

* Utbildningar för ideella ledare.

* Samarbete med arbetsförmedlingen för att få ut fler unga i jobb.

* Varje år uppmärksammas Barnkonventionens dag då elever i årskurs fem och sex får komma till Gavlerinken för att lära sig mer om barns rättigheter och öva på sina mattekunskaper.

* Det arrangeras även ”playdays” i arenan då andra föreningar får vara med och ordna aktiviteter för barn.