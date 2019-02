Charlotte Winberg på Little Art Cakery och två andra kulturtips i veckan

* Charlotte Winberg visar konst. Little Art Cakery på Alderholmen är Gävles senaste utställningslokal. Och kafé. När gallerierna blir färre ökar i stället möjligheterna att ställa ut på mer okonventionella platser. Under senare tid har konst visats av såväl en hårfrisör som av en bostadsrättsförening i Sätra. På Little Art Cakery visar Charlotte Winberg måleri. Tidigare har Jostein Skeidsvoll och Sune Liljevall ställt ut där.

* 123 Schtunk på Gävle Teater, måndag. Gävlefavoriterna i 123 Schtunk är inte riktigt färdiga med Strindberg. På Gävle Teater spelar de nu ”Ett urtaget hjärta”, som handlar bland annat om författaren själv. Får det plats fler än ett geni i en kärleksrelation? är en fråga som ställs när clownerna skojar med den litterära giganten.

* ”Sommaren med Monika”, torsdag. På alla hjärtans dag leder denna kultursidas redaktör ett samtal på Silvanum om Bergman-klassikern ”Sommaren med Monika” och moderna kärleksrelationer. Mer om detta senare i veckan!