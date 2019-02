Företag i Gävle stäms av facket – ska ha brutit mot avtal om kortare arbetstid

IF Metall kräver ett skadestånd på cirka 600 000 kronor efter att åtta anställda i Gävle inte fått ta del av sin arbetstidsförkortning sedan 2010, som skulle varit sju dagar per år. Swed Handling bytte då arbetsgivaravtal från Handels kollektivavtal till IF Metalls I-avtal och erbjöd då de anställda arbetstidsförkortning, sju dagar per år, istället för att sänka deras löner. Men enligt förbundsjuristen Darko Davidovic tjänade de anställda redan 2000 kronor mindre än vad de skulle, och gör det fortfarande menar han.

– Egentligen borde de fått högre lön och arbetstidsförkortning. De betalar för att tjäna sämre och det är inte okej, säger Darko Davidovic.

Enligt Swed Handling har företaget varit klara med vad som gäller från början, samt följt upp med årliga lönesamtal med IF Metall om löneökningar och liknande. Rickard Andersson, VD för Swed Handling är besviken på IF Metalls stämningsansökan.

– Vi har gjort allt rätt och det står även svart på vitt i protokollet som fördes när vi bytte avtal, säger Rickard Andersson.

Ärendet ska upp i arbetsdomstolen och båda parter kommer följa processen. Rickard Andersson säger dock att de är övertygade om att de har rätt, och skulle bli förvånade om IF Metall fick rätt.

– Det jag tycker är det allra tråkigaste är att vi målas upp som ett företag som lurar våra anställda, jag vill understryka att det har vi inte gjort, säger Rickard Andersson.

Darko Davidovic hoppas att de anställda ska få kompensation för de nio år som de inte fått ut sin lediga tid.

– De har inte fått möjligheten att vara med sina familjer de här extra sju dagarna på nio år, och det ska de få kompensation för, säger Darko Davidovic.