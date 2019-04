Fredagsmys, Dans, Vernissage - Det händer i dag 26 april

GÄVLE

Arrangemang

Kl. 13:00 Musikkryss! Vill du vara med i dragning av priser kostar deltagande 10 kr. Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10.

Klimatstrejk Fridaysforfuture. Fredagar 15-17 vid Gudinnan på Rådhustorget.

Söders källa. Kl 21.00-01.00 Dans till Larz Kristerz. Fullbokade matplatser, kom i tid om ni vill dansa. Entré 180 kr.

Barnrytmik med Karin Zackrisson. Sjung, dansa, spela och ramsa. För barn 0-3 år och deras föräldrar. Ingen föranmälan krävs. Bomhus bibliotek kl. 10.30.

Kaffe med boktips. Fyra fredagar under våren gästspelar bibliotekarier från övriga närbibliotek och tipsar om sina läsfavoriter. Begränsat antal platser, föranmäl dig till: valbobibliotek@gavle.se Valbo bibliotek kl. 11.00.

Fredagsmys på Sätra bibliotek. Kom och spela TV-spelet 1,2, Switch! Sätra bibliotek kl. 14-15.30.

Boktips på Hille bibliotek. Tre fredagar under våren tipsar vi varandra om böcker. Vill du inte tipsa får du gärna komma och vara med ändå. Vi bjuder på kaffe/te. Föranmäl dig gärna: 026-179421 eller hillebibliotek@gavle.se Hille bibliotek kl. 14.00.

Välkommen till Digitala Mötesplatsen på S Centralgatan 10 (Folkets Hus-huset) där vi hjälper Dig med digitala frågor, din dator och telefon. Vardagar 9-16. Tolk finns onsdagar 14-15 för både arabiska och somaliska. Kostnadsfritt.

Sagostund på Sätra Familjecentral. Gun från Sätra bibliotek kommer till familjecentralen och läser en bok för barnen. Med sig har hon sin rosa resväska fylld med spännande saker. För barn i alla åldrar, ingen föranmälan krävs. Familjecentralen Sätra kl. 10.00.

Sagostund på Andersberg Familjecentral. Varje fredag kommer Anna-Karin från Andersberg bibliotek till familjecentralen och läser en ny saga för barnen. Ingen föranmälan krävs. Familjecentralen Andersberg kl. 10.00.

Fredagsmys på Andersbergs bibliotek. Varje fredag gör vi något extra; det kan vara pyssel, brädspel eller tävling. Kom in och kika! Andersbergs bibliotek kl 14-15.30.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

Konstcentrum. Ekotop. Kungliga konsthögskolan 26.4.19 – 19.5.19 Vernissage kl 17-19 Invigning sker kl. 17.30 av Christoffer Rogsberg, 1:e vice ordf. I Kultur- och fritidsnämnden. I utställningen redovisas de verk studenter vid Kungliga Konsthögskolan arbetat fram under kursen Ekotop, som är en delkurs i det femåriga programmet Fri konst. Projektet inleddes med en studieresa då deltagarna bl.a. besökte och studerade industriellt påverkade och skadade, landskap, t.ex. en underjordisk plats för slutförvaring av kärnbränsle, en växtgiftsfabrik och en medeltida silvergruva. Under resterande del av kursen har de studenterna arbetat självständigt med egen vidareforskning kring industriella teknologier och konstnärliga metoder. Deltagande studenter: Christine Dahl Helweg-Larsen, Sara Ekholm Eriksson, Elina Eriksson, Vladyslav Kamenskyy, Kajsa Kiuttu, Linnea Lindberg, Lior Nønne Malue Hansen, Tove Möller, Erik Thörnqvist och Anneli Ström Villaseca.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen, ställer ut Ulla Gerbrand, ””Små och stora berättelser . . .” måleri och grafik. Utställningen pågår fram till den 26 april. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

På Galleri Brynästorget visas en utställning med Camilla Dal, ’Stängsel & ventiler - Foton från en rivning’. Utställningen pågår till 5/5. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15. Guidad visning sön kl 13.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

13:00 - 16:00 Radio Nattsudd: I Can Jive med Micke Finell.

HAMRÅNGEBYGDEN

Arrangemang

Röda Korset bjuder in till musikcafe på Träffpunkten kl 13.30. Gentlemen underhåller. Lotteri och fika.

Utställning

Föreningen Rudan anordnar fotoutställning på Träffpunkten i Hamrånge, Vijvägen 30, 25 mars-30 april. Ej helger.

SANDVIKEN

Arrangemang

Kulturskolans Arenakonsert. En unik konsert med 600 barn och unga på scen och Sabina Ddumba som gästartist med temat: Never give up on love. Biljetter 50 kr köpes i Kulturcentrums reception eller på sandviken.se/arenakonsert Kl 18.30 Göransson Arena.

Fantasifabriken. Upplev och skapa berättelser med ord, bild, musik och rörelser. För barn 3-5 år tillsammans med vuxen. Kl 10-12 Trampolin /Kulturcentrum Sandviken. Fri entré.

Utställning

Ägg & Is. 28 mars - 5 maj. En utställning med skapade föremål av barn utifrån Lena Sjöbergs böcker, Hårdkokta fakta om ägg och Kalla fakta om is. Kulturcentrum Sandviken /Tillgången, måndag- fredag: 10-18, lördag-söndag: 11-15.

HOFORS/STORVIK

Utställning

AK Storm Design. Anna-Karin Storm ställer ut egensydda kläder. 8/4 tom 26/4 på Storviks bibliotek kl 10-19.

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: ons - fre 10-18, lör - sön 10-15. Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Pyttedans. Med Madelen från Kulturskolan. För barn mellan 3-6 år tillsammans med förälder. Kl 10–10.40 Biblioteket i Skutskär.

Utställning

Harald Forsberg, fotograf och bygdemålare. Harald Forsberg född 1902 i Högmo och boende på Överboda hade sin fotobutik i Skutskär i många år och studerade målning med hjälp av Hermods 1919 -1921. Med kameran dokumenterade Harald det pågående och med penseln målade han av kända vyer från Älvkarleby kommun. Biblioteket i Skutskär kl 9 -16.

Naturfotoutställning av Tord Bodin och Ulf Olsson i Johan Thunbergs Gästatelje på Laxön kl 12.00-16.00.

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-16.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Du är inte ensam – Ella Tillema. Ella Tillema, mottagaren av Rettigs Konstnärsstipendium 2017, visar sitt konstnärskap i museets stora salar. Hon arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik. Utställningen visas 2 mars – 12 maj 2019.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.