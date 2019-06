Gävlefrisören Johan Kristenssen klippte hem segern i Nordic Hair Awards: "Hämtade inspiration från 60-talet"

Han har tidigare utsetts till både Årets frisör, branschens finaste pris, samt Årets herrfrisör och Årets damfrisör.

Den gångna helgen vann Johan Kristenssen från Gävle herrkategorin i den allra första upplagan av Nordic Hair Award of the Year.

Tillsammans med sin modell Joel Klippmark imponerade Kristenssen på juryn fullt ut. Bland totalt tio bidrag (två från Sverige, två från Norge, två från Finland och ett från Danmark samt Färöarna) delade juryn ut högsta totalpoäng till Kristenssen.

– Det känns naturligtvis jättekul. Man vet aldrig hur det kommer att gå då det handlar om estetik och tycke och smak. Men juryn ansåg att det jag gjorde ligger rätt i tiden och var tekniskt väl utfört, säger Johan Kristenssen, som jobbat som frisör i 35 år och arbetar på frisörsalongen Nygatan Nio i Gävle.

Bland annat klippte samtliga deltagare sin modell inför juryn under ett livemoment som pågick i en timme och en kvart.

– Jag hämtade inspiration från Mods och 60-talet och Paul Wellers (grundade The Jam och The Style Council) look. Jag uppdaterade sedan idén så att looken skulle kännas aktuell, säger Johan Kristenssen.

"Med en skarp, modern design och komposition som harmoniserat modellen perfekt, inspirerar vinnaren med en precis, teknisk och lyxig look. En elegant form med en modern touch", löd juryns motivering.

Som belöning väntar nu en tre dagar lång utbildning i Chicago för Johan Kristenssen.