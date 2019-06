Gavlerinken kan byta namn – stridsfråga i miljonavtalet mellan Brynäs och kommunen

Som tidningen berättat förhandlar Gävle kommun och Brynäs IF just nu om ett nytt samarbetsavtal kring klubbens barn- och ungdomsverksamhet "En bra start". När kommunen gick in som huvudpartner till satsningen för fem år sedan köpte man även namnrättigheterna till arenan och döpte om den från Läkerol Arena till Gavlerinken Arena. Men nu anser flera partier att den skattefinansierade namnsponsringen ska upphöra.

Michael Campese är klubbdirektör för Brynäs IF sedan drygt ett år tillbaka. Han var inte med när det ursprungliga samarbetsavtalet med kommunen slöts 2014, men säger att föreningens barn- och ungdomsarbete var en av anledningarna till att han åtog sig jobbet.

– Jag tror inte att så många vet att vi träffar 22 000 barn om året i "En bra start". Vi pratar om vikten av att vara en bra kompis och bidra till ett bra miljö i skolan. Vi hör från lärare och rektorer att vårt arbete är jätteviktigt. Vi är ute i hela Sverige och föreläser för andra klubbar och föreningar om hur vi jobbar, säger han.

Helst vill han få till samma avtal med Gävle kommun som tidigare, där kommunen även betalar för arenanamnet.

– Vi ser över tillsammans med kommunen vad som går att förbättra kring "En bra start". Det är viktigt att kunna mäta effekterna av de insatser vi gör. Det har vi gjort, men vill göra det ännu bättre, säger Michael Campese.

Vad gör ni om kommunen slutar betala för arenanamnet?

– Då får vi hitta ett annat namn till arenan. Den skulle kunna heta vad som helst egentligen. Jag har full respekt för det beslut som kommer, men det finns ett enormt värde i arenanamnet. Det är en av de mest kända arenorna i Sverige. Om den byter namn får den inte samma koppling till Gävle, säger Michael Campese.

Hur viktigt är det för Brynäs IF att arenan heter Gavlerinken?

– Ur ett historiskt perspektiv är det viktigt. Det är namnet på vår hemmaarena. Men det är klart att vi kan inte ha kvar namnet om ingen betalar för det, säger han.

Samtidigt menar han att det kan finnas privata företag som är beredda att betala för samma namn. I Solna betalar Swedbank runt 150 miljoner kronor under tolv år för namnrätten till Friends arena. Storbanken hoppas få goodwill genom att ha döpt arenan efter en antimobbningsorganisation.

– Vilken lösning man hittar beror på hur kreativ man är, säger Michael Campese.

När det gäller Brynäs spelartröjor kommer de att fortsätta vara reklamfria även om kommunen inte vill betala för det, enligt honom.

– Det är alla våra partners som är med och ser till att tröjorna kan vara reklamfria, säger han.