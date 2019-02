Svenska eurodancegruppen Basic Element har besökt Gävle och Hits For You tidigare och 1 mars är det dags igen.

Då väntar nämligen 90-talstema och både före och efter Basic Elements spelning kommer de bästa låtarna från 90-talet att spelas.

Bland Basic Elements mest kända hits kan låtar som "The Promise Man", "Leave It Behind" och "The Ride" nämnas.