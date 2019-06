Hollywood-doldis och Malin Berghagen i filminspelning i Gävle: "Väntat på att få jobba med henne"

Tidningen möter filmteamet under en av inspelningsdagarna med Judi Beecher i början på juni. Hon är uppvuxen i New York och har medverkat i teatrar, tv-program och många smalare filmer. Hennes mest namnkunniga framträdande torde vara i actionfilmen "Taken 3", där hon hade en biroll.

– Turligt för mig så var Judis bästa vän granne med mig när jag bodde i Paris för 14 år sedan. Jag har väntat länge på att få jobba med henne, men har inte riktigt haft projektet som passat förrän nu, säger Michael Asonganyi som skrivit manus och regisserar ”The scar that scares me”.

Han kommer ursprungligen från Kamerun, men har studerat socialt arbete på Högskolan i Gävle. Filmproducenten Homayoon Mobaraki, också med bakgrund i Gävle, nappade på filmidén och det är huvudskälet till att den spelas in här.

Filmen handlar om en flicka som har traumatiserats av krig och av att ha förlorat sina föräldrar.

– I grund och botten startade det när jag tog ett bad och började fråga mig själv hur jag räddar mig från mig själv i ett land av fred, där jag ser fred varje dag, men inte får fred inombords, säger Michael Asonganyi.

Judi Beecher spelar en amerikansk socialarbetare på semester som möter flyktingflickan Kasandra (Sabin Qasem). Flickan har behållit tankarna inom sig fram till dagen hon möter Judis karaktär.

– Hon öppnar upp för mig och jag öppnar upp för henne, vilket är en avgörande förändring för henne, för att hon känner sig trygg först då, berättar Judi Beecher.

Såväl hon som regissören Michael beskriver hur temat passar henne som person och skådespelare. Judi Beecher menar att alla har sina själsliga sår som de måste hantera och berättar att hon vände sig till en guru i Indien för att få svar på vad hennes sår var.

– Mitt var en liten sak: att min syster föddes. Min mamma hade en riktigt stor sak. Hon var ett gömt barn under förintelsen och separerades från sina föräldrar i fem år utan att veta om de skulle få se varandra igen. Vi har alla våra egna sår som vi behöver hela och magnituden av dem spelar ingen roll.

Två av filmens andra skådespelare är Malin Berghagen som bland annat medverkat i Rederiet, men inte jobbat som skådespelare på tio år och Ibrahim Tunc, lokalprofilen som bland annat visat upp sina poledance-färdigheter i TV3-programmet Talang. I projektet spelar de in på Högskolan, i Andersberg – och Boulognerskogen.

– För mig känns den platsen terapeutisk. Den ligger bra till i staden och kan användas som terapi för alla, säger Michael Asonganyi.

Producenten Homayoon Mobaraki och filmaren Israel Benavides berättar om en filmvåg i Gävle för 20 år sedan som de själva var en del av, och tycker sig se en ny komma.

– Vi ser det som en rörelse som är på gång nu, där flera yngre personer i Gävle jobbar med film. Vi har olika mål med det här projektet: att göra en bra film, sätta den i festivaler, jobba med proffs och att ge inspiration till och jobba med de som aldrig hållit på med det här förut, säger Benavides.

Flera lokala filmarbetare är engagerade i projektet och en av stadens nyare förmågor är Peter Södergren Norin.

– Jag jobbar med fem projekt samtidigt som fotograf, så det är en väldigt intressant tid att vara filmskapare i Gävle just nu.

Filmen väntas bli 45 minuter lång och klar under 2020. Trots den tydliga lokala anknytningen till Gävle finns det en klart multikulturell bakgrund bland de inblandade. Kamerun, Iran, El Salvador, Sverige, Norge, Syrien och USA.

– Judis närvaro bidrar till att globalisera hela projektet. Om du tittar på alla nationaliteter som vi alla har ursprungligen, är projektet redan i en global kontext, säger Michael Asonganyi.