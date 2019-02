Kerstin Monk om det isländska musikundret: Missa inte den hett eftertraktade pianisten Víkingur Ólafsson

Här kan du läsa första artikeln om det isländska musikundret

Idag är Víkingur Ólafsson en hett eftertraktad pianist världen över.

Han har jämförts med både Glenn Gould och Vladimir Horowitz.

Det skrattar han åt när vi ses i Gävle Konserthus.

– Det tycks som om man idag hela tiden ska vara någon annan än den man är. Dessutom jämförs jag med flera pianister som är helt olika i spelstil, säger han och ser både road och uppgiven ut.

Han är i Gävle för första gången och spelar den pianokonsert som hans landsman och vän, Daniel Bjarnason har skrivit för honom och som uruppfördes för tio år sedan i Reykjavik.

Sen föll den i sömn under flera år för att nu vara ett stycke som spelas världen över. Vikingur spelade den till exempel i Stockholm med Radiosymfonikerna före jul, då med Gustavo Gimeno som dirigent. Han har säkert spelat den 15 gånger, tror han.

Så vad är det som har hänt, undrar jag.

Och Vikingur förklarar.

För tio år sedan visste inte världen att det fanns en spännande tonsättare och en fantastisk pianist på Island.

Men långsamt har den situationen ändrats och idag talar man om den isländska kraften.

– Många tror att jag fick ett stort genombrott när jag spelade Bachs Goldbergvariationer i Berlin. Men sanningen är den att under fyra-fem år spelade jag med små orkestrar på små platser. Jag hade inget känt namn. Jag kom från ett litet land. Jag hade ingen agent. Jag skickade min cd till en massa orkestrar och ingen hörde av sig. Jag tror inte ens att de öppnade posten.

Men två personer nappade och lyssnade på hans inspelning. Den ena var pianisten och dirigenten Vladimir Ashkenazy som har en hustru från Island och själv har bott där. Han blev något av en mentor för Vikingur och ordnade konserter för honom.

Den andre var Martin Fröst, klarinettisten som har en världskarriär och som tog med Vikingur på recitals.

Martin bjöd in honom att spela vid Vinterfest, den musikfestival som äger rum varje år i februari i Dalarna, framför allt i Mora och Orsa.

Det ledde till att Vikingur tog över ledarskapet för festivalen och är nu dess general för fjärde året, så nästa vecka kommer han att vara i Dalarna.

- Jag blev så väl mottagen så det är med glädje som jag är engagerad där. Den här säsongen har jag också spelat i både Göteborg och Stockholm och känner mig så hemma med orkestrarna här. Vi är som syskon.

Nu är det i alla fall sista året som han leder festivalen. Dels har han ett fullt schema som pianist och en egen sommarfestival på Island. Men framför allt kommer han att bli pappa för första gången nu i mars och det är högsta prioritet.

Vikingur kommer från en musikalisk familj. Mamman är pianopedagog och var hans första lärare under tre år.

– Sen blev vi för nära varandra, säger Vikingur som började spela när han var tre år gammal och aldrig har kunnat tänka sig någon annan karriär.

Daniel Bjarnason träffade han som ung grabb när Daniel tog pianolektioner för hans mamma.

– Jag kommer ihåg att jag hade en dator med ett musikprogram och Daniel kom och skrev en sång på datorn som han kunde skriva ut noterna till. Jag kommer fortfarande ihåg hur sången låter.

Det verk som Daniel och Vikingur framför i Gävle Konserthus är Daniels andra pianokonsert. Nu skriver han på en tredje för Vikingur, på uppdrag av stora men än så länge hemliga orkestrar. Premiär blir nog våren 2022, tror Vikingur.

Jag ber honom beskriva Processions, pianokonserten.

– De två första satserna är klassiska i formen, men teman och fuga. Den första utåtriktad, den andra introvert och romantisk. Den tredje och kortaste satsen däremot är nutida i sitt format. Den är iskall, mekanisk som en dator. Helt briljant, säger Vikingur.

TV: Vikingur Ólafsson om Processions

Det är främst den klassiska repertoaren som Vikingur spelar, både konserter med orkester och recital-konserter. Bach är den stora favoriten jämte Mozart.

Han fördjupade sig framför allt i musik av Bach under sina första år efter studietiden i New York, när han hade mer tid. Och han har hyllats för sina tolkningar av Bach, en inspelning som blivit en bästsäljare.

Hur mycket övar du, undrar jag till slut.

– Mycket, säger han och förklarar att alla pianister kan bli bättre. Det gäller helt enkelt att jobba hårt.

Vad gillar du bäst, att spela soloaftnar eller som solist med orkester?

– Det är svårare att ha soloaftnar när man är ensam i 90 minuter men det är utmanande. Jag älskar att spela med orkester också och numera spelar jag bara med riktigt bra orkestrar, som den här i Gävle.

Kerstin Monk

*

Fakta Vikingur Ólafsson

Född: 14 februari1984 i Reykjavik, Island

Bakgrund: Började spela piano vid tre års ålder med sin mamma som lärare. Efter studier på Island studerade han under sex år vid Juilliard School i New York. Fyra år blev han Performer of the Year på Island. Han spelade vid invigningen av det nya konserthuset, Harpa, på Island.

Skivbolag: Deutsche Grammophon

Karriär: Vikingur har uruppfört sex pianokonserter och kammarmusik av nutida tonsättare. Han har arbetat med Philip Glass och Björk. Som solist har han spelat med de flesta stora orkestrerar och är en eftertraktad och geniförklarad solist.

Bor: I Reykjavik och Berlin men kommer framöver att ha Reykjavik som sin fasta punkt.

Familj: Hustru, som också är pianist men arbetar mest med isländska TV. Paret väntar sitt första barn i mars. De har spelat in fyrhändigt på skiva.