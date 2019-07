Konstverk i Forsbacka vandaliserat flera gånger om: "En känslomässig förlust"

Under söndagskvällen saboterades Gävlekostnären Liselotte Fluhrs konstverk "En död sommar Björk" vid Forsbacka bruk. Det är andra gången på kort tid som konstverket har utsatts för skadegörelse.

Konstverket var en del av sommarutställningen vid Forsbacka bruk som invigdes den 15 juni, och bestod av en björk fastkilad vid vattnet. På björken hängde poesi och olika målningar.

Under söndagskvällen fick kostnären Liselotte Fluhr larm om att björken inte stod kvar på sin plats, och tidigt under måndagen kunde hon via en vän bekräfta att konstverkets olika delar låg och flöt i vattnet. Hon är övertygad om att det rör sig om avsiktlig skadegörelse.

– Jag har ställt ut björken tidigare, tillsammans med annan konst. Då har den varit mer ömtålig. Nu stod den i en julgransfot, väl förankrad med kraftfulla snören och långa järnkilar. Det finns ingen chans att den bara skulle ha blåst iväg, säger Liselotte Fluhr.

Det är inte första gången som konstverket har utsatts för sabotage. Samma dag som invigningen ägde rum stals den tillhörande skylten.

– Det är en känslomässig förlust, det är mycket som inte har gått min väg. Jag har vänner från andra städer som skulle komma på besök och kolla på konstverket, det är jättetråkigt att det blev så här, säger Liselotte Fluhr.

Poesin och konsten som hängde i björken handlade om klimatfrågan. Trots skadegörelsen väljer Liselott Fluhr att fortfarande att se konstverket som en del av utställningen.

– Nu ligger den där, drunknad och död. Jag har ingen ork att ro ut och rädda det som räddas kan. På sätt och vis blir det ju nu som en metafor för klimatfrågan – en död sommarbjörk bland grönskan.