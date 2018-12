Larry Forsberg: Vi går mot ljusare tider

Jag pratar givetvis om vintersolståndet, denna magiska händelse som ju faktiskt bara varar ett kort ögonblick. Ett ögonblick som lätt drunknar i tonerna av Mariah Careys ”All I want for Christmas”. Ett ögonblick som bleknar inför casinobolagens aggressiva tv-reklam. Ett ögonblick man lätt missar för att man är upptagen med att slå in julklappar.

En gång i tiden handlade alla våra vinterfestligheter om just detta ögonblick. Långt innan kyrkan började smyga in Jesus i våra hedniska riter firade vi midvinter. Långt innan kommersen fick oss att tro att julen är till för att spendera så mycket pengar vi kan, var midvinterbloten Skandinaviens mest betydelsefulla högtid.

Rent tekniskt sett är vintersolståndet, som sagt, bara ett kort ögonblick. I år inföll det klockan 23.23 den 21:a december. Under detta korta ögonblick lutade jordaxeln på norra halvklotet så långt från solen som möjligt. Nu har det vänt. Och även om det lär dröja några veckor innan vi märker någon nämnvärd skillnad går vi nu åter mot ljusare tider.

En tanke som jag gärna tar med mig in i det nya år som nu bara ligger några timmar in i framtiden.

Frågan är om vi människor kan hantera tre stora högtider inom en tiodagarsperiod. Och svaret är nog tyvärr att nej, det kan vi inte. Vintersolståndet kan inte konkurrera med julen – och de krafter som vill sätta agendan för hur den ska firas – eller nyårshelgens alla förhoppningar om en bättre värld. Men vi blir ändå fler som varje år uppmärksammar att vi än en gång kommit undan med blotta förskräckelsen.

Tillsammans räknar vi ner mot det magiska klockslag då pendeln svänger. Vi skålar med varandra för att vi har tagit oss genom höstmörkret med förståndet i behåll. Vi skålar för att ljuset nu – om än väldigt långsamt – åter är på väg tillbaks, och kommer att driva bort mörkret. Vi skålar för att hur lång och kall och bister vintern än kommer att bli, så har vi ändå det värsta bakom oss.

Och nu har vi alltså påbörjat en annan nedräkning. Snart är 2018 historia. Ett nytt år, redan tyngt av gigantiska förhoppningar, ligger framför oss. För givetvis hoppas vi ju att vi går mot ljusare tider i bildlig betydelse också. Men precis som med vintersolståndet märker vi nog inte av förändringen från dag till dag. Eller år till år. Då krävs nog ett större perspektiv. Och i det större perspektivet – jämfört med, säg, för 100 år sedan – vågar jag påstå att vi alla har fått det bättre. På alla tänkbara sätt. Så gott nytt år på er allihop! Vi går mot ljusare tider! Skål!

Larry Forsberg

Låtskrivare och radiopratare