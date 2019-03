Med förändrad mansroll som fokus: "Män måste feminiseras"

Inom fem månader har fyra kvinnor mördats i Gästrikland. Ingemar Gens är övertygad om att våldet beror på en felaktig mansroll.

Han har funderat mycket kring vad som formar en individ. Vad har vi med oss från början och vad får vi i vår resa genom uppväxten?

Under 90-talet startade Ingemar Gens ett försök att förändra de förväntningar han upplevde att samhället har på pojkar och flickor.

– Tanken var att man skulle lära pojkar det som flickor redan kunde och lära flickor det som pojkar kunde. På så sätt skulle flickor och pojkar kunna leka tillsammans och inte som idag helt separat. Den enda institution du kan börja med då är förskolan, säger han.

De två förskolorna Tittmyran och Björntomten norr om Gävle blev snabbt uppmärksammade i media och inom politiken på ett såväl nationellt som internationellt plan. Pedagogiken är från början Isländsk och kallas Hjalli.

Förskolorna i Trödje blev tvungna att införa rutiner för media och politikerbesök för att det inte skulle störa undervisningen.

– Det kunde handla om en så enkel grej att tjejerna skulle åka skridskor på hockeyrör istället för konståkningsskridskor. Det tyckte tjejerna var jätteroligt. Killarna fick bland annat smörja in varandras fötter med hudlotion och det var en höjdare för dem. Vill man ha en annan könsroll så måste man försiktigt lotsa dem in i den. I New York Times skrev de om det här som en form av "social engineering", men det är väl all uppfostran.

Om ett samhälle vill att pojkar ska växa upp till starka män så blir det också så enligt honom.

– Förväntan är en oerhört stark kraft. Vi förväntar oss något och så driver vi det dit, så är det med barnen också.

Så en förändring i könsrollen är nyckeln till att få slut på våldet?

– Ja, det är jag övertygad om. Det skulle antagligen räcka med en förändring av mansrollen.

Han tror att aggressiva män upplever sig ha rätten att utöva våld mot en annan person.

– Pojkar fostras till makt och kontroll, men de flesta håller det inom rimliga gränser. Män förväntas utöva makt och och kontroll, i huvudsak riktat mot andra män och ständigt klättra uppåt i hierarkin. Våldsbrott har därför nästan alltid en man som förövare, säger han.

Män måste feminiseras i större utsträckning

Det är värre för en kille att gå ut på stan en kväll än vad det är för en tjej eftersom våldet är en del av killars beteende.

– Det är okej att försvara sig genom att slåss till exempel.

Är det nedärvt hos män att slåss?

– Nej, inte nedärvt, men det finns en tanke om att pojkar och män har lätt att ta till knytnävarna. Ett nytt fenomen, "manning", där unga pojkar tvingas slåss mot varandra är ett tydligt exempel. Skulle det vara biologiskt vore det ingen idé att du och jag sitter och pratar om det, än mindre fundera på några åtgärder. Vi får aldrig glömma att barn alltid är utan skuld och kan bara bli en omgivnings förväntan. I vår uppfattning om hur män ska uppträda finns en underton av just våld.

I hans resonemang finns ingen förklaring till varför vissa män slår ihjäl sin partner.

– Tanken är att män äger eller har rätt till makten och den tanken har funnits länge i mänsklighetens historia.

Enligt honom kan det vara så att en person som ser sig själv som maktlös inför andra män kan känna sig mäktig i en relation med en kvinna.

– Men det stämmer inte i alla fall. Ta en man som Ingemar Bergman till exempel som utövade makt och förtryck mot sina partners. Han hade makt, stor konstnär med inflytande och det är svårt att tänka sig honom som maktlös, men i sin självuppfattning kanske han var det.

Den egna självbilden tror han är en viktig del i att män utövar våld mot en person som de uppfattar som svagare.

– Jag tror att våld i nära relationer är ett systemfel. Det är inte länge sedan som det som skedde innanför hemmets väggar föll utanför den allmänna rättsuppfattningen och att slå barn och fru var om inte okej, så inget det skapades rubriker om.

Han menar att alla tankar kring könsroller och också handlingar faller tillbaks i gamla beteenden om de inte styrs genom regler.

– Vi känner igen oss i 50-talets hemmafruideal även idag. En kvinna ska gå hemma och sköta barn, mannen jobba ihop till maten. Det är tankar starkt förankrade hos dagens Kristdemokrater, säger han.

Han menar att idén om den svenska jämställdhetspolitiken är att alla ska bli som män. Män är normen i samhället.

– Kvinnor ska göra karriär genom att bete sig som män, och rörelsen mot att feminisera män är svag, ja näst intill obefintlig.

Män måste feminiseras i större utsträckning. Makt och kontroll måste ersättas med ansvar och solidaritet. Först då kan man nå en rimligare värld enligt Ingmar Gens.

– Våld är ett språk som man gläntat på dörren till för pojkar. Och när orden inte räcker till då tar man till det språket och ser sig rätten att få använda det.

Att killar slåss på stan med andra killar är något vi vet händer, de behöver inte nödvändigtvis vara sådana män som också slår kvinnor i en nära relation.

– Om man skulle titta på de killar som gick på Tittmyran idag så tror jag att inte de varit indragna i särskilt mycket våld, säger han.

Ett sätt att få slut på våld i hemmen skulle enligt honom kunna vara att punktbevaka de män som man vet slår. Ofta finns de redan gjorda anmälningar som kanske tagits tillbaka.

– Så gjorde man i Chicago i USA för att få slut på våldet i hemmen. I princip en polis på varje misstänkt, punktbevakning helt enkelt, och det lyckades.

Om alla anmälningar togs på allvar och resurser utnyttjas på rätt sätt så skulle det enligt honom gå att minska misshandelsfallen drastiskt. Sjukvården ser de här kvinnorna även socialtjänsten, skolan och polisväsendet. På kort sikt skulle kvinnor kunna räddas från våldsamma män genom övervakning.

– Men jag är oerhört pessimistisk och jag tror inte det kommer bli så att polismyndigheten plötsligt säger att nu ska våldet i hemmen upphöra, vi kraftsamlar. Något måste göras för problemet kommer inte försvinna av sig själv.

Han menar att en bra början är att lära flickor och pojkar i förskolan att umgås med respekt och på samma villkor.

Om barn betraktas som i första hand barn och inte som flickor och pojkar kommer man få vuxna som uppträder respektfullt mot varandra oavsett kön.

– Det kommer att räcka långt in i till och med styrelserummen.

