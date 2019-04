Museum aw, Huskurage, Möte om Testeboån - Det händer i dag 24 april 2019

GÄVLE

Arrangemang

Museum After Work. Slöjdbio i hörsalen kl 18 Kultur Gävleborgs satsning Slöjdbio har visats på olika platser i länet. I samband med Museum After Work visas ett kortfilmspaket, sammanställt 2018 av Real to Reel, Craft Film Festivalen i London. Temat för filmerna är konst och hantverk med en skön blandning av allt från episka dokumentärer till animerade filmer, porträtt och dockfilmer. Filmerna är till största del på engelska eller med engelsk textning. Slöjdbio visas i museets hörsal och vi kommer att försöka ha så pass ljust så att det är möjligt för dig att handarbeta under filmvisningen! Slöjdbio ger filmälskande slöjdare och slöjdande filmälskare en möjlighet att mötas, samtala och skapa under unika förutsättningar! Syjunta kl 17-20 I samband med Museum After Work håller vi öppet för syjunta. Välkommen att ta med ett eget handarbete och sätt dig var du vill i museet och skapa tillsammans med andra! I kaféet finns kaffe, te, fikabröd och smörgåsar till försäljning. Butiken är öppen! Museum After Work i hela huset klockan 17–20. Filmen visas i hörsalen kl 18 (ca 1 timme lång) Länsmuseet Gävleborg - Fri entré!

Kl 14 Vårkonsert på Vallongården med Sjung-för-hälsankören från Tomaskyrkan. Allsång. Kören övar kl 13.

Tag buss 95 kl 9.53 från Gävle central till golfbanan. Vandring ca 2 km. Friluftsfrämjandet.

RPG. Kl 14 i Betlehemskyrkan medverkar kommunalrådet Jan Myle’us (KD), sång o musik Lili och Pingo Andre’ servering o lotteri.

Huskurage med Nina Rung på Sätra bibliotek. Kriminolog och genusvetaren Nina Rung föreläser om våld i nära relation och hur man som granne kan agera vid oro. Begränsat antal platser. Vi bjuder på fika! Sätra bibliotek kl. 18.00-20.00. El Sistemas barnkör sjunger kl. 17.30.

Söders källa. Kl 12.00-13.00 Musiksoppa med Sylvia Vrethammar. Endast 2 soppbiljetter kvar. 20 lyssnarplatser säljs på plats.

Öppet möte om Testeboån. -Fiskevården. -Vad händer med Strömsbro Kraftverk. -Vattenkvaliten och avloppsfrågan. Hillegården, Hillevägen 128. Medverkande: Bernt Moberg och Jörgen Edsvik, kommunalråd. Kl 18:30-20:30.

Sagostund. Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år. Stadsbiblioteket, Narnia kl 10.15.

"Fröken" är en berättelse i ord och ton med folkmusikerna Magdalena Eriksson och Alva Granström från Västanå Teater. I romanen "Hjortronlandet" berättar Sara Lidman om tre slag av vägfarande som då och då gästar den norrländska lilla byn Ön för ett dygn. Gävle Teater kl. 19.00 - 20.00. Pris ordinarie: 280/240 kr, ung/student: 100 kr. Läs mer på gavleteater.se

I Mariakyrkan Sätra Kl. 08:30 Morgonmässa. Präst Thomas Erixon och Musiker Eva Huhta. Kl. 13:00 Sjung för hälsan. Vi sjunger tillsammans på ett kravlöst sätt varje vecka på onsdagar i Mariakyrkan. Kl. 15:30 Miniorer för barn mellan 6-8 år. Vi pratar, skapar, leker, sjunger och avslutar med andakt. Vi har möjlighet att hämta de barn som går på Sätraängsskolan. Kl. 17:00 Enkel Måltid. Frivillig avgift. Ingen föranmälan krävs. Kl. 18:30 – Veckomässa. Präst: Thomas Erixon och Musiker Karolina Risberg. Kl. 19:00 ”Öppet samtal om tro och liv – Inför söndagen”. Präst: Thomas Erixon.

Välkommen till Digitala Mötesplatsen på S Centralgatan 10 (Folkets Hus-huset) där vi hjälper Dig med digitala frågor, din dator och telefon. Vardagar 9-16. Tolk finns onsdagar 14-15 för både arabiska och somaliska. Kostnadsfritt.

Promenad i Boulognerskogen. Två grupper: en lätt/kortare och en rask/längre promenadgrupp längs Hälsans Stig. Samling utanför Kyrkans hus kl 10.30. Sopplunch serveras efteråt.

Sittande dans/Sittande yoga. Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 och Brunnsgatan 59 kl. 16:00.

Idag mellan 11.30-13.00 serveras vegetarisksoppa, sallad, bröd, kaffe/te och kaka 40 kr. Kyrkans hus Kaplansgatan 1.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Till exempel hur du kan använda appar, skaffa en e-postadress, söka på internet, låna e-böcker och om bibliotekets tjänster på nätet. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa taltidningar. Drop-in. Stadsbiblioteket, Hillbomsalen kl. 13-15.

Digital första hjälpen, Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Sätra bibliotek kl. 14-15.

Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger dig enkel handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Bomhus bibliotek kl. 13-14.

Tai Chi, Träffpunkt för seniorer, Kaplansgatan 10 kl. 11:00. Ledare: Kia Nilsson. Tai Chi Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59 kl. 12:15. Ledare: Kia Nilsson.

Alborgens Äventyrshus öppet kl 10-16.

Utställning

På Galleri Brynästorget visas en utställning med Camilla Dal, ’Stängsel & ventiler - Foton från en rivning’. Utställningen pågår till 5/5. Öppet mån - fre 10-16, sön 13-15. Guidad visning sön kl 13.

Galleri K , skulptur av konstnären Camilla Bergman. Utställningen pågår till 20/4 - 5/5. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Galleri Elixir, Gävle sjukhus entré, intill sjukhusmatsalen, ställer ut Ulla Gerbrand, ””Små och stora berättelser . . .” måleri och grafik.Utställningen pågår fram till den 26 april. Öppet varje dag mellan kl 11-14.

RADIO GÄVLE

102,7 Mhz

Kl 9-9.30 Hjärtesångerna - andliga önskesånger med Roland Ericsson. (Lyssna när du vill på hjartesangerna.se)

12:00-13:00 Bluesens historia med Sven-Erik Lundberg. Del 7 av 10.

13:00-16:00 Radio Nattsudd med Roffe Bergh.och Svante Grundberg.

17:00-18:00 MHF-Radion. Musikkryss med Ove Sandert

19:00-20:00 Bluesens historia med Sven-Erik Lundberg. Del 7 av 10 (repris).

HAMRÅNGEBYGDEN

Utställning

I Hagsta skola går det att se fotoutställningen om Nöttersvearna onsdagar kl.10-14 t.o.m. den 10/4.

Föreningen Rudan anordnar fotoutställning på Träffpunkten i Hamrånge, Vijvägen 30, 25 mars-30 april. Ej helger.

SANDVIKEN

Arrangemang

“Att vandra med Masajer”, Kjell Höddelius berättar och visar bilder vid Förmiddagsträff i Kanalkyrkan, Sandviken, kl 10-11.30.

Musiksoppa med Sylvia Vrethammar - Sveriges okrönta sambadrotting. En av våra mest framgångsrika internationella artister och med en imponerande repertoar bestående av jazz, brasiliansk musik till modern pop. Entré: 195 kr inkl. soppa. Kl. 18, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum.

Europa stängt för dagen. Välkommen åter? Föreläsning med Madelaine Seidlitz från Amnesty. I Syrenen på Folkets Hus kl.19.

Drömfabriken kl 19-21. Anton Swedlunds indianer - Glatt och gott calypsosväng i vårens ljuva tid.

Har Du lust att väva? Västanbygårdens vävstuga är öppen 9.00 - 12.00. Handledning finns.

Utställning

Ägg & Is 28 mars - 5 maj. En utställning med skapade föremål av barn utifrån Lena Sjöbergs böcker, Hårdkokta fakta om ägg och Kalla fakta om is. Kulturcentrum Sandviken /Tillgången, måndag- fredag: 10-18, lördag-söndag: 11-15.

KUNGSGÅRDEN

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning. Kungsgårdens vävstuga må–to 8.00-12.00.

HOFORS/STORVIK

Arrangemang

Hofors nya vävstuga. Öppen vävstuga finns på Persfallsvägen 10 mellan kl. 9.00 – 12.00. Handledning finns.

Utställning

AK Storm Design. Anna-Karin Storm ställer ut egensydda kläder. Storviks bibliotek kl 10-15.

Pelargonmuseum och trädgård i Torsåker. Här finns gamla svenska pelargoner och andra ovanliga sorter, försäljning av sticklingar samt café med pelargonkaka. Öppet: ons - fre 10-18, lör - sön 10-15. Forsvägen 19, Torsåker (skyltat från centrum).

ÅSHAMMAR

Arrangemang

Öppen vävstuga med handledning finns hos Åshammars vävstuga, Åshammar. Öppet mån – tors kl 09.00 – 12.00.

OCKELBO

Arrangemang

Herrlunch i Kyrkans hus, Ockelbo, kl 11.30, där dagens gäst är Tony Grannas, kriminaltekniker. Tony kommer att berätta om sin vardag med avancerad teknik, fotspår och mord.

Aktiva Kvinnor i Ockelbo håller månadsmöte i Vävstugans lokaler på Bysjöbacke, Södra Åsgatan 66 B. Temat är stick-café och lyrik.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Avengers: Endgame Världspremiär 24 April kl 19:00. Biljettpris: 100 kr.

Utställning

Harald Forsberg, fotograf och bygdemålare. Harald Forsberg född 1902 i Högmo och boende på Överboda hade sin fotobutik i Skutskär i många år och studerade målning med hjälp av Hermods 1919 -1921. Med kameran dokumenterade Harald det pågående och med penseln målade han av kända vyer från Älvkarleby kommun. Utställningen pågår 2 april – 6 maj. Kl 9 -19.

Naturfotoutställning av Tord Bodin och Ulf Olsson i Johan Thunbergs Gästatelje på Laxön kl 12.00-16.00.

TIERP/SÖDERFORS

Arrangemang

Kl 18-20 Söderfors församlingshem. Språkcafé. Vi träffas, pratar svenska och fikar!

Pågående...

500 år av brott och straff i museet med utställningar i två fängelser. “Hotell Hamilton 2.0” och “Androm till skräck och varnagel”. Sveriges Fängelsemuseum, Gävle, kl 12-18.

Länsmuseet. Öppettider: tisdag-fredag kl 11-18, lördag-söndag kl 12-16. Fri entré! Du möter både gammalt och nytt i vårt uppfräschade museum. Du är inte ensam – Ella Tillema. Ella Tillema, mottagaren av Rettigs Konstnärsstipendium 2017, visar sitt konstnärskap i museets stora salar. Hon arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik. Utställningen visas 2 mars – 12 maj 2019.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

Stig Sandins foto: Människor, Djur, Natur - Svalbard, Asien, Afrika. Andersberg Centrum. Mötesplats, vardagar 10-16. Utställningen är permanent.