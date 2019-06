Nya stjärnskottet Sarah Klang kommer till Gävle konserthus i december

Förra året släppte hon debutalbumet "Love In The Milky Way" som också prisades med en Grammis för "Årets alternativa pop". Med låtar som "Endless Sadness", "Call Me" och nya singeln "New Day Coming" i bagaget, och utöver detta en Skandinavien-turné med First Aid Kit, släpper Sarah Klang andra albumet "Creamy Blue" 25 oktober.

Därefter väntar en omfattande turné över hela landet och bland annat kommer Sarah Klang att besöka Gävle konserthus 11 december. Biljetterna släpptes klockan 11 på fredagen.

Bo Mehr kommer att vara förband under hela turnén.