Öronsjukdom kunde ha stoppat Gävle-dj:ns karriär – läkare: fler kan vara drabbade

När Axel Eriksson var sju år fick han vansinnigt ont i vänster öra. Det visade sig att det inne i mellanörat hade bildats en pärlcysta (på latin kolesteatom). Denna hade värkt hål på trumhinnan och även skadat innerörats delar. Därför opererades han på öronkliniken på Gävle sjukhus. En ny konstgjord trumhinna skapades med hjälp av vävnad från Axel Erikssons lårmuskel och även ett membran som sitter i närheten av hans ena tinning. Själva hörselbenen, de som gör att människan hör tillsammans med flimmerhår, byggdes av det slitstarka materialet titan.

Peter Stammler, överläkare på öronkliniken vid Gävle sjukhus opererade Axel Eriksson och berättar att femton personer opererades vid Gävle sjukhus under 2018 för pärlcysta mot omkring 25 tidigare år. Eftersom en obehandlad pärlcysta kan ge allvarliga skador som dövhet och ansiktsförlamning uppmanar han den som misstänker att den kan ha inflammationen att söka hjälp.

– Pärlcysta är inte ett alldeles ovanligt tillstånd och det finns kanske fler drabbade vi inte får fatt på.

Till en början fanns en oro för att kroppen inte skulle ta emot det nya mellanörat och Axel Eriksson därmed hade blivit kroniskt döv, men det gjorde den. Upplevelsen efter en operation är förstås olika för alla, men Axel Eriksson upplever att han hör mycket bra. Det märks också att vänsterörat fungerar annorlunda än det högra. Som när han går på konsert och ett högt diskantljud spelas.

– På ena örat kan det kännas avdomnat efter ett sånt ljud, det märks inte på det vänstra. Sen kan jag också uppleva att jag hör bakgrundsbrus från gamla tv-apparater väldigt tydligt med det vänstra.

Att en opererad får denna typ av specifika upplevelser av ljud är inte ovanligt, menar Peter Stammler som också konstaterar:

– Du kan aldrig få bättre hörsel än normalhörsel efter en pärlcysta-operation.

Huruvida Axel Eriksson blir bättre som musikproducent och dj av sina erfarenheter är förstås omöjligt att säga, men det rekonstruerade mellanörat har inte varit till någon nackdel åtminstone. Det ombyggda mellanörat kommer dock med en begränsning. Axel Eriksson får inte dyka djupare än en meter. Något som gjorde att han fick stå över den delen av livräddningen i skolan nyligen.

– Några kompisar tycker synd om mig, andra att det är lustigt i och med att jag gör musik.

Axel Eriksson har producerat och remixat elektronisk dansmusik sedan han var barn. Sin hittills största framgång fick han sommaren 2017 med Albin Myers remix på hans låt "Take It To The Top". Den har spelats på en av världens största elektroniska musikfestivaler Tomorrowland två gånger inför en jättepublik av Axwell och Ingrosso från Swedish House Mafia samt nederländska edm-giganten Martin Garrix.

Garrix och Axel Eriksson har för övrigt en sak gemensamt att de båda började sina musikkarriärer som minderåriga. I Sverige finns en lag som gör att personer under 18 år inte får utsättas för höga decibeltal. Det gör att Axel Eriksson måste ha hörselskydd om han spelar ute, eftersom det klassas som ett miljöproblem. Det slipper han dock då han dj:ar på en sansad ljudvolym på restaurangen Bastard Burgers, vilket han gjort flera lördagar 22-01 sedan december.

– Det har blivit något av ett förfestställe för dem som sedan ska till Slick och Olivia, berättar Axel Eriksson.

Och redan 30 januari blir han slutligen myndig och kan ta steget vidare att börja spela på kanske just dessa nattklubbsgolv. Erbjudanden har redan kommit från båda.

I mars debuterar han dessutom i vinylformatet då hans tvåspårs-ep släpps på Gävlebaserade Lamour Records. Musikaliskt skiljer den sig från hans tidigare house-sound då detta är ambient med och utan beats.

Fakta

Pärlcystor (kolesteatom) beror på en dålig funktion i örontrumpeten som skapar ett undertryck i mellanörat. Det som händer då är att mellanörats granne trumhinnan drar sig inåt och att det kring den samlas vax och hudceller. Dessa hårdnar och blir vitglänsande som en pärla och växer så småningom in i mellanörat där de kan förstöra strukturer däruti som hörselben, inneröra och ansiktsnerv. Pärlcystor orsakas alltså inte av extern smuts eller liknande, men uppdagas ofta efter till exempel ett besök i en simbassäng eller liknande, där bakterier kan ta sig in i örat och orsaka besvär.

(Källa: Peter Stammler, överläkare på öronkliniken vid Gävle sjukhus)