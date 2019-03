Överlämnade sig själva – utländsk stöldliga åtalas för omfattande brottslighet mot äldre: "Kunde spåra dem"

Genom ett knacka på hemma hos äldre personer tog sig den utpekade stöldligan in i bostäder hos ett 30-tal personer på olika platser i Sverige. Från bostäderna försvann sedan kontanter och smycken innan stöldligan försvann lika snabbt som de kommit, vid flera tillfällen utan att de boende ens förstått att de utsatts för stölder.

Läs mer: Utländsk stöldliga misstänks för grova brott mot äldre – fyra begärs häktade

Åldringsbrotten, som skedde under en femveckorsperiod i slutet av 2017, drabbade även flera orter i Hälsingland och Gästrikland. I Gävle blev en kvinna bestulen på ett flertal guldföremål.

Läs mer: Hon släppte in åldringsbedragarna i sitt hem: "Ville ha vatten till sitt barn"

Nu åtalas fyra personer, två män och två kvinnor, på 34 punkter som bland annat rör brottsmisstankar om grova stölder.

Enligt åtalet ska kvinnorna ha begått stölderna medan männen väntat i en bil i närheten. I förhör ska ligan ha erkänt och medgett omständigheter kring åldringsbrotten.

– Det känns bra att det här kommer till skott. De misstänkta har medgett att de åkt runt och stulit i Sverige men kan inte lämna erkännanden för specifika platser då det inte vet var de befunnit sig, säger åklagare Christer Sammens.

De fyra personerna, som är i 25- till 30-årsåldern och hemmahörande i Rumänien, greps redan i samband med stölderna 2017. Men då bevisen mot stöldligan var få och en av kvinnorna dessutom var höggravid släpptes ligan på fri fot under den fortsatta utredningen. Troligtvis valde de då att då lämna Sverige.

Läs mer: Greps vid gränskontroll – åtal väntar misstänkt stöldliga efter 30-tal åldringsbrott

Under tiden fortgick utredningen och i januari i år skickades en internationell efterlysning ut efter de två paren, som då begärts häktade i sin utevaro. I bevisningen finns bland annat fingeravtryck och en telefonanalys där polisen kunnat kartlägga de misstänkas rörelsemönster.

– Det var en oerhört stor brottsmängd som ägde rum under den här perioden. Men de här har inte begått alla brott som skett utan det fanns fler ligor som åkte runt samtidigt. Just de här fyra kunde vi knyta tekniskt via kopplingar till mobilen och spåra var de befunnit sig. Resultatet jämfördes sedan med anmälda brott och beskrivningar, säger Christer Sammens.

Något överraskande anmälde det ena paret sig själva på polisstationen i Hudiksvall i februari. Kort därpå greps även det andra paret av dansk polis på gränsen mellan Danmark och Tyskland.

Enligt SVT Gävleborg ska parens systematiska brottslighet ha gett dem ett liv i lyx i sin hemstad i Rumänien. Där bor paren i varsina stora nybyggda villor samtidigt som det uppges att de inte har några arbeten.

En bild som även åklagare Christer Sammens bekräftar.

– Husen ser ganska flotta ut och det förefaller att de inte lever särskilt miserabelt. Polisen har kunnat se att de reser runt en hel del i Europa och att de bland annat varit på fotboll i Italien, säger åklagaren som uppger att stöldgodset troligtvis sålts vid de tre tillfällen då stöldligan lämnade Sverige.

När den kommande rättegången ska hållas i Hudiksvalls tingsrätt kommer brottsoffren att höras via telefon. Under utredningens gång ska några av de drabbade ha avlidit på grund av ålder medan andra är i dålig fysiskt skick.

– Man kommer att läsa upp vad de sagt i tidigare polisförhör och i några fall kan det bli aktuellt att höra anhöriga, säger Christer Sammens.

Åklagaren yrkar på att de fyra som pekats ut i stöldligan ska utvisas ur landet.