Så har X-trafik gjort för att minska förseningarna – reservtåget X11 har räddat ett antal turer

Sedan början av december i fjol har X-trafik ett samarbete med SJ. Det märks främst under förmiddagarna då SJ kört flera turer, då har inte alla X-trafiks Reginatåg behövt rulla.

Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef på X-trafik, säger att samarbetet inneburit att de haft en reservkapacitet att sätta in vid behov. Därför har få turer behövts ställas in på förmiddagarna.

Just nu finns sju tågsätt i X-trafiks vagnpark, om man räknar med det senaste tillskottet, reservtåget X11.

– Vi hade stora förväntningar på X11, en lite äldre fordonsmodell som skulle fungera som ett reservtåg.

Tåget som stått stationerat i Gävle har räddat ett antal resor, men det har också varit stora bekymmer med det. Tåget har fått tillbringat mycket tid på verkstad.

– Just nu är X11 ur drift på grund av omfattande skador, så det är svårt att säga när det kan rulla igen, säger Andreas Eriksson.

Han säger att de ser fram emot 2020 då X-trafik får ett välkommet tillskott av tre nya Reginatåg. Det är samma tågmodell som man redan har och med fler fordon ökar möjligheterna.

Ibland är väldigt trångt på vissa turer. Med de nya fordonen kan man välja att koppla ihop och få längre tågsätt. Samtidigt finns möjligheten att sätta in reservtåg vid behov.

I nuläget får man göra en daglig hård prioritering över underhållsarbeten med tågen. Just nu är ett av tågsätten på verkstad, vilket påverkar några avgångar i länet i början av veckan. Vid en morgontur från Ljusdal sätts en ersättningsbuss in. Vid de andra går andra tåg inom en timmes tid och då sätts inget extra in, avgången blir helt sonika inställd.

– Vi råder inte över tekniska problem, inte heller över problem med infrastrukturen som drabbar x-trafiks resenärer, säger Andreas Eriksson.

Det är många faktorer som kan vara bidragande till ett tågs försening. Allt från väderrelaterade fenomen som frusna växlar till obehöriga personer som befinner sig på spårområdet. Ett tågs försening kan göra att flera andra avgångar påverkas. Ett tåg kan behöva vänta in en försenad anslutning, och sedan är det upp till Trafikverket att bestämma prioritetsordning på när de olika tågen kan köra vidare.

– Just den här vintern har det varit många älgolyckor i Gävleborgs län. När ett tåg krockar med ett djur i hög hastighet kan det uppstå skador på loket. Även om tåget kan rulla vidare till nästa stopp, så är det önskvärt att ta det till verkstad så snart som möjligt, säger Andreas Eriksson.

X-trafik får månadsrapporter över hur punktligheten för tågtrafiken varit. De senaste siffrorna gäller februari då punktligheten i Gävleborg var 75 procent. Då har man tittat på ankomst till slutdestinationen i rätt tid och med fem minuters marginal. Motsvarande siffra för 2018 var 65, 8 procent.

Det var främst inledningen av februari som punktligheten var låg och det berodde till stor del på väderrelaterade problem. Snö, is och kyla orsakade växelproblem och Stockholmsområdet var ett hårt drabbat område, vilket påverkade tågtrafiken i övriga landet på många håll.

– Att sträva efter att nå hundra procents punktlighet är inte rimligt, men vi vill ju vara en bit över 90 procent, säger Andreas Eriksson.

Punktligheten för persontågen i landet blev under februari i fjol 86,4 procent. Siffrorna för februari i år är 88,7 procent. Det innebär att 72 317 av 81 593 tåg ankom till sin slutstation i rätt tid.