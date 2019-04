Samhällsdebattören Alhem om sitt nya hem: "Gävle passar mig perfekt eftersom jag saknar ­lokalsinne"

Sven-Erik Alhem stryker sig över det välansade skägget. Han pratar oavbrutet och i hans röst hörs spåren av hans skånska rötter. Kaffet framför honom kallnar snabbt. Han trivs storartat i Gävle. På hans instagramkonto finns mängder av miljöbilder, inte sällan med förtjusta bildtexter: ”Ännu en underbar ­gatuvy i fina Gävle.”

– En gång i slutet av 70-talet åkte jag hit av misstag. Jag skulle till Uppsala men somnade och vaknade i Gävle. Det duggregnade och var mörkt och folktomt. Jag fick intrycket att alla hade gått och lagt sig, det var bara att ta nästa tåg tillbaka till Stockholm.

I dag har han en ljusare bild av Gävle. Han bodde först i Lövudden i Valbo i samband med ett projektarbete, men är nu folkbokförd på en adress på Brynäs.

– Jag har fått ett mycket fint intryck. Gävle är en mycket vacker stad i sina delar och jag gillar särskilt den gamla staden. Men man måste vara noga när man tar bilder så inte någon ful byggnad stör i bakgrunden, till exempel det förskräckliga polishuset.

– Gävle passar mig perfekt eftersom jag saknar ­lokalsinne. En stad som Göteborg är däremot alldeles för komplicerad för mig. Trots gps har jag flera gånger tvingats anlita taxi som lotsat mig och min bil rätt när jag varit inbjuden till deras tv-hus, säger han.

Boulognern är lika kär för Sven-Erik Alhem som för alla andra Gävlebor. Han nämner konserthuset och symfoniorkestern och har noterat Sverigedemokraternas avoga inställning till kulturinstitutionerna. ”Skrämmande”, säger han. Gamla Grand tycker han är en fantastisk vacker byggnad. Där blev han för övrigt intervjuad av amerikanska Fox News – också den gången om den segslitna juridiska processen kring den våldtäktsanklagade Wikileaksgrundaren Julian Assange.

– Mitt intresse beror på att jag varit kritisk från första stund. Det gjordes ju enorma dundertabbar när historien blev känd. Att skicka ut pressmeddelande om att en person är anhållen i sin frånvaro är ett lika dåligt pr-trick som när ekobrottsmyndigheten i förväg meddelade att det skulle göras en razzia mot Swedbank.

Telefonen ringer. Det gör den fem gånger under vårt timslånga möte. Sven-Erik Alhems kommenterande expertis i rättsfrågor söks av många. Han reser landet runt och håller föredrag, ofta med rubriceringen ”Hur rättvis är den svenska rättvisan?”. På twitter har han 35 000 tweets och 12 000 följare.

– När jag gick i pension blev jag fri och obunden och kunde säga vad jag ville. På twitter skriver jag av mig sådant som irriterar, men jag ger också beröm, som till exempel polisens ökade insatser när det gäll­er trafik­övervakning. Det råder ju emellanåt djungelns lag på vägarna.

Den 1 januari 1963 började han arbeta som notarie vid Rådhusrätten i Malmö. Han fick direkt veta av de mer rutinerade vad som gällde: ”no comments”. Under sina dryga fyrtio år inom rättsväsendet, både som åklagare och överåklagare och som sakkunnig i justitiedepartementet under Lennart Geijer och Sven Romanus, har han alltid arbetat för större öppenhet. Flera gånger kallades han in till riksåklagaren när det ansågs att han överträtt sina befogenheter.

– Men jag hänvisade alltid till yttrandefriheten, min rätt var mer långtgående än riksåklagarens och vi skildes alltid i harmoni, säger Sven-Erik Alhem.

Att en före detta åklagare börjar arbeta för brottsoffer kan tyckas vara en logisk övergång. I tio år har han varit förbundsordförande för Brottsofferjouren i Sverige som finns i 99 städer. I Gävle ligger kontoret bara ett stenkast från hans bostad.

– Vi vill vara ett allmänmänskligt stöd och till vår telefoncentral, 0200-21 20 19, kan man ringa och få råd och vägledning när det till exempel gäller att göra en polisanmälan, säger Sven-Erik Alhem och fortsätter:

– Anhöriga till ett mordoffer eller någon som dödats av en rattfyllerist drabbas ett livslångt lidande. Här kan vi också vara ett stöd. I dag kan den som döms till livstid ansöka om tidsbegränsat straff efter tio år. Jag vill höja gränsen till femton år. Varje sådan ansökan i dag blir en smärtsam påminnelse för anhöriga, som till exempel i Engla-fallet.

Sven-Erik Alhem gick i pension 1 juli 2008 och satte därmed punkt för en lång karriär inom svenskt domstolsväsende. Utvecklingen med DNA-teknik har varit positiv, men det finns också något han uppfattar som oroväckande negativt.

– I dag är inte bara kungen straffri, även grovt kriminella gängmedlemmar går fria. Obenägenheten att vittna, på grund av bristande stöd eller att vittnen helt enkelt hotas till tystnad är en kuslig utveckling, säger Sven-Erik Alhem.

Han dricker upp det sista av ­kaffet, går hem för att ta reda på tvätten. I morgon tar han tåget söderut för nya åtaganden. Men nu återvänder han alltid till Gävle.

FAKTA Sven-Erik Alhem

Ålder: 77

Bor: Brynäs

Gör: Förbundsordförande i Brottsofferjouren, samhällsdebattör.

Bakgrund: Jur kand i Lund 1968, sakkunnig vid Justitiedepartementet 1976-1978, administrativ chef vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, statsåklagare i Malmö, chefsåklagare och överåklagare i Stockholm. Från 1996 överåklagare i Malmö fram till sin pensionering 2008.

Alhem om Assange: "Första gången jag var i London samlades massor av ungdomar utanför Ecuadors ambassad, nu är det knappt någon som bryr sig."

Alhem om Swedbank: "Styrelsen borde ha en klausul som upphäver fallskärmsavtal om det visat sig att en vd gjort sig skyldig till brott. Att få sparken och många miljoner retar människor."

Alhem om fallet Josefin Nilsson: "Urusel hovrättsdom där det beaktades en möjlig framtida av roller på grund av uppmärksamheten."

Alhem om våldet i skolan: "Vet inte om det har ökat. Tidigare var skolor mån om sitt rykte och anmälde inte, nu anmäls i stället allt."

Alhem om svensk rättvisa: "Sämre språkförmåga, svagt intryck, att tvingas hemlighålla sin sexuella läggning - sådant bidrar till olikheter inför lagen."

Alhem om polisanmälan: "Som anmälare har man ett eget ansvar att trycka på för att vardagsbrotten ska bli utredda. Ring och påminn polisen!"